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"Шельменко-денщик": как Пуговкин нашёл в съёмочной группе "китаянку"

"Шельменко-денщик": как Пуговкин нашёл в съёмочной группе "китаянку" - 04.09.2026 Украина.ру

"Шельменко-денщик": как Пуговкин нашёл в съёмочной группе "китаянку"

30 августа 1971 года, ровно 55 лет назад, на советские киноэкраны вышел водевиль "Ленфильма" "Шельменко-денщик". Его, по идее, должны были снимать на Киевской киностудии. Но после ошеломительного успеха "Свадьбы в Малиновке" советские киночиновники посчитали по-другому

2026-09-04T16:00

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Оба киноводевиля поставил выдающийся советский актёр и режиссёр Андрей Петрович Тутышкин, и это неудивительно – в 1945-47 годах он служил художественным руководителем Ленинградского театра музыкальной комедии и ставил их на сцене.Вообще, это был мегавыдающийся актёр и режиссёр. В его небольшой актёрской фильмографии – главные роли в блокбастерах своего времени: "Волга-Волга" (1935), "Девушка с характером" (1939), "Сердца четырёх" (1941) и роли в "Запасном игроке" (1954), "Карнавальной ночи" (1956) и "Анне Карениной" (1964). В 1930 году он закончил театральную школу при Театре им. Вахтангова, потому что в Москве его семья жила в одном доме с Евгением Вахтанговым – знаменитым театральным режиссёром.Перед войной Андрей Петрович не столько снимался в кино, сколько играл на сцене Театра им. Вахтангова и режиссировал. В 1939 году он поставил водевиль "Соломенная шляпка", а в последний предвоенный вечер 21 июня 1941 состоялась премьера его спектакля "Маскарад" по драме Лермонтова. Через месяц, 23 июля, в здание театра попала авиабомба. Погибли два актёра и курьер, а куски декораций "Маскарада" разметало по окрестностям. Театр был практически разрушен, и трупу эвакуировали в Омск. С 1943 года Тутышкин руководил фронтовой группой театра и неоднократно выезжал в войска, а после войны уехал работать в Ленинград.Здесь он очень сдружился с Аркадием Райкиным, на сцене Театра миниатюр которого в 1959 году поставил спектакль "Любовь к трем апельсинам", а в 1964-м – "Волшебники живут среди нас". Ставил он спектакли и в Ленинградском театре комедии. С 1954 снял на "Мосфильме" первую свою комедию "Мы с Вами где-то встречались", так же с Аркадием Райкиным в главной роли. За 20 лет он снял на студии 6 фильмов, из которых 5 комедий, но все они большой известности ему не принесли.Всё изменилось, когда в 1967 году он снял на "Ленфильме" настоящий шедевр отечественно кинематографа "Свадьбу в Малиновке". Тот в первый год проката собрал 74,6 млн зрителей и стал №5 по этому показателю за всю историю советского кинематографа. Конечно, и режиссёр, и студия хотели успех повторить, и в 1970 году было решено обратиться к ещё одному водевилю так же на украинскую тематику, но XIX века, "Шельменко-денщик".Сценарий Тутышкин написал сам на литературной основе одноименной комедийной пьесы классика украинской литературы Григория Квитки-Основьяненко. Она была популярна среди режиссёров русских театров ещё до революции – так Шельменко играл на сцене великий актёр Михаил Семёнович Щепкин. Музыку для водевиля написал известный советский композитор Василий Соловьёв-Седой. Он специализировался на написании песен и музыки к фильмам. Его авторству принадлежат такие песни военных лет, как "Вечер на рейде", "Давно мы дома не были" или "Тальяночка". В 1945 году он написал музыку к до сих пор популярному фильму "Небесный тихоход", а всего является автором музыки к почти полусотне фильмов.Слова песен сочинил Михаил Ножкин, которого зрители больше помнят как выдающегося советского актёра. Он сыграл главную роль советского чекиста Павла Синицына ("Бекаса") в цикле фильмов о "Резиденте", главную роль капитана Рощина в сериале "Хождение по мукам" (1977) и майора-морпеха Шатохина в культовом для мальчишек 80-х боевике "Одиночное плавание" (1985). Однако Ножкин, подобно другим поэтам-актёрам: Владимиру Высоцкому, Леониду Филатову или Валентину Гафту, ещё и писал стихи и слова песен, и "Шельменко-денщик" на этом поприще одна из крупнейших его работ.На главную роль Тутышкин пригласил без всяких проб Михаила Пуговкина – мегапопулярного актёра, сыгравшего у него в "Свадьбе в Малиновке" Яшку-артиллериста. Теперь ему предстояло изобразить по сути такого же Яшку, только украинца. Но если тот появлялся в предыдущем фильме только в двух эпизодах, то теперь герой Пуговкина должен был "тянуть" на себе весь фильм.Актёр сначала отказывался – он не знал украинского языка и не мог говорить с характерным акцентом. Тутышкин всё это не считал важным и, в конце концов, Пуговкина уговорил. Тот потом вспоминал:"Умный, ловкий, наделённый подлинно народным юмором, умеющий выполнять головоломные задачи и выходить из самых затруднительных положений, чтобы помочь влюблённым, остроумно разоблачающий глупость господ, Шельменко является настоящим комедийным положительным героем... Образ Шельменко очень интересен для меня тем, что не позволяет идти проторенными путями, дает большие возможности создать колоритный, жизненный и смешной характер".Помня, какой замечательный дуэт вышел у Яшки-артиллериста с "Трындычихой", которую в "Свадьбе…" сыграла московская актриса Зоя Фёдорова, Тутышкин снова пригласил её к себе на съёмки. На этот раз на роль жены помещика Шпака, чьего предка, по его словам, пожаловал дворянским званием "сам гетман". Дуэт Пуговкина и Фёдоровой в "Шельменко…" смотрится интересно, но такой же искромётности, как в "Свадьбе…" Тутышкину на этот раз добиться не удалось.Фёдорова – актриса с очень драматичной и неординарной судьбой. Широкую известность ей принесла ещё довоенная роль в фильме "Подруги" (1936). До 41-го года она трижды успела побывать замужем. Третий муж, лётчик Иван Клещёв, погиб на фронте в 1942 году. В 1941 и 42-м годах она стала лауреатом двух Сталинских премий II степени. Этому даже не помешал арест в 1938 году её отца.В 1945 году на приёме в министерстве иностранных дел актриса познакомилась с военно-морским атташе США капитаном Джексоном Тейтом. 18 января 1946 года она родила от него дочь Викторию. К тому времени дипломат по требованию советского правительства уже покинул СССР, и о беременности Фёдоровой ничего не знал.Чтобы скрыть факт рождения ребёнка от иностранца, Фёдорова спешно вышла замуж за композитора Александра Рязанова, с оркестром которого часто выступала в начале 40-х. Однако тайное всё же стало явным, и 27 декабря 1946 года актрису арестовали и приговорили за шпионаж к 25 годам лагерей с конфискацией имущества. Её сестру Марию – к 10 годам, та скончалась на работах на кирпичном заводе в Воркуте. Дочь Виктория росла в семье другой сестры Зои, сосланной в ссылку на север Казахстана, и долгое время не знала, кто её настоящие родители.Фёдорову освободили и реабилитировали только в 1954 году, и только год спустя, в феврале 1955 года, она увидела свою 9-летнюю дочь. Виктория эмигрировала в США 20 лет спустя, в 1975 году. Фёдоровой разрешили навестить её только в 1976 году, за два года до смерти Тейта, хотя с 1959 года она с ним переписывалась и созванивалась. Актрису по невыясненным причинам убили выстрелом в затылок неизвестные 10 декабря 1981 года. К тому времени она находилась в процессе сбора документов для эмиграции в Америку. Одни слухи говорили о её причастности к алмазной мафии, другие, что её "убрало" КГБ, но достоверных подтверждений ни одному, ни другому до сих пор нет.В "Шельменко…" кинематографическую дочь Фёдоровой и главную героиню – Присиньку – сыграла одна из самых известных советских эстрадных певиц Людмила Сенчина. Популярность ей принесло исполнение известного шлягера тех лет "Золушка" ("Хоть поверьте, хоть проверьте…"). В то время она ещё носила неизменённую фамилию своего отца-молдаванина, которая не склонялась и звучала как Сенчин. Михаил Пуговкин подшучивал над актрисой, спрашивая: "А что это у нас за китаец, Сен-чин?"Влюблённого в Присиньку капитана Русской армии времён Николая Первого сыграл Игорь Озеров. Это был в то время очень известный актёр, благодаря своим ролям в "Евгении Онегине" (1958) и фильме об учёных "Всё остаётся людям" (1963). Среди актёров второго плана стоило бы отметить Ольгу Аросеву, сыгравшую жену соседа-помещика Шпаков Агафену Семёновну Опецковскую."Шельменко-денщика" снимали в самых что ни на есть украинских местах – в Каневе Черкасской области, с приглашением на роль статистов местных жителей и актёров районных театров. Во многом именно благодаря этому фильм выглядит невероятно антуражным и достоверным. Успех "Свадьбы в Малиновке" он не повторил, но собрал 23,8 млн зрителей, что для такой практически камерной кинокартины "Ленфильма" было очень неплохим результатом.У Тутышкина были большие планы по дальнейшей "эксплуатации" творческого таланта и фактурности Пуговкина, но, к сожалению, он скончался, когда "Шельменко-денщика" ещё продолжали показывать в кинотеатрах. 30 октября 1971 года он пришёл на 60-летний юбилей к своему давнему другу Райкину. Вернувшись домой, режиссёр вдруг почувствовал себя плохо. Приехавшая по вызову "скорая" констатировала смерть от инфаркта. В результате, Тутышкин успел снять только два обессмертивших его имя шедевра: "Свадьбу в Малиновке" и "Шельменко-денщика".

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