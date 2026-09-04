https://ukraina.ru/20260904/ukraina-na-grani-defolta-minfin-priznal-nekhvatku-326-mlrd-vneshnego-finansirovaniya-1083017219.html

Украина на грани дефолта: Минфин признал нехватку $32,6 млрд внешнего финансирования

Украина на грани дефолта: Минфин признал нехватку $32,6 млрд внешнего финансирования - 04.09.2026 Украина.ру

Украина на грани дефолта: Минфин признал нехватку $32,6 млрд внешнего финансирования

Украине в 2027 году не хватает $32,6 млрд внешнего финансирования. Об этом 4 сентября заявил министр финансов страны Сергей Марченко в интервью Euronews

2026-09-04T17:24

2026-09-04T17:24

2026-09-04T17:24

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"Мы говорим примерно о $50 млрд в год. Незакрытые финансовые потребности на 2027 год достаточно большие. По нашей оценке, это $32,6 млрд на данный момент", — сказал он.По его словам, значительная часть необходимых средств пока не обеспечена конкретными обязательствами партнёров. Киев обсуждает параметры бюджета с МВФ, и оценки потребностей в целом совпадают.Ранее Bloomberg предупреждал, что дефицит бюджета Украины в 2027 году может оказаться выше прогнозов. Расчёты МВФ предполагали дефицит на уровне 17,8% ВВП, но основывались на сценарии завершения конфликта в 2026 году. Теперь эти прогнозы рушатся на глазах.Ранее в новостях: в Раде признали критический дефицит бюджетаБольше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, киев, мвф, минфин, euronews