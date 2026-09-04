Рада досрочно завершила работу из-за сирен в Киеве - 04.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260904/rada-dosrochno-zavershila-rabotu-iz-za-siren-v-kieve-1083011185.html
Рада досрочно завершила работу из-за сирен в Киеве
Рада досрочно завершила работу из-за сирен в Киеве - 04.09.2026 Украина.ру
Рада досрочно завершила работу из-за сирен в Киеве
Текущая пленарная неделя в Верховной раде Украины была завершена досрочно из-за непрекращающихся сигналов воздушной тревоги в Киеве, сообщил в своем телеграм-канале украинский депутат Алексей Гончаренко*
2026-09-04T13:52
2026-09-04T13:52
новости
киев
украина
россия
алексей гончаренко
верховная рада
рада
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_c4e69859b19d0bd4cfcd90ec5277da08.jpg
По его словам, из-за постоянных сирен парламентариям так и не удалось провести традиционный час вопросов к правительству. Приглашенные министры кабинета были вынуждены просидеть в зале около часа, после чего из-за затянувшейся тревоги все участники заседания разошлись, фактически сорвав дальнейшую работу законодательного органа.Проблема регулярных срывов заседаний из-за обострившейся ситуации с безопасностью в украинской столице поднимается местными политиками не в первый раз. Ранее депутат Нина Южанина жаловалась на то, что народные избранники физически не выдерживают текущий график работы, поскольку им приходится до четырех раз в сутки прерывать обсуждения и экстренно спускаться в бомбоубежище.Подробнее - в материале Жалобы из бункера: депутаты Рады сочли подземное убежище слишком тесным на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_6497d1e2ab464df33b6e658c77b75392.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада, рада, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, Рада, Украина.ру

Рада досрочно завершила работу из-за сирен в Киеве

13:52 04.09.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Текущая пленарная неделя в Верховной раде Украины была завершена досрочно из-за непрекращающихся сигналов воздушной тревоги в Киеве, сообщил в своем телеграм-канале украинский депутат Алексей Гончаренко*
По его словам, из-за постоянных сирен парламентариям так и не удалось провести традиционный час вопросов к правительству.
Приглашенные министры кабинета были вынуждены просидеть в зале около часа, после чего из-за затянувшейся тревоги все участники заседания разошлись, фактически сорвав дальнейшую работу законодательного органа.
Проблема регулярных срывов заседаний из-за обострившейся ситуации с безопасностью в украинской столице поднимается местными политиками не в первый раз. Ранее депутат Нина Южанина жаловалась на то, что народные избранники физически не выдерживают текущий график работы, поскольку им приходится до четырех раз в сутки прерывать обсуждения и экстренно спускаться в бомбоубежище.
Подробнее - в материале Жалобы из бункера: депутаты Рады сочли подземное убежище слишком тесным на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоВерховная РадаРадаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:32В МИД России раскрыли, какое обещание Запад мог дать Киеву
14:19Вымирание Украины сорвало планы НАТО по истощению России - СВР
13:52Рада досрочно завершила работу из-за сирен в Киеве
13:31На Украине сменили главу Агентства восстановления: кресло занял Фёдоров, но не Михаил
13:20Кремль оценил шансы на мирное урегулирование по Украине
13:15Российские дроны с ИИ стали новым кошмаром для Киева: на Украине паника
12:51Начало учебного года в ЗО, анализ политических событий недели. 4 сентября 2026 года, утренний эфир
12:40"Откройте глаза": премьер Болгарии предупредил ЕС о последствиях дальнобойных ударов по России
12:15Сибига: полтора года в бункере с Зеленским — и ни одного мирного плана
12:10Верховная Рада готовит онлайн-голосование из подвала
12:00"Запасайтесь генераторами": советник Зеленского признал бессилие перед баллистическими ударами
11:13ФСБ раскрыла агентурную сеть Киева в Костромской области
11:02Отвлекающий маневр: депутат Рады раскрыл реальную причину новых языковых запретов
10:35Медведчук: Британия вооружает Украину, чтобы воевать с Россией чужими руками
10:31Пролезли тушкой: тайная украинская армия захватывает Европу
10:26Бесконечная эпопея. Киев так и не смог "вымолить" у Запада новые системы ПВО - Politico
10:18Переговорщики Трампа посетят Москву и Киев: детали визита
10:00SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября
09:44ВС РФ поразили логистику ВСУ: детали атаки на порты и энергетику
09:40Языковой абсурд: силовики матерятся по-русски, пока обычных людей штрафуют за отказ от украинского
Лента новостейМолния