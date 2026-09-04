Удар по СБУ – Зеленский пророчит месть, слив данных эсбэушников. Итоги 4 сентября - 04.09.2026 Украина.ру
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Удар по СБУ – Зеленский пророчит месть, слив данных эсбэушников. Итоги 4 сентября
Удар по СБУ – Зеленский пророчит месть, слив данных эсбэушников. Итоги 4 сентября - 04.09.2026 Украина.ру
Удар по СБУ – Зеленский пророчит месть, слив данных эсбэушников. Итоги 4 сентября
В главном здании СБУ прогремел взрыв, Владимир Зеленский заявил об атаке российского дрона и поручил отомстить. В сети появились личные данные задержанных после перестрелки со спецназовцами ГУР МОУ эсбэушников
2026-09-04T17:40
2026-09-04T17:59
эксклюзив
хроники
александр коц
владимир зеленский
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киев
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Днём 4 сентября в главном здании Службы безопасности Украины на улице Владимирской прогремел взрыв. Позднее появились видео, на которых было видно, как в здание влетает дрон. Владимир Зеленский уже заявил, что беспилотник был российским."Говорил с руководителем СБУ Александром Покладом. К сожалению, было попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве напротив Софийского собора. Все экстренные службы на месте. Всем, кто пострадал, будет предоставлена необходимая помощь", – написал он в своём телеграм-канале.Зеленский заявил, что "дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ"."Дал задание Покладу адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить россиянам на этот удар, когда всё будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ", – пригрозил Зеленский.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц предположил, что это мог быть за дрон."Сегодня в районе 16:00 в самый разгар воздушной тревоги по зданию СБУ в Шевченковском районе Киева прилетело. Как сообщают украинские паблики, удар был нанесен реактивным БПЛА (вероятно, "Герань-4 сикер", или "Герань-5"). Судя по фото и видео с места, дрон атаковал фасад здания, в результате чего на втором этаже возник пожар. Как немедленно заявил Зеленский, целью атаки был глава СБУ Поклад. Беспилотник, якобы, влетел ему прямо в кабинет", – отметил он.Коц указал, что не думает, что задачей расчета дрона была ликвидация Поклада."Вряд ли бы он сидел на своем рабочем месте во время воздушной тревоги. Да и бывший глава СБУ Малюк* в одном из интервью заявлял, что после начала полномасштабной войны сотрудники СБУ не пользовались зданием на Владимировской, переместившись, из соображений безопасности, в резервные помещения. Скорее, это был привет со смыслом. И констатация факта, что не только наши баллистические ракеты, но и реактивные дроны долетают до центра Киева", – указал военкор.Однако есть и те, кто не верят в то, что дрон был российским. Так, бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов вспомнил о перестрелке спецназовцев СБУ и спецназовцев Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 2 сентября, а также о застарелой вражде этих спецслужб."Если никто не погиб, то инсценировка, чтобы оправдать запланированные действия в России. Если Поклад погиб, то ГУР мстит. ВС РФ по такой цели били бы минимум Искандером. К сожалению, это не мы", – отметил он.Не верят в то, что по СБУ били ВС РФ и украинцы.Авторы популярного телеграм-канала "Легитимный" отметили, что атака может быть использована для отбеливания имиджа СБУ."Прилёт по СБУ - это кто-то срочно "отбеливает" имидж конторы. Знаете, о чём это говорит? О том, о чем говорили все в телеге. Под прикрытием российских дроновых атак, Зе-система может организовывать ликвидацию неудобных персонажей, создавать трагедии и т.д.", – отмечалось в публикации канала.Также атаку связали с недавней перестрелкой спецназовцев СБУ и ГУР."До этого аналогичных ударов по высшему руководству СБУ не было. Как только происходит публичная война ГУР и СБУ – сразу же прилёт, направленный на убийство Поклада, который на самом деле бывал в том кабинете", – отметил журналист Анатолий Шарий.Такой же точки зрения придерживается и бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук*."Мда, вот это палятся. Я уверен, что спецоперация по прикрытию идёт успешно. В кабинете Поклада, конечно, не было, а дрон на 500% запускали не русские", – заявил политик.Он также прокомментировал видео удара дрона по зданию. По его словам, БПЛА "был запущен из соседнего двора".Слив данных эсбэушниковВ своём телеграм-канале Мосийчук* также опубликовал личные данные спецназовцев СБУ Александра Бовы, Богдана Басюка и Назара Верхолы, которых задержали после перестрелки со спецназовцами ГУР МОУ. При этом Бова подозревается и в убийстве агента ГУР Дениса Киреева в 2022 году. По словам Мосийчука*, именно Бова выстрелил Кирееву в затылок. Также экс-нардеп заявил, что после обнародования данных ему начали угрожать.В ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что эти данные "слили" сотрудники Госбюро расследований. Притом "слили" не просто в сеть, а якобы сотрудникам российских спецслужб. Так, украинский блогер Игорь Лаченков* заявил, что запрос информации об этих людях якобы делал сотрудник ГБР "по приказу главы Бюро Алексея Сухачёва".В ГБР ответили на эти обвинения."Заявляем: Государственное бюро расследований не передавало представителям российской стороны каких-либо данных сотрудников украинских спецслужб. Также не соответствует действительности утверждение о том, что директор ГБР Алексей Сухачёв якобы давал указание сотрудникам бюро передавать такие данные российской стороне", – говорилось в сообщении ГБР.В заявлении указывалось, что "распространение беспочвенных и недостоверных обвинений является целенаправленной попыткой дискредитации Государственного бюро расследований и непосредственно его руководства".В ГБР подчеркнули, что любая информация, которая становится доступной сотрудникам бюро при исполнении служебных обязанностей, используется исключительно в соответствии с законодательством и в рамках конкретных уголовных производств.Госбюро уже начало досудебное расследование по факту распространения персональных данных сотрудников правоохранительных органов. Соответствующие сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Украинские правоохранители устанавливают источник получения и распространения указанной информации, а также все обстоятельства ее обнародования.Кроме того, в Госбюро расследований заявили, что любые попытки использовать персональные данные украинских правоохранителей для их дискредитации, создания угроз их безопасности или передачи информации посторонним лицам получат надлежащую правовую оценку.* – лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о нынешнем противостоянии ГУР с СБУ – в статье Владимира Скачко "Банка с пауками: кровавые разборки силовиков приближают конец украинского неонацизма".
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Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, александр коц, владимир зеленский, игорь мосийчук, сбу, гбр, украина, россия, киев
Эксклюзив, Хроники, Александр Коц, Владимир Зеленский, Игорь Мосийчук, СБУ, ГБР, Украина, Россия, Киев

Удар по СБУ – Зеленский пророчит месть, слив данных эсбэушников. Итоги 4 сентября

17:40 04.09.2026 (обновлено: 17:59 04.09.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 04.09.2026
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В главном здании СБУ прогремел взрыв, Владимир Зеленский заявил об атаке российского дрона и поручил отомстить. В сети появились личные данные задержанных после перестрелки со спецназовцами ГУР МОУ эсбэушников
Днём 4 сентября в главном здании Службы безопасности Украины на улице Владимирской прогремел взрыв. Позднее появились видео, на которых было видно, как в здание влетает дрон. Владимир Зеленский уже заявил, что беспилотник был российским.
"Говорил с руководителем СБУ Александром Покладом. К сожалению, было попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве напротив Софийского собора. Все экстренные службы на месте. Всем, кто пострадал, будет предоставлена необходимая помощь", – написал он в своём телеграм-канале.
Зеленский заявил, что "дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ".
"Дал задание Покладу адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить россиянам на этот удар, когда всё будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ", – пригрозил Зеленский.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
10:00
SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября Законопроект об "адских санкциях" против России может быть заморожен до выборов. Между тем президент США Дональд Трамп требует от Европы вернуть деньги за Украину. Британия и Франция тем временем намерены перенести производство ракет под удары России.
Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц предположил, что это мог быть за дрон.
"Сегодня в районе 16:00 в самый разгар воздушной тревоги по зданию СБУ в Шевченковском районе Киева прилетело. Как сообщают украинские паблики, удар был нанесен реактивным БПЛА (вероятно, "Герань-4 сикер", или "Герань-5"). Судя по фото и видео с места, дрон атаковал фасад здания, в результате чего на втором этаже возник пожар. Как немедленно заявил Зеленский, целью атаки был глава СБУ Поклад. Беспилотник, якобы, влетел ему прямо в кабинет", – отметил он.
Коц указал, что не думает, что задачей расчета дрона была ликвидация Поклада.
"Вряд ли бы он сидел на своем рабочем месте во время воздушной тревоги. Да и бывший глава СБУ Малюк* в одном из интервью заявлял, что после начала полномасштабной войны сотрудники СБУ не пользовались зданием на Владимировской, переместившись, из соображений безопасности, в резервные помещения. Скорее, это был привет со смыслом. И констатация факта, что не только наши баллистические ракеты, но и реактивные дроны долетают до центра Киева", – указал военкор.
Однако есть и те, кто не верят в то, что дрон был российским. Так, бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов вспомнил о перестрелке спецназовцев СБУ и спецназовцев Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 2 сентября, а также о застарелой вражде этих спецслужб.
"Если никто не погиб, то инсценировка, чтобы оправдать запланированные действия в России. Если Поклад погиб, то ГУР мстит. ВС РФ по такой цели били бы минимум Искандером. К сожалению, это не мы", – отметил он.
Не верят в то, что по СБУ били ВС РФ и украинцы.
Авторы популярного телеграм-канала "Легитимный" отметили, что атака может быть использована для отбеливания имиджа СБУ.
"Прилёт по СБУ - это кто-то срочно "отбеливает" имидж конторы. Знаете, о чём это говорит? О том, о чем говорили все в телеге. Под прикрытием российских дроновых атак, Зе-система может организовывать ликвидацию неудобных персонажей, создавать трагедии и т.д.", – отмечалось в публикации канала.
Также атаку связали с недавней перестрелкой спецназовцев СБУ и ГУР.
"До этого аналогичных ударов по высшему руководству СБУ не было. Как только происходит публичная война ГУР и СБУ сразу же прилёт, направленный на убийство Поклада, который на самом деле бывал в том кабинете", – отметил журналист Анатолий Шарий.
Такой же точки зрения придерживается и бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук*.
"Мда, вот это палятся. Я уверен, что спецоперация по прикрытию идёт успешно. В кабинете Поклада, конечно, не было, а дрон на 500% запускали не русские", – заявил политик.
Он также прокомментировал видео удара дрона по зданию. По его словам, БПЛА "был запущен из соседнего двора".
ВЭФ-2026. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
Вчера, 17:30
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Слив данных эсбэушников
В своём телеграм-канале Мосийчук* также опубликовал личные данные спецназовцев СБУ Александра Бовы, Богдана Басюка и Назара Верхолы, которых задержали после перестрелки со спецназовцами ГУР МОУ. При этом Бова подозревается и в убийстве агента ГУР Дениса Киреева в 2022 году. По словам Мосийчука*, именно Бова выстрелил Кирееву в затылок. Также экс-нардеп заявил, что после обнародования данных ему начали угрожать.
В ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что эти данные "слили" сотрудники Госбюро расследований. Притом "слили" не просто в сеть, а якобы сотрудникам российских спецслужб. Так, украинский блогер Игорь Лаченков* заявил, что запрос информации об этих людях якобы делал сотрудник ГБР "по приказу главы Бюро Алексея Сухачёва".
В ГБР ответили на эти обвинения.
"Заявляем: Государственное бюро расследований не передавало представителям российской стороны каких-либо данных сотрудников украинских спецслужб. Также не соответствует действительности утверждение о том, что директор ГБР Алексей Сухачёв якобы давал указание сотрудникам бюро передавать такие данные российской стороне", – говорилось в сообщении ГБР.
В заявлении указывалось, что "распространение беспочвенных и недостоверных обвинений является целенаправленной попыткой дискредитации Государственного бюро расследований и непосредственно его руководства".
В ГБР подчеркнули, что любая информация, которая становится доступной сотрудникам бюро при исполнении служебных обязанностей, используется исключительно в соответствии с законодательством и в рамках конкретных уголовных производств.
Госбюро уже начало досудебное расследование по факту распространения персональных данных сотрудников правоохранительных органов. Соответствующие сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Украинские правоохранители устанавливают источник получения и распространения указанной информации, а также все обстоятельства ее обнародования.
Кроме того, в Госбюро расследований заявили, что любые попытки использовать персональные данные украинских правоохранителей для их дискредитации, создания угроз их безопасности или передачи информации посторонним лицам получат надлежащую правовую оценку.
* – лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее о нынешнем противостоянии ГУР с СБУ – в статье Владимира Скачко "Банка с пауками: кровавые разборки силовиков приближают конец украинского неонацизма".
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