За шесть лет существования Минских соглашений Киев саботировал диалог, совершая подмену понятий из текста Комплекса мер, делал лживые, вплоть до противоположных, заявления после очередных переговоров, демонстрировал отсутствие собственной позиции по тем или иным вопросам повестки дня на встречах, говорит глава ДНР Денис Пушилин

-Денис Владимирович, как вы считаете, не является ли срыв последних переговоров (3 марта) украинской делегацией, гуманитарная подгруппа которой покинула заседание, не дождавшись его окончания, подготовкой к более решительным действиям украинской власти на «донбасском направлении»?

— На фоне эскалации конфликта со стороны Украины на линии соприкосновения подобные демарши на политической переговорной площадке нас не удивляют.

За шесть лет существования Минских соглашений Киев демонстрировал разные способы саботирования диалога — подмену понятий текста Комплекса мер, лживые, вплоть до противоположных, заявления после очередных переговоров, отсутствие собственной позиции по тем или иным вопросам повестки дня на встречах…

Так что нас не удивишь чем-то новым, тем более демонстративным уходом с заседания. Все усилия представителей украинской стороны в Контактной группе перед очередными встречами направлены только на деструктив, и таким образом они увеличивают пропасть между нами все больше.

Фактически Киев уже вышел из Минских соглашений, но украинская сторона официально признать очевидное не хочет, поэтому продолжает свой излюбленный прием — провокаций — на всех фронтах, в том числе и на дипломатическом.

-Как вы полагаете, о каком «варианте Б» реализации Минских соглашений неоднократно говорил президент Зеленский (так и не обозначавший его конкретику)? Может ли этот вариант предусматривать вооруженную попытку решения гражданского конфликта?

— Даже поверхностный анализ приводит к выводам, что альтернатив мирному урегулированию, собственно Минским соглашениям, нет. Давайте для полноты понимания перечислим даже малореальные варианты: Киев оставляет в покое Донбасс, и мы спокойно идем своим путем. Очевидно, что нынешняя власть этой страны на данный момент к такому исходу событий не готова.

Далее. Украина навязывает мирное разрешение конфликта на своих условиях (они много раз были озвучены киевскими политиками, не буду их повторять) — а это равноценно Республикам сдаться. Разумеется, этого не будет, мы на такое не пойдем.

Остается война. Так что украинский «вариант Б» точно не мирный.

-В настоящее время на внешнеполитическом периметре обозначилось острое противостояние между РФ и США по поводу «Северного потока — 2». Некоторые политики в США заявляют о готовности принять любые меры для недопущения ввода в эксплуатацию «СП-2».

Как вы считаете, может ли руководство Украины использовать конфликт между США и РФ вокруг СП-2 в качестве прикрытия своих планов по вооруженному захвату Донбасса? Если да, то каким образом может быть разыграна эта комбинация?

— Фактор «Северного потока» однозначно влияет и на наши события, только причинно-следственная связь другая. Не Украина использует конфликт на этой почве между США и Россией, а Украину США используют как один из методов давления на Россию.

Собственно, для этого и «майдан» был искусственно создан извне — чтобы Украина стала постоянным раздражающим фактором, чтобы война приблизилась к границам Российской Федерации. Так что Запад по полной использует этот механизм давления, специально для этого и созданный.

А теперь, когда Байден, активное участие которого в событиях на Украине в 2013-2014 годах общеизвестно, стал президентом США, очевидно, что команда «ястребов» будет свое «детище» включать в процесс в своих геополитических интересах.

Желание киевских политиков вступить в НАТО, сотрудничать с этой организацией, поставка украинской армии натовского вооружения, которое уже прилетает в виде снарядов на нашу землю, говорит о том, что Киев ведет себя как колония.

Хуже всего, что к этой зависимости от США, покровительству со стороны Вашингтона, украинский политикум сам стремится. Ожидание Зеленским звонка Байдена, лоббирование Украиной этого как знака внимания от США, до которого американский президент до сих пор так и не снизошел, характеризует в полной мере заискивающую позицию Украины и хозяйскую со стороны США.



Так что при таком раскладе США как угодно могут воспользоваться угодническим отношением киевской власти, и, очевидно, последнее, что можно предположить, — это мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

-Как вы считаете, каким образом в случае попытки ВСУ захватить Донбасс силой, будет действовать РФ?

— Будет действовать так же, как до этого, — дипломатическим путем останавливать кровопролитие.

Конечно, я понимаю, что подоплека вашего вопроса — придет ли нам на помощь регулярная российская армия? В этом нет необходимости.

С 2014 года мы создали крепкие, боеспособные вооруженные силы. Мы сможем удержать натиск, и даже более того — опрокинуть наступление украинских вооруженных формирований и выйти на те границы, которые прописаны нашей Конституцией.

Именно поэтому украинская армия до сих пор не перешла в наступление, предпочитая совершать провокационные обстрелы территории Республик.