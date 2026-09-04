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Рада досрочно завершила работу из-за сирен в Киеве
Рада досрочно завершила работу из-за сирен в Киеве - 04.09.2026 Украина.ру
Рада досрочно завершила работу из-за сирен в Киеве
Текущая пленарная неделя в Верховной раде Украины была завершена досрочно из-за непрекращающихся сигналов воздушной тревоги в Киеве, сообщил в своем телеграм-канале украинский депутат Алексей Гончаренко*
2026-09-04T13:52
2026-09-04T13:52
2026-09-04T13:52
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По его словам, из-за постоянных сирен парламентариям так и не удалось провести традиционный час вопросов к правительству. Приглашенные министры кабинета были вынуждены просидеть в зале около часа, после чего из-за затянувшейся тревоги все участники заседания разошлись, фактически сорвав дальнейшую работу законодательного органа.Проблема регулярных срывов заседаний из-за обострившейся ситуации с безопасностью в украинской столице поднимается местными политиками не в первый раз. Ранее депутат Нина Южанина жаловалась на то, что народные избранники физически не выдерживают текущий график работы, поскольку им приходится до четырех раз в сутки прерывать обсуждения и экстренно спускаться в бомбоубежище.Подробнее - в материале Жалобы из бункера: депутаты Рады сочли подземное убежище слишком тесным на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, киев, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада, рада, украина.ру
Новости, Киев, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, Рада, Украина.ру
Рада досрочно завершила работу из-за сирен в Киеве
Текущая пленарная неделя в Верховной раде Украины была завершена досрочно из-за непрекращающихся сигналов воздушной тревоги в Киеве, сообщил в своем телеграм-канале украинский депутат Алексей Гончаренко*
По его словам, из-за постоянных сирен парламентариям так и не удалось провести традиционный час вопросов к правительству.
Приглашенные министры кабинета были вынуждены просидеть в зале около часа, после чего из-за затянувшейся тревоги все участники заседания разошлись, фактически сорвав дальнейшую работу законодательного органа.
Проблема регулярных срывов заседаний из-за обострившейся ситуации с безопасностью в украинской столице поднимается местными политиками не в первый раз. Ранее депутат Нина Южанина жаловалась на то, что народные избранники физически не выдерживают текущий график работы, поскольку им приходится до четырех раз в сутки прерывать обсуждения и экстренно спускаться в бомбоубежище.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.