Вымирание Украины сорвало планы НАТО по истощению России - СВР - 04.09.2026 Украина.ру
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Вымирание Украины сорвало планы НАТО по истощению России - СВР
Вымирание Украины сорвало планы НАТО по истощению России - СВР - 04.09.2026 Украина.ру
Вымирание Украины сорвало планы НАТО по истощению России - СВР
Главным препятствием для планов Североатлантического альянса по истощению России стала стремительно растущая убыль населения Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ
2026-09-04T14:19
2026-09-04T14:38
новости
россия
украина
сергей нарышкин
служба внешней разведки
киев
нато
вооруженные силы украины
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Глава СВР процитировал аналитические материалы НАТО, в которых затягивание конфликта цинично называется лучшим способом сдерживания военно-технического потенциала Москвы. Однако на пути этой стратегии встала демографическая катастрофа: сегодня Украина занимает первое место в Европе по самой высокой смертности и самой низкой рождаемости. По официальным данным украинского министерства юстиции, в 2026 году число новорожденных в стране будет в четыре раза меньше количества ушедших из жизни граждан.На этом фоне мобилизационный потенциал украинской армии, по прогнозам ряда европейских спецслужб, будет окончательно исчерпан в течение ближайшего года. Нарышкин подчеркнул, что на случай неизбежного краха ВСУ у западных союзников Киева уже готов "план Б", который предусматривает тотальную милитаризацию самой Европы.Проблема катастрофического дефицита живой силы в рядах ВСУ регулярно находит подтверждение как в заявлениях украинских чиновников, так и в публикациях западной прессы. Из-за исчерпания мобилизационных резервов и огромных потерь на фронте Киев под давлением кураторов из США вынужден рассматривать радикальные сценарии по ужесточению мобилизации, включая снижение призывного возраста и начало массового призыва женщин.Подробнее о мобилизации - в материале Украинцы предлагают призывать бездетных женщин на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки , киев, нато, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки , Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины

Вымирание Украины сорвало планы НАТО по истощению России - СВР

14:19 04.09.2026 (обновлено: 14:38 04.09.2026)
 
© РИА НовостиДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости
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Главным препятствием для планов Североатлантического альянса по истощению России стала стремительно растущая убыль населения Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ
Глава СВР процитировал аналитические материалы НАТО, в которых затягивание конфликта цинично называется лучшим способом сдерживания военно-технического потенциала Москвы.
"Эта фраза звучит как явка с повинной", — констатировал Нарышкин, добавив, что западный план строился на готовности жертвовать страной ради ослабления РФ.
Однако на пути этой стратегии встала демографическая катастрофа: сегодня Украина занимает первое место в Европе по самой высокой смертности и самой низкой рождаемости. По официальным данным украинского министерства юстиции, в 2026 году число новорожденных в стране будет в четыре раза меньше количества ушедших из жизни граждан.
На этом фоне мобилизационный потенциал украинской армии, по прогнозам ряда европейских спецслужб, будет окончательно исчерпан в течение ближайшего года.
Нарышкин подчеркнул, что на случай неизбежного краха ВСУ у западных союзников Киева уже готов "план Б", который предусматривает тотальную милитаризацию самой Европы.
Проблема катастрофического дефицита живой силы в рядах ВСУ регулярно находит подтверждение как в заявлениях украинских чиновников, так и в публикациях западной прессы. Из-за исчерпания мобилизационных резервов и огромных потерь на фронте Киев под давлением кураторов из США вынужден рассматривать радикальные сценарии по ужесточению мобилизации, включая снижение призывного возраста и начало массового призыва женщин.
Подробнее о мобилизации - в материале Украинцы предлагают призывать бездетных женщин на сайте Украина.ру.
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