В Киеве неизвестные в балаклавах окружили суд по делу о бойне между СБУ и ГУР - 04.09.2026 Украина.ру
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В Киеве неизвестные в балаклавах окружили суд по делу о бойне между СБУ и ГУР
В Киеве неизвестные в балаклавах окружили суд по делу о бойне между СБУ и ГУР - 04.09.2026 Украина.ру
В Киеве неизвестные в балаклавах окружили суд по делу о бойне между СБУ и ГУР
Возле здания киевского суда, где проходит заседание по избранию меры пресечения военнослужащему Главного управления разведки (ГУР) Сергею Иванову, зафиксировано массовое скопление неизвестных лиц в балаклавах, сообщают украинские СМИ
2026-09-04T15:01
2026-09-04T15:10
новости
киев
украина
владимир зеленский
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Фигурант громкого дела о вооруженном столкновении между СБУ и ГУР подозревается в нападении на сотрудника правоохранительных органов. На фоне обострившейся обстановки и по официальному требованию стороны обвинения судебный процесс было решено полностью закрыть от прессы и общественности.Причиной судебного разбирательства стал конфликт, произошедший в украинской столице в минувшую среду. По данным журналистских расследований, представители двух ключевых спецслужб устроили перестрелку в центре города, не сумев поделить контроль над теневыми доходами от мошеннических колл-центров. В результате вооруженных разборок один оперативник военной разведки был ликвидирован, еще двое получили ранения различной степени тяжести.На фоне масштабного скандала Владимир Зеленский объявил о начале служебного расследования в отношении руководства обоих силовых ведомств и подтвердил факт предъявления официальных обвинений двум ключевым участникам перестрелки.Подробнее - в материале Зеленский уволил заместителей глав СБУ и ГУР после перестрелки в Киеве на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, киев, украина, владимир зеленский, сбу
Новости, Киев, Украина, Владимир Зеленский, СБУ

В Киеве неизвестные в балаклавах окружили суд по делу о бойне между СБУ и ГУР

15:01 04.09.2026 (обновлено: 15:10 04.09.2026)
 
© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© Фото : СБУ
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Возле здания киевского суда, где проходит заседание по избранию меры пресечения военнослужащему Главного управления разведки (ГУР) Сергею Иванову, зафиксировано массовое скопление неизвестных лиц в балаклавах, сообщают украинские СМИ
Фигурант громкого дела о вооруженном столкновении между СБУ и ГУР подозревается в нападении на сотрудника правоохранительных органов.
На фоне обострившейся обстановки и по официальному требованию стороны обвинения судебный процесс было решено полностью закрыть от прессы и общественности.
Причиной судебного разбирательства стал конфликт, произошедший в украинской столице в минувшую среду. По данным журналистских расследований, представители двух ключевых спецслужб устроили перестрелку в центре города, не сумев поделить контроль над теневыми доходами от мошеннических колл-центров. В результате вооруженных разборок один оперативник военной разведки был ликвидирован, еще двое получили ранения различной степени тяжести.
На фоне масштабного скандала Владимир Зеленский объявил о начале служебного расследования в отношении руководства обоих силовых ведомств и подтвердил факт предъявления официальных обвинений двум ключевым участникам перестрелки.
Подробнее - в материале Зеленский уволил заместителей глав СБУ и ГУР после перестрелки в Киеве на сайте Украина.ру.
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