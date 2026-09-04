https://ukraina.ru/20260904/na-ukraine-smenili-glavu-agentstva-vosstanovleniya-kreslo-zanyal-fdorov-no-ne-mikhail--1083010200.html

На Украине сменили главу Агентства восстановления: кресло занял Фёдоров, но не Михаил

На Украине сменили главу Агентства восстановления: кресло занял Фёдоров, но не Михаил - 04.09.2026 Украина.ру

На Украине сменили главу Агентства восстановления: кресло занял Фёдоров, но не Михаил

Правительство Украины назначило Ивана Фёдорова главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Об этом 4 сентября сообщил постпред кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук

2026-09-04T13:31

2026-09-04T13:31

2026-09-04T13:31

новости

украина

запорожская область

россия

александр федоров

владимир зеленский

верховная рада

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/04/1083009930_0:1:1498:844_1920x0_80_0_0_584a6fdddfdd9c79232fff07e239c3a2.png

"Уволить Сухомлина Сергея Ивановича с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Назначен Фёдоров Иван Иванович главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", — написал он.Ранее Фёдоров возглавлял подчиняющуюся украинским властям администрацию Запорожской области. Кабмин также уволил первого замглавы агентства Николая Бойко и замглавы Украинского института нацпамяти Анну Сдобнову.Владимир Зеленский предлагал Фёдорову новую должность ещё во время отчёта о 1000 днях работы. Тот назвал назначение "сверхсложным", но заявил, что продолжит курировать Запорожскую область как сопредседатель областного Совета обороны.Больше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

запорожская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запорожская область, россия, александр федоров, владимир зеленский, верховная рада, украина.ру