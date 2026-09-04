Пролезли тушкой: тайная украинская армия захватывает Европу - 04.09.2026 Украина.ру
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Пролезли тушкой: тайная украинская армия захватывает Европу
Пролезли тушкой: тайная украинская армия захватывает Европу - 04.09.2026 Украина.ру
Пролезли тушкой: тайная украинская армия захватывает Европу
Есть устойчивое мнение, что всё сельское хозяйство Украины продано иностранцам и они выкачивают из страны деньги на Запад. Но сначала конфликт 2014 года, а затем старт СВО в 2022 году привели к тому, что украинский аграрный холдинг с помощь еврокредитов "на поддержку во время войны" начал захват Европы.
2026-09-04T10:31
2026-09-04T10:31
эксклюзив
украина
европа
польша
юрий косюк
эммануэль макрон
ес
еврокомиссия
мироновский хлебопродукт
экономика
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Недовольство европейских фермеров экспансией дешевой украинской агропродукции известно. Но дело не только в завозе товара. Вывоз дешевого сырья или полуфабриката из колонии в метрополию с завозом обратно товаров с более высокой добавленной стоимостью— обычная практика. А вот скупка колониальным капиталом активов метрополии — это уже что-то своеобразное. Тем не менее, Украина это делает.Речь идет о курятине. Потребление дорогих видов мяса в мире падает в пользу мяса кур. В 2000 году в среднем по миру съедали 9,8 кг на человека, в 2022 году — 28 кг, а по прогнозам к 2033 году цифра вырастет до 32,3 кг. Это значит, что для бизнеса в странах с хорошим климатом и плохим трудовым законодательством открываются заманчивые перспективы. Украина — одна из таких стран. В 2021 году она экспортировала 431 тысячу тонн курятины, после начала СВО объемы почти не упали, а затем стали расти и подбираются уже к 500 тысяч тонн в год. Основные, хотя не единственные, покупатели — страны Евросоюза и Великобритания. По прогнозам Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США, производство куриного мяса на Украине в этом году вырастет на 1,5-2% даже несмотря на проблемы с электричеством и нехватку рабочей силы. Уж слишком жирный куш.Лидером по экспорту мяса птицы в ЕС Украина стала еще в 2017 году. Конечно, Евросоюз может обеспечить себя курятиной самостоятельно, но там есть экологические и "нравственные" стандарты, которые тормозят производство. Прежде всего, парадигма перехода на медленно растущие породы кур для повышения стандартов "благополучия" животных. Это дорого. Украина же о "благополучии" заботится, как все понимают, немного меньше, а значит может снижать издержки и продавать дешевле. Цена решает.Свою роль сыграло и снятие в 2022 году европейских квот, которые были установлены в 2014 году после Майдана в рамках переговоров о евроассоциации Украины. Уже в 2023 году председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер посетовал, что нулевые пошлины привели к удвоению украинского экспорта курятины в страны ЕС, а Францию "захлестнуло цунами из украинских куриных тушек". Он добавил, что Украина разоряет не только французских, но и немецких, голландских и польских фермеров, а рыночный баланс в отрасли дестабилизирован. Осенью 2025 года Украина и ЕС подписали соглашение о взаимном беспошлинном импорте мяса птицы с увеличением украинской квоты на 33,3%. Такова цена поддержки Украины в конфликте, поэтому жаловаться нужно скорее не на украинский бизнес, который ищет естественным образом ищет рынки сбыта, а на Еврокомиссию с ее специфическими политическими воззрениями.Нарушил ли Бэтмен законодательство ЕвросоюзаНа Украине же заработали от таких невиданных возможностей не сельскохозяйственные работники, средняя зарплата которых не дотягивает до 40 тысяч рублей, и не потребитель, поскольку продукт отечественного производства идет на импорт и жители Украины продолжают покупать значительную часть завезенной курицы. Заработали собственники агрохолдингов. Они, вопреки бытующему мнению, что все распродали иностранцам, — в основном украинские.Лидер рынка — созданная в конце 90-х компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка. По сути, это монополист с производством около полумиллиарда птиц в год и выручкой. У МХП — 19 предприятий на Украине и, что самое интересное, филиалы в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ и Саудовской Аравии. Однако, несмотря на все рассказы о суперэффективном менеджменте, куры МХП по-настоящему "взлетели" только после победы Майдана. Дело в изменении структуры массового потребления — резко обедневшие люди перешли с говядины и свинины на более дешевую курятину. Но был еще один фактор. Ставший через некоторое время после победы Майдана президентом Украины Петр Порошенко* ни с того ни с сего назначил "куриного магната" первым замом Администрации президента по координации тогда еще милиции. Вот тогда-то и началось везение: МХП возместили НДС на сумму в три раза больше, чем в 2013 году, в 2015 году продажи компании на Украине выросли почти на 20%, в 2017 году она получила почти половину всех дотаций, причитавшихся аграриям и даже не подверглась репрессиям со стороны СБУ за перерегистрацию своих крымских активов в российскую юрисдикцию. Косюк стал миллиардером."Конфликт, — пишет The Financial Times, — стал катализатором экспансии MХП за пределы региона, поскольку Косюк стремился снизить риски".Началась эта экспансия с откровенного мошенничества. В 2018-м компания экспортировала в ЕС "инновационные отрубы" куриных грудок с небольшой частью крыла, костью и кожей. Их назвали "Бэтмен-кат" из-за внешнего сходства с логотипом супергероя. Так получилось обойти квоты на импорт украинских куриных грудок, потому что "Бэтмен-кат" — вроде бы не грудка. Пошли жалобы от производителей из Европы, Еврокомиссия провела расследование и пришла к парадоксальному выводу, что "хотя описанная процедура импорта украинского мяса может рассматриваться как обход [квот на тарифные ставки] для мяса птицы, она не является незаконной". Один из чиновников ЕС выдал еще более потрясающую сентенцию: "МХП играет по правилам, но не в духе законодательства ЕС".Впрочем, схему всё равно прикрыли, но поляки продолжили жаловаться на компанию Косюка, поскольку она работает по более низким, чем в Европе, украинским стандартам, поэтому их цены ниже, а это уже нечестная конкуренция. В МХП на это ответили, что их действия "это и есть дух единого европейского рынка". Согласно этому "духу", в 2019 году Косюк купил крупнейшую в Восточной Европе словенскую компанию-производителя курятины Perutnina Ptuj, что повысило его выручку на треть. Вскоре у МХП появилась розничная сеть, точки общепита и экспорт в 70 странах. Фирма заняла более 60% украинского рынка куриного мяса и почти 90% экспорта в отрасли.Но, почему-то, как только Порошенко* лишился президентского кресла, а Косюк, соответственно, места в АП, компания стала убыточной и в 2020 году "куриному магнату" даже пришлось продать две свои яхты, а в 2021 году Forbes выписал его из числа долларовых миллиардеров.Спасительная войнаНо тут Косюку снова крупно повезло — в 2022 году началась большая война. Сначала было тяжеловато из-за блокады Черного моря, но вскоре была подписана "зерновая сделка", а потом сделку сорвали, и Украина просто стала возить по Черному морю все, что ей нужно. Соответственно, вернулись западные инвесторы — дело пошло.Действительно, деньги Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на "поддержку деятельности в условиях военного времени" помогли Косюку в 2025 году купить испанскую группу UVESA за 271 млн евро, а в этом году — крупнейшего в Греции производителя мяса птицы Nitsiakos. Выручка компании достигла 3,8 млрд долларов и, по прогнозам, скоро достигнет 5,5 млрд евро. А вот европейским фермерам ситуация совсем не понятна. Они видят в МХП не "успешный менеджмент", а низкозатратное монополистическое производство в стране со слабыми нормами охраны труда и низкими зарплатами, которому еще и зачем-то помогает Брюссель. По сути, помогает украинскому предприятию подмять под себя европейские. ЕС не только дал денег, но и отменил пошлины и квоты на украинские продукты питания. Глава Национальной федерации птицеводов и производителей яиц Польши Павел Подставка назвал экспансию МХП "главной угрозой" для польских птицеводов, а президент Франции Макрон пожаловался, что импорт украинской курятины в ЕС обогащает "се месье", то есть Косюка. Рич ответил, что это политический популизм, а МХП разросся благодаря "стойкости сотрудников" и "эффективности управления".Несмотря на то, что Польша, Венгрия и Словакия, пойдя наперекор правилам ЕС, запретили ввозить в свои страны украинскую курятину, Украина поставляет более пятой части всей птицы, поступающей в Евросоюз. Рич же обнаглел настолько, что называет экспансию МХП "повышением продовольственной безопасности Европы" и "снижением зависимости от Бразилии"."Украина — ключ к самообеспечению Европы... не только в сфере оборонной, но и продовольственной безопасности", — сказал он.Как ЕС может "самообеспечиться" украинской курятиной, если Украина не входит в Евросоюз и в ближайшее время не войдет, неизвестно, но ради поставок дополнительных 1,6 млн тонн в течение 5 лет, можно и немного смухлевать. Уж очень большие деньги на кону.Тем временем расширение крупнейшего украинского производителя птицы никак не улучшает положение потребителей внутри Украины. В мае этого года руководитель украинского "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин заявил, что при норме потребления мяса на душу населения в 90 кг в год, "до войны мы ели 74 кг в год, а сейчас — 68 кг", из которых все больше курятины. Насколько больше, можно примерно понять из отчета Минагрополитики Украины от 2023 года, где указано, что на одного человека приходится в среднем по 27 кг птицы, 19,8 кг свинины и 7,4 кг говядины. При этом потребление свинины и говядины падает, а курятины, соответственно, растет, что открывает возможности для месье Косюка и внутри страны. По прогнозам, в этом году импорт мяса курицы на Украину снизится на 12,5%, но за счет субпродуктов. Именно они в основном закупаются из-за рубежа (в основном из Польши и Венгрии), а на Запад идет белое мясо.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20260306/zharenye-pchelki-i-kurinye-lapki-chem-nakormyat-vsu-1076490662.html
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https://ukraina.ru/20260804/ukrainskoe-zerno--oruzhie-vashingtona-evropa-proigryvaet-tsenovuyu-voynu-na-svom-pole-1082121772.html
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эксклюзив, украина, европа, польша, юрий косюк, эммануэль макрон, ес, еврокомиссия, мироновский хлебопродукт, экономика, сво, крым, война
Эксклюзив, Украина, Европа, Польша, Юрий Косюк, Эммануэль Макрон, ЕС, Еврокомиссия, Мироновский хлебопродукт, экономика, СВО, Крым, война

Пролезли тушкой: тайная украинская армия захватывает Европу

10:31 04.09.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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Есть устойчивое мнение, что всё сельское хозяйство Украины продано иностранцам и они выкачивают из страны деньги на Запад. Но сначала конфликт 2014 года, а затем старт СВО в 2022 году привели к тому, что украинский аграрный холдинг с помощь еврокредитов "на поддержку во время войны" начал захват Европы.
Недовольство европейских фермеров экспансией дешевой украинской агропродукции известно. Но дело не только в завозе товара. Вывоз дешевого сырья или полуфабриката из колонии в метрополию с завозом обратно товаров с более высокой добавленной стоимостью— обычная практика. А вот скупка колониальным капиталом активов метрополии — это уже что-то своеобразное. Тем не менее, Украина это делает.
Речь идет о курятине. Потребление дорогих видов мяса в мире падает в пользу мяса кур. В 2000 году в среднем по миру съедали 9,8 кг на человека, в 2022 году — 28 кг, а по прогнозам к 2033 году цифра вырастет до 32,3 кг. Это значит, что для бизнеса в странах с хорошим климатом и плохим трудовым законодательством открываются заманчивые перспективы. Украина — одна из таких стран.
В 2021 году она экспортировала 431 тысячу тонн курятины, после начала СВО объемы почти не упали, а затем стали расти и подбираются уже к 500 тысяч тонн в год. Основные, хотя не единственные, покупатели — страны Евросоюза и Великобритания. По прогнозам Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США, производство куриного мяса на Украине в этом году вырастет на 1,5-2% даже несмотря на проблемы с электричеством и нехватку рабочей силы. Уж слишком жирный куш.
Лидером по экспорту мяса птицы в ЕС Украина стала еще в 2017 году. Конечно, Евросоюз может обеспечить себя курятиной самостоятельно, но там есть экологические и "нравственные" стандарты, которые тормозят производство. Прежде всего, парадигма перехода на медленно растущие породы кур для повышения стандартов "благополучия" животных. Это дорого.
Украина же о "благополучии" заботится, как все понимают, немного меньше, а значит может снижать издержки и продавать дешевле. Цена решает.
Свою роль сыграло и снятие в 2022 году европейских квот, которые были установлены в 2014 году после Майдана в рамках переговоров о евроассоциации Украины. Уже в 2023 году председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер посетовал, что нулевые пошлины привели к удвоению украинского экспорта курятины в страны ЕС, а Францию "захлестнуло цунами из украинских куриных тушек". Он добавил, что Украина разоряет не только французских, но и немецких, голландских и польских фермеров, а рыночный баланс в отрасли дестабилизирован.
6 марта, 20:41
Жареные пчелки и куриные лапки: чем накормят ВСУ
Осенью 2025 года Украина и ЕС подписали соглашение о взаимном беспошлинном импорте мяса птицы с увеличением украинской квоты на 33,3%. Такова цена поддержки Украины в конфликте, поэтому жаловаться нужно скорее не на украинский бизнес, который ищет естественным образом ищет рынки сбыта, а на Еврокомиссию с ее специфическими политическими воззрениями.
Нарушил ли Бэтмен законодательство Евросоюза
На Украине же заработали от таких невиданных возможностей не сельскохозяйственные работники, средняя зарплата которых не дотягивает до 40 тысяч рублей, и не потребитель, поскольку продукт отечественного производства идет на импорт и жители Украины продолжают покупать значительную часть завезенной курицы. Заработали собственники агрохолдингов. Они, вопреки бытующему мнению, что все распродали иностранцам, — в основном украинские.
Лидер рынка — созданная в конце 90-х компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка. По сути, это монополист с производством около полумиллиарда птиц в год и выручкой.
У МХП — 19 предприятий на Украине и, что самое интересное, филиалы в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ и Саудовской Аравии. Однако, несмотря на все рассказы о суперэффективном менеджменте, куры МХП по-настоящему "взлетели" только после победы Майдана.
Дело в изменении структуры массового потребления — резко обедневшие люди перешли с говядины и свинины на более дешевую курятину. Но был еще один фактор. Ставший через некоторое время после победы Майдана президентом Украины Петр Порошенко* ни с того ни с сего назначил "куриного магната" первым замом Администрации президента по координации тогда еще милиции.
Вот тогда-то и началось везение: МХП возместили НДС на сумму в три раза больше, чем в 2013 году, в 2015 году продажи компании на Украине выросли почти на 20%, в 2017 году она получила почти половину всех дотаций, причитавшихся аграриям и даже не подверглась репрессиям со стороны СБУ за перерегистрацию своих крымских активов в российскую юрисдикцию. Косюк стал миллиардером.
"Конфликт, — пишет The Financial Times, — стал катализатором экспансии MХП за пределы региона, поскольку Косюк стремился снизить риски".
21 апреля 2022, 08:01
Бенефициар Майдана, ставший «куриным королем» Украины. Юрий КосюкСреди украинских олигархов Евромайдан особенно послужил на благо «куриному королю» Юрию Косюку, чье состояние резко выросло при Петре Порошенко, когда он вошел в первую пятерку украинских богачей, пока был советником экс-президента
Началась эта экспансия с откровенного мошенничества. В 2018-м компания экспортировала в ЕС "инновационные отрубы" куриных грудок с небольшой частью крыла, костью и кожей. Их назвали "Бэтмен-кат" из-за внешнего сходства с логотипом супергероя. Так получилось обойти квоты на импорт украинских куриных грудок, потому что "Бэтмен-кат" — вроде бы не грудка.
Пошли жалобы от производителей из Европы, Еврокомиссия провела расследование и пришла к парадоксальному выводу, что "хотя описанная процедура импорта украинского мяса может рассматриваться как обход [квот на тарифные ставки] для мяса птицы, она не является незаконной". Один из чиновников ЕС выдал еще более потрясающую сентенцию: "МХП играет по правилам, но не в духе законодательства ЕС".
Впрочем, схему всё равно прикрыли, но поляки продолжили жаловаться на компанию Косюка, поскольку она работает по более низким, чем в Европе, украинским стандартам, поэтому их цены ниже, а это уже нечестная конкуренция.
В МХП на это ответили, что их действия "это и есть дух единого европейского рынка". Согласно этому "духу", в 2019 году Косюк купил крупнейшую в Восточной Европе словенскую компанию-производителя курятины Perutnina Ptuj, что повысило его выручку на треть. Вскоре у МХП появилась розничная сеть, точки общепита и экспорт в 70 странах. Фирма заняла более 60% украинского рынка куриного мяса и почти 90% экспорта в отрасли.
Но, почему-то, как только Порошенко* лишился президентского кресла, а Косюк, соответственно, места в АП, компания стала убыточной и в 2020 году "куриному магнату" даже пришлось продать две свои яхты, а в 2021 году Forbes выписал его из числа долларовых миллиардеров.
Спасительная война
Но тут Косюку снова крупно повезло — в 2022 году началась большая война. Сначала было тяжеловато из-за блокады Черного моря, но вскоре была подписана "зерновая сделка", а потом сделку сорвали, и Украина просто стала возить по Черному морю все, что ей нужно. Соответственно, вернулись западные инвесторы — дело пошло.
"У нас идет война, и за последние полтора года мы купили три компании", — заявил исполнительный председатель МХП австралиец Джон Рич.
Действительно, деньги Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на "поддержку деятельности в условиях военного времени" помогли Косюку в 2025 году купить испанскую группу UVESA за 271 млн евро, а в этом году — крупнейшего в Греции производителя мяса птицы Nitsiakos. Выручка компании достигла 3,8 млрд долларов и, по прогнозам, скоро достигнет 5,5 млрд евро.
А вот европейским фермерам ситуация совсем не понятна. Они видят в МХП не "успешный менеджмент", а низкозатратное монополистическое производство в стране со слабыми нормами охраны труда и низкими зарплатами, которому еще и зачем-то помогает Брюссель. По сути, помогает украинскому предприятию подмять под себя европейские.
ЕС не только дал денег, но и отменил пошлины и квоты на украинские продукты питания. Глава Национальной федерации птицеводов и производителей яиц Польши Павел Подставка назвал экспансию МХП "главной угрозой" для польских птицеводов, а президент Франции Макрон пожаловался, что импорт украинской курятины в ЕС обогащает "се месье", то есть Косюка. Рич ответил, что это политический популизм, а МХП разросся благодаря "стойкости сотрудников" и "эффективности управления".
Несмотря на то, что Польша, Венгрия и Словакия, пойдя наперекор правилам ЕС, запретили ввозить в свои страны украинскую курятину, Украина поставляет более пятой части всей птицы, поступающей в Евросоюз. Рич же обнаглел настолько, что называет экспансию МХП "повышением продовольственной безопасности Европы" и "снижением зависимости от Бразилии".
"Украина — ключ к самообеспечению Европы... не только в сфере оборонной, но и продовольственной безопасности", — сказал он.
Зерно - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
4 августа, 10:53
Украинское зерно — оружие Вашингтона. Европа проигрывает ценовую войну на своём полеДля киевского режима аграрная продукция — основной источник валютной выручки, а для европейских фермеров — источник головной боли
Как ЕС может "самообеспечиться" украинской курятиной, если Украина не входит в Евросоюз и в ближайшее время не войдет, неизвестно, но ради поставок дополнительных 1,6 млн тонн в течение 5 лет, можно и немного смухлевать. Уж очень большие деньги на кону.
Тем временем расширение крупнейшего украинского производителя птицы никак не улучшает положение потребителей внутри Украины.
В мае этого года руководитель украинского "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин заявил, что при норме потребления мяса на душу населения в 90 кг в год, "до войны мы ели 74 кг в год, а сейчас — 68 кг", из которых все больше курятины.
Насколько больше, можно примерно понять из отчета Минагрополитики Украины от 2023 года, где указано, что на одного человека приходится в среднем по 27 кг птицы, 19,8 кг свинины и 7,4 кг говядины. При этом потребление свинины и говядины падает, а курятины, соответственно, растет, что открывает возможности для месье Косюка и внутри страны. По прогнозам, в этом году импорт мяса курицы на Украину снизится на 12,5%, но за счет субпродуктов. Именно они в основном закупаются из-за рубежа (в основном из Польши и Венгрии), а на Запад идет белое мясо.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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ЭксклюзивУкраинаЕвропаПольшаЮрий КосюкЭммануэль МакронЕСЕврокомиссияМироновский хлебопродуктэкономикаСВОКрымвойна
 
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