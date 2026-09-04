ФСБ раскрыла агентурную сеть Киева в Костромской области - 04.09.2026 Украина.ру
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ФСБ раскрыла агентурную сеть Киева в Костромской области
ФСБ раскрыла агентурную сеть Киева в Костромской области - 04.09.2026 Украина.ру
ФСБ раскрыла агентурную сеть Киева в Костромской области
Двое россиян, передававших Украине сведения об участниках СВО и хранивших дома оружие, задержаны в Костромской области. Об этом 4 сентября сообщили в ЦОС ФСБ России
2026-09-04T11:13
2026-09-04T11:13
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"Федеральной службой безопасности на территории Костромской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к государственной измене и незаконному хранению огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.Установлено, что задержанные через Телеграм вышли на связь с представителем украинских спецслужб и по его указанию собирали данные об участниках СВО, а также переводили деньги на нужды украинских вооружённых формирований.При обысках изъяты пистолет ТТ с патронами, обрез гладкоствольного ружья и 240 патронов к нарезному оружию.Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и незаконном хранении оружия. Суд арестовал обоих фигурантов. Следствие устанавливает все обстоятельства их преступной деятельности и возможные связи.Подробнее – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним боретсяБольше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Киев, Украина, Telegram, ФСБ

ФСБ раскрыла агентурную сеть Киева в Костромской области

11:13 04.09.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Двое россиян, передававших Украине сведения об участниках СВО и хранивших дома оружие, задержаны в Костромской области. Об этом 4 сентября сообщили в ЦОС ФСБ России
"Федеральной службой безопасности на территории Костромской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к государственной измене и незаконному хранению огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.
Установлено, что задержанные через Телеграм вышли на связь с представителем украинских спецслужб и по его указанию собирали данные об участниках СВО, а также переводили деньги на нужды украинских вооружённых формирований.
При обысках изъяты пистолет ТТ с патронами, обрез гладкоствольного ружья и 240 патронов к нарезному оружию.
Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и незаконном хранении оружия. Суд арестовал обоих фигурантов. Следствие устанавливает все обстоятельства их преступной деятельности и возможные связи.
Подробнее – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним борется
Больше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября
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