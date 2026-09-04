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Удар по СБУ – Зеленский пророчит месть, слив данных эсбэушников. Итоги 4 сентября

Удар по СБУ – Зеленский пророчит месть, слив данных эсбэушников. Итоги 4 сентября - 04.09.2026 Украина.ру

Удар по СБУ – Зеленский пророчит месть, слив данных эсбэушников. Итоги 4 сентября

В главном здании СБУ прогремел взрыв, Владимир Зеленский заявил об атаке российского дрона и поручил отомстить. В сети появились личные данные задержанных после перестрелки со спецназовцами ГУР МОУ эсбэушников

2026-09-04T17:40

2026-09-04T17:40

2026-09-04T17:59

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Днём 4 сентября в главном здании Службы безопасности Украины на улице Владимирской прогремел взрыв. Позднее появились видео, на которых было видно, как в здание влетает дрон. Владимир Зеленский уже заявил, что беспилотник был российским."Говорил с руководителем СБУ Александром Покладом. К сожалению, было попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве напротив Софийского собора. Все экстренные службы на месте. Всем, кто пострадал, будет предоставлена необходимая помощь", – написал он в своём телеграм-канале.Зеленский заявил, что "дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ"."Дал задание Покладу адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить россиянам на этот удар, когда всё будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ", – пригрозил Зеленский.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц предположил, что это мог быть за дрон."Сегодня в районе 16:00 в самый разгар воздушной тревоги по зданию СБУ в Шевченковском районе Киева прилетело. Как сообщают украинские паблики, удар был нанесен реактивным БПЛА (вероятно, "Герань-4 сикер", или "Герань-5"). Судя по фото и видео с места, дрон атаковал фасад здания, в результате чего на втором этаже возник пожар. Как немедленно заявил Зеленский, целью атаки был глава СБУ Поклад. Беспилотник, якобы, влетел ему прямо в кабинет", – отметил он.Коц указал, что не думает, что задачей расчета дрона была ликвидация Поклада."Вряд ли бы он сидел на своем рабочем месте во время воздушной тревоги. Да и бывший глава СБУ Малюк* в одном из интервью заявлял, что после начала полномасштабной войны сотрудники СБУ не пользовались зданием на Владимировской, переместившись, из соображений безопасности, в резервные помещения. Скорее, это был привет со смыслом. И констатация факта, что не только наши баллистические ракеты, но и реактивные дроны долетают до центра Киева", – указал военкор.Однако есть и те, кто не верят в то, что дрон был российским. Так, бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов вспомнил о перестрелке спецназовцев СБУ и спецназовцев Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 2 сентября, а также о застарелой вражде этих спецслужб."Если никто не погиб, то инсценировка, чтобы оправдать запланированные действия в России. Если Поклад погиб, то ГУР мстит. ВС РФ по такой цели били бы минимум Искандером. К сожалению, это не мы", – отметил он.Не верят в то, что по СБУ били ВС РФ и украинцы.Авторы популярного телеграм-канала "Легитимный" отметили, что атака может быть использована для отбеливания имиджа СБУ."Прилёт по СБУ - это кто-то срочно "отбеливает" имидж конторы. Знаете, о чём это говорит? О том, о чем говорили все в телеге. Под прикрытием российских дроновых атак, Зе-система может организовывать ликвидацию неудобных персонажей, создавать трагедии и т.д.", – отмечалось в публикации канала.Также атаку связали с недавней перестрелкой спецназовцев СБУ и ГУР."До этого аналогичных ударов по высшему руководству СБУ не было. Как только происходит публичная война ГУР и СБУ – сразу же прилёт, направленный на убийство Поклада, который на самом деле бывал в том кабинете", – отметил журналист Анатолий Шарий.Такой же точки зрения придерживается и бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук*."Мда, вот это палятся. Я уверен, что спецоперация по прикрытию идёт успешно. В кабинете Поклада, конечно, не было, а дрон на 500% запускали не русские", – заявил политик.Он также прокомментировал видео удара дрона по зданию. По его словам, БПЛА "был запущен из соседнего двора".Слив данных эсбэушниковВ своём телеграм-канале Мосийчук* также опубликовал личные данные спецназовцев СБУ Александра Бовы, Богдана Басюка и Назара Верхолы, которых задержали после перестрелки со спецназовцами ГУР МОУ. При этом Бова подозревается и в убийстве агента ГУР Дениса Киреева в 2022 году. По словам Мосийчука*, именно Бова выстрелил Кирееву в затылок. Также экс-нардеп заявил, что после обнародования данных ему начали угрожать.В ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что эти данные "слили" сотрудники Госбюро расследований. Притом "слили" не просто в сеть, а якобы сотрудникам российских спецслужб. Так, украинский блогер Игорь Лаченков* заявил, что запрос информации об этих людях якобы делал сотрудник ГБР "по приказу главы Бюро Алексея Сухачёва".В ГБР ответили на эти обвинения."Заявляем: Государственное бюро расследований не передавало представителям российской стороны каких-либо данных сотрудников украинских спецслужб. Также не соответствует действительности утверждение о том, что директор ГБР Алексей Сухачёв якобы давал указание сотрудникам бюро передавать такие данные российской стороне", – говорилось в сообщении ГБР.В заявлении указывалось, что "распространение беспочвенных и недостоверных обвинений является целенаправленной попыткой дискредитации Государственного бюро расследований и непосредственно его руководства".В ГБР подчеркнули, что любая информация, которая становится доступной сотрудникам бюро при исполнении служебных обязанностей, используется исключительно в соответствии с законодательством и в рамках конкретных уголовных производств.Госбюро уже начало досудебное расследование по факту распространения персональных данных сотрудников правоохранительных органов. Соответствующие сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Украинские правоохранители устанавливают источник получения и распространения указанной информации, а также все обстоятельства ее обнародования.Кроме того, в Госбюро расследований заявили, что любые попытки использовать персональные данные украинских правоохранителей для их дискредитации, создания угроз их безопасности или передачи информации посторонним лицам получат надлежащую правовую оценку.* – лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о нынешнем противостоянии ГУР с СБУ – в статье Владимира Скачко "Банка с пауками: кровавые разборки силовиков приближают конец украинского неонацизма".

https://ukraina.ru/20260904/scalp-na-ukraine-novaya-nadezhda-kieva-ili-ocherednaya-tsel-dlya-vs-rf-khronika-sobytiy-na-utro-4-1083005311.html

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эксклюзив, хроники, александр коц, владимир зеленский, игорь мосийчук, сбу, гбр, украина, россия, киев