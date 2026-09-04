https://ukraina.ru/20260904/tekhnologicheskiy-terror-i-biznes-na-voyne-eks-ministr-oborony-prodat-strashnyy-opyt-ukrainy-1083009341.html

Технологический террор и бизнес на войне: экс-министр обороны продаёт страшный опыт Украины

Технологический террор и бизнес на войне: экс-министр обороны продаёт страшный опыт Украины - 04.09.2026 Украина.ру

Технологический террор и бизнес на войне: экс-министр обороны продаёт страшный опыт Украины

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров будет заниматься разработкой военных технологий, используя боевой опыт своей страны на деньги американского IT-гиганта Palantir.

2026-09-04T15:20

2026-09-04T15:20

2026-09-04T15:33

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То, что у Украины нет государственных тайн ни от американцев, ни от европейцев, — давно известный факт. Но этот проект — не просто бизнес-стартап, а гибридный "военно-технический альянс", который создаёт долгосрочные вызовы и для России, и для, например, Китая.О чём речь? Интеграция боевого опыта ВСУ с ИИ-платформами Palantir выведет прогнозирование ударов на уровень, где российские тыловые логистические цепочки станут "читаемыми" в режиме реального времени даже без спутников. Россия вынуждена будет отвечать на эти вызовы глобально, ведь Украина получит прямой доступ к вычислительным мощностям и данным Пентагона. Кроме того, участие экс-министра обороны в коммерческой компании создаёт прецедент, который Россия будет расценивать как канал передачи западных tech-стандартов на постсоветское пространство.Для Китая риски сотрудничества "боевого" Федорова и главы Palantir Алекса Карпа тоже высоки. Успех этой модели (опыт войны + Big Data) для Украины — это готовый шаблон, который может быть передан партнёрам США в Азии, чтобы ограничить действия Китая в морских зонах и вокруг Тайваня. Если компания соберёт массивы данных о транзакциях и перемещениях грузов в Чёрном и Балтийском морях, это позволит Западу создать систему раннего предупреждения, нейтрализующую китайское торговое влияние в регионе. Цифровая модель управления рисками, созданная Федоровым, будет продвигаться как стандарт для стран "Большой семёрки", что может вынудить Китай перестраивать свои внешнеэкономические процессы в обход привычных цифровых коридоров.Поэтому очевидно, что и Россия, и Китай должны синхронизировать усилия по созданию альтернативных систем ИИ-аналитики, чтобы создать защиту от технологического террора.Что по этому поводу думают эксперты — в обзоре их страниц в соцсетях и телеграм-каналах (орфография и пунктуация частично сохранены).Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Экс-министр обороны Украины и глава Palantir объявили о союзе. А вот и подтверждение теории о том, что Фёдоров — фигура, которая многим ещё аукнется. Экс-министр обороны Украины запускает новую военную компанию, говорится в пресс-релизе его команды. Причём её главным инвестором станет гендиректор небезызвестного Palantir Алекс Карп. Подробности о компании, её технологическом фокусе и инвестиционных планах пока не разглашаются. Пока это не формальный альянс двух фирм, а персональная ставка одного из самых влиятельных людей в американском ВПК на конкретного украинского политика. И происходит это в очень специфический момент. Фёдоров после ухода развивает активность сразу по нескольким направлениям. Это ВПК, инвестиционный фонд, консультирование, публичная кампания "за возвращение демократии" на Украине и международные советнические роли. Это уже никак не похоже на поиски новой работы, зато выглядит как построение целой системы.Карп сейчас фактически инвестирует в человека, который обладает редким сочетанием доступа к боевому опыту, понимания госзаказчика, знания украинского ВПК и международной политической узнаваемости. Любопытная деталь: Карп говорит, что они работают вместе около пяти лет.Для самого Карпа это очень рациональная ставка с двумя вариантами выигрыша. Если Фёдоров остаётся вне политики — можно коммерциализировать боевой опыт ВСУ: это и роботизация, и дешёвые ракеты, и искусственный интеллект, и экспорт решений на западные рынки. Если же Фёдоров возвращается в большую политику, то Карп оказывается одним из первых "внешних" людей, вложившихся в потенциального будущего лидера Украины.Но политически интереснее даже не это. Традиционная политическая машина на Украине обычно строилась вокруг партий, телеканалов, региональных элит и крупного капитала. Фёдоров потенциально строит совсем другую модель, завязанную на американских технокапиталистов. Это совершенно новое явление, требующее дополнительной оценки.Экономический обозреватель Алексей Кущ:Михаил Федоров привлек инвестиции транснациональной компании Палантир в создание милитари технологического бизнеса. Это, на мой взгляд, является уникальной иллюстрацией проникновения ТНК в нашу суверенную надстройку. Конечно, для Палантира Федоров представляет интерес исключительно как связующее звено для получения терабайтов информации, сгенерированных в результате применения БПЛА в российско-украинской войне и обработанных машинным интеллектом. Эта информация сейчас является уникальным активом с капитализацией в миллиарды долларов. Все хотят ее получить: и ТНК, и Польша, и Британия, и многие другие. По идее, данная информация, полученная в ходе войны, должна являться собственностью государства и использоваться как взнос Украины при создании с ТНК совместных военных производств. Но по странному стечению обстоятельств, эта информация стала "утекать" из страны. Сперва украинский стартап, взрощенный на платформе государственного милитарихаба и за счет бюджетного гранта, вдруг стал американской компанией и разместил IPO на фондовом рынке США, привлекая сотни миллионов долларов инвестиций. Под базы военной информации. Теперь Федоров и его совместная с Палантиром компания. Отныне - это все американские компании, которые платят налоги в США, подчиняются регуляциям Америки в сфере экспорта технологий, услуг и товаров. То есть, обратного трансферта технологий и военной продукции в сторону Украины при определенном геополитическом раскладе может и не быть.Зато несколько выходцев из Украины заработают на государственном активе в виде информации, добытой кровью, миллиарды долларов и как бонус получат легализацию в американском истеблишменте. Палантир - это Технологическая Спарта. Если б он столкнулся с субьектным партнером, ему бы пришлось заплатить за подобную информацию очень дорого: миллиарды долларов. И не просто заплатить, но еще и поделиться частью цепочек добавочной стоимости.В нашем случае, достаточно было лишь кооптировать несколько персоналий. Дешево и сердито. Федоров тут стал идеальным вариантом: за семь лет нахождения у власти он соединил в своих руках цифровые базы и военные технологии. Для Карпа, Федоров - лучшее приобретение на "летнем рынке трансфертов". Ну и трудно найти в истории страну, которая так легко отдавала бы другим свое золото, в нашем случае - цифровое. Даже ацтеки тихо курят в углу. Может даже сложиться ложное впечатление, что это "золото" безхозное.На самом деле оно не ваше и не государственное - оно "ихнее".Украинский политик Борислав Береза:… Прочитал, что Федоров делает милитаритех-компанию и главным инвестором у него будет CEO Palantir Алекс Карп. Красиво. Как метко написал Тарас Котов: Сначала с должности министра отдаешь наши военные данные Палантиру безвозмездно, потом, когда ты не министр, Палантир становится твоим главным инвестором. Федоров действительно умный мальчик. Эта история о многом говорит.Игорь Кимаковский: ВСУ бросили в бой две мощные группировки, но Россия сумеет их растащить и уничтожить

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