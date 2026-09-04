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На Украине сменили главу Агентства восстановления: кресло занял Фёдоров, но не Михаил
На Украине сменили главу Агентства восстановления: кресло занял Фёдоров, но не Михаил - 04.09.2026 Украина.ру
На Украине сменили главу Агентства восстановления: кресло занял Фёдоров, но не Михаил
Правительство Украины назначило Ивана Фёдорова главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Об этом 4 сентября сообщил постпред кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук
2026-09-04T13:31
2026-09-04T13:31
2026-09-04T13:31
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"Уволить Сухомлина Сергея Ивановича с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Назначен Фёдоров Иван Иванович главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", — написал он.Ранее Фёдоров возглавлял подчиняющуюся украинским властям администрацию Запорожской области. Кабмин также уволил первого замглавы агентства Николая Бойко и замглавы Украинского института нацпамяти Анну Сдобнову.Владимир Зеленский предлагал Фёдорову новую должность ещё во время отчёта о 1000 днях работы. Тот назвал назначение "сверхсложным", но заявил, что продолжит курировать Запорожскую область как сопредседатель областного Совета обороны.Больше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запорожская область, россия, александр федоров, владимир зеленский, верховная рада, украина.ру
Новости, Украина, Запорожская область, Россия, Александр Федоров, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Украина.ру
На Украине сменили главу Агентства восстановления: кресло занял Фёдоров, но не Михаил
Правительство Украины назначило Ивана Фёдорова главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Об этом 4 сентября сообщил постпред кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук
"Уволить Сухомлина Сергея Ивановича с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Назначен Фёдоров Иван Иванович главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", — написал он.
Ранее Фёдоров возглавлял подчиняющуюся украинским властям администрацию Запорожской области. Кабмин также уволил первого замглавы агентства Николая Бойко и замглавы Украинского института нацпамяти Анну Сдобнову.
Владимир Зеленский предлагал Фёдорову новую должность ещё во время отчёта о 1000 днях работы. Тот назвал назначение "сверхсложным", но заявил, что продолжит курировать Запорожскую область как сопредседатель областного Совета обороны.
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