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В МИД России раскрыли, какое обещание Запад мог дать Киеву
В МИД России раскрыли, какое обещание Запад мог дать Киеву - 04.09.2026 Украина.ру
В МИД России раскрыли, какое обещание Запад мог дать Киеву
Запад мог гарантировать киевскому режиму прикрытие от международных расследований за военные преступления. Такое предположение 4 сентября высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
2026-09-04T14:32
2026-09-04T14:32
2026-09-04T14:32
новости
россия
запад
киев
родион мирошник
мария захарова
вооруженные силы украины
украина.ру
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"Они всячески стремятся заблокировать любую возможность расследований, преследований, санкций в отношении Киева за совершение военных преступлений", — отметил Мирошник.Дипломат добавил, что коллективный Запад "всячески защищает своего преступника". Ранее Мария Захарова охарактеризовала украинскую власть как опасный гибрид госаппарата и террористических методов.В Москве неоднократно подчёркивали: пока западные покровители покрывают зверства ВСУ, говорить о справедливости и международном праве бессмысленно.Больше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, киев, родион мирошник, мария захарова, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Запад, Киев, Родион Мирошник, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
В МИД России раскрыли, какое обещание Запад мог дать Киеву
Запад мог гарантировать киевскому режиму прикрытие от международных расследований за военные преступления. Такое предположение 4 сентября высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
"Они всячески стремятся заблокировать любую возможность расследований, преследований, санкций в отношении Киева за совершение военных преступлений", — отметил Мирошник.
Дипломат добавил, что коллективный Запад "всячески защищает своего преступника".
Ранее Мария Захарова охарактеризовала украинскую власть как опасный гибрид госаппарата и террористических методов.
В Москве неоднократно подчёркивали: пока западные покровители покрывают зверства ВСУ, говорить о справедливости и международном праве бессмысленно.
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