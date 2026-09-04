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ФСБ раскрыла агентурную сеть Киева в Костромской области

ФСБ раскрыла агентурную сеть Киева в Костромской области - 04.09.2026 Украина.ру

ФСБ раскрыла агентурную сеть Киева в Костромской области

Двое россиян, передававших Украине сведения об участниках СВО и хранивших дома оружие, задержаны в Костромской области. Об этом 4 сентября сообщили в ЦОС ФСБ России

2026-09-04T11:13

2026-09-04T11:13

2026-09-04T11:13

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"Федеральной службой безопасности на территории Костромской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к государственной измене и незаконному хранению огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.Установлено, что задержанные через Телеграм вышли на связь с представителем украинских спецслужб и по его указанию собирали данные об участниках СВО, а также переводили деньги на нужды украинских вооружённых формирований.При обысках изъяты пистолет ТТ с патронами, обрез гладкоствольного ружья и 240 патронов к нарезному оружию.Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и незаконном хранении оружия. Суд арестовал обоих фигурантов. Следствие устанавливает все обстоятельства их преступной деятельности и возможные связи.Подробнее – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним боретсяБольше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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