Украина на грани дефолта: Минфин признал нехватку $32,6 млрд внешнего финансирования - 04.09.2026 Украина.ру
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Украина на грани дефолта: Минфин признал нехватку $32,6 млрд внешнего финансирования
Украина на грани дефолта: Минфин признал нехватку $32,6 млрд внешнего финансирования - 04.09.2026 Украина.ру
Украина на грани дефолта: Минфин признал нехватку $32,6 млрд внешнего финансирования
Украине в 2027 году не хватает $32,6 млрд внешнего финансирования. Об этом 4 сентября заявил министр финансов страны Сергей Марченко в интервью Euronews
2026-09-04T17:24
2026-09-04T17:24
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"Мы говорим примерно о $50 млрд в год. Незакрытые финансовые потребности на 2027 год достаточно большие. По нашей оценке, это $32,6 млрд на данный момент", — сказал он.По его словам, значительная часть необходимых средств пока не обеспечена конкретными обязательствами партнёров. Киев обсуждает параметры бюджета с МВФ, и оценки потребностей в целом совпадают.Ранее Bloomberg предупреждал, что дефицит бюджета Украины в 2027 году может оказаться выше прогнозов. Расчёты МВФ предполагали дефицит на уровне 17,8% ВВП, но основывались на сценарии завершения конфликта в 2026 году. Теперь эти прогнозы рушатся на глазах.Ранее в новостях: в Раде признали критический дефицит бюджетаБольше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, МВФ, Минфин, Euronews

Украина на грани дефолта: Минфин признал нехватку $32,6 млрд внешнего финансирования

17:24 04.09.2026
 
© AP / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Украине в 2027 году не хватает $32,6 млрд внешнего финансирования. Об этом 4 сентября заявил министр финансов страны Сергей Марченко в интервью Euronews
"Мы говорим примерно о $50 млрд в год. Незакрытые финансовые потребности на 2027 год достаточно большие. По нашей оценке, это $32,6 млрд на данный момент", — сказал он.
По его словам, значительная часть необходимых средств пока не обеспечена конкретными обязательствами партнёров. Киев обсуждает параметры бюджета с МВФ, и оценки потребностей в целом совпадают.
Ранее Bloomberg предупреждал, что дефицит бюджета Украины в 2027 году может оказаться выше прогнозов.
Расчёты МВФ предполагали дефицит на уровне 17,8% ВВП, но основывались на сценарии завершения конфликта в 2026 году. Теперь эти прогнозы рушатся на глазах.
Ранее в новостях: в Раде признали критический дефицит бюджета
Больше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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