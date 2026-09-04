Штурмовики ВС РФ начали зачистку Волчанского котла в Харьковской области - 04.09.2026 Украина.ру
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Штурмовики ВС РФ начали зачистку Волчанского котла в Харьковской области
Штурмовики ВС РФ начали зачистку Волчанского котла в Харьковской области - 04.09.2026 Украина.ру
Штурмовики ВС РФ начали зачистку Волчанского котла в Харьковской области
Штурмовые подразделения ВС РФ приступили к ликвидации остатков формирований киевского режима, попавших в окружение под Волчанском в Харьковской области. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах утром 4 сентября пишет РИА Новости
2026-09-04T07:30
2026-09-04T07:30
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Президент России Владимир Путин 1 сентября объявил о завершении окружения в Харьковской области украинской группировки численностью до двух тысяч человек."Началась ликвидация остатков группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области, многие военнослужащие ВСУ начали сдаваться в плен", — рассказал источник агентства.По его словам, кольцо окружения в Волчанском котле сжимается, а интенсивность боев возрастает. При этом некоторые окруженные боевики киевского режима бросая военную технику и вооружение пытаются сбежать из котла по лесополосам."Те, кто не сдается в плен, уничтожается на месте", — подчеркнул он.В Харьковской области успешно действует российская группировка войск "Север", бойцы которой за сутки взяли под контроль населённые пункты Василевка, Благодатное и Должанка.Президент России ранее подчеркнул, что ликвидация Волчанского котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров.2 сентября стало известно, что российские войска уничтожили командный пункт 159-й бригады ВСУ юго-восточнее Волчанского района, когда противник пытался вырваться из окружения. Подробнее об этом - в публикации "Массовое исчезновение": Алёхин о пограничниках ВСУ, не выходивших на связь с июля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, харьковская область, сво, новости сво, спецоперация, наступление вс рф, вс рф, волчанск, котел, всу, вооруженные силы украины, владимир путин
Украина.ру, Россия, Харьковская область, СВО, новости СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, ВС РФ, Волчанск, котел, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин

Штурмовики ВС РФ начали зачистку Волчанского котла в Харьковской области

07:30 04.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "БАРС-КУРСК" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА БАРС-КУРСК группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Штурмовые подразделения ВС РФ приступили к ликвидации остатков формирований киевского режима, попавших в окружение под Волчанском в Харьковской области. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах утром 4 сентября пишет РИА Новости
Президент России Владимир Путин 1 сентября объявил о завершении окружения в Харьковской области украинской группировки численностью до двух тысяч человек.
"Началась ликвидация остатков группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области, многие военнослужащие ВСУ начали сдаваться в плен", — рассказал источник агентства.
По его словам, кольцо окружения в Волчанском котле сжимается, а интенсивность боев возрастает. При этом некоторые окруженные боевики киевского режима бросая военную технику и вооружение пытаются сбежать из котла по лесополосам.
"Те, кто не сдается в плен, уничтожается на месте", — подчеркнул он.
В Харьковской области успешно действует российская группировка войск "Север", бойцы которой за сутки взяли под контроль населённые пункты Василевка, Благодатное и Должанка.
Президент России ранее подчеркнул, что ликвидация Волчанского котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров.
2 сентября стало известно, что российские войска уничтожили командный пункт 159-й бригады ВСУ юго-восточнее Волчанского района, когда противник пытался вырваться из окружения. Подробнее об этом - в публикации "Массовое исчезновение": Алёхин о пограничниках ВСУ, не выходивших на связь с июля.
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