ФСБ раскрыла агентурную сеть Киева в Костромской области
Двое россиян, передававших Украине сведения об участниках СВО и хранивших дома оружие, задержаны в Костромской области. Об этом 4 сентября сообщили в ЦОС ФСБ России
"Федеральной службой безопасности на территории Костромской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к государственной измене и незаконному хранению огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.
Установлено, что задержанные через Телеграм вышли на связь с представителем украинских спецслужб и по его указанию собирали данные об участниках СВО, а также переводили деньги на нужды украинских вооружённых формирований.
При обысках изъяты пистолет ТТ с патронами, обрез гладкоствольного ружья и 240 патронов к нарезному оружию.
Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и незаконном хранении оружия. Суд арестовал обоих фигурантов. Следствие устанавливает все обстоятельства их преступной деятельности и возможные связи.
Больше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на