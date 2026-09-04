Технологический террор и бизнес на войне: экс-министр обороны продаёт страшный опыт Украины - 04.09.2026 Украина.ру
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Технологический террор и бизнес на войне: экс-министр обороны продаёт страшный опыт Украины
Технологический террор и бизнес на войне: экс-министр обороны продаёт страшный опыт Украины - 04.09.2026 Украина.ру
Технологический террор и бизнес на войне: экс-министр обороны продаёт страшный опыт Украины
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров будет заниматься разработкой военных технологий, используя боевой опыт своей страны на деньги американского IT-гиганта Palantir.
2026-09-04T15:20
2026-09-04T15:33
соцсети
впк
михаил федоров
украина
россия
китай
елена панина
вооруженные силы украины
пентагон
алексей кущ
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То, что у Украины нет государственных тайн ни от американцев, ни от европейцев, — давно известный факт. Но этот проект — не просто бизнес-стартап, а гибридный "военно-технический альянс", который создаёт долгосрочные вызовы и для России, и для, например, Китая.О чём речь? Интеграция боевого опыта ВСУ с ИИ-платформами Palantir выведет прогнозирование ударов на уровень, где российские тыловые логистические цепочки станут "читаемыми" в режиме реального времени даже без спутников. Россия вынуждена будет отвечать на эти вызовы глобально, ведь Украина получит прямой доступ к вычислительным мощностям и данным Пентагона. Кроме того, участие экс-министра обороны в коммерческой компании создаёт прецедент, который Россия будет расценивать как канал передачи западных tech-стандартов на постсоветское пространство.Для Китая риски сотрудничества "боевого" Федорова и главы Palantir Алекса Карпа тоже высоки. Успех этой модели (опыт войны + Big Data) для Украины — это готовый шаблон, который может быть передан партнёрам США в Азии, чтобы ограничить действия Китая в морских зонах и вокруг Тайваня. Если компания соберёт массивы данных о транзакциях и перемещениях грузов в Чёрном и Балтийском морях, это позволит Западу создать систему раннего предупреждения, нейтрализующую китайское торговое влияние в регионе. Цифровая модель управления рисками, созданная Федоровым, будет продвигаться как стандарт для стран "Большой семёрки", что может вынудить Китай перестраивать свои внешнеэкономические процессы в обход привычных цифровых коридоров.Поэтому очевидно, что и Россия, и Китай должны синхронизировать усилия по созданию альтернативных систем ИИ-аналитики, чтобы создать защиту от технологического террора.Что по этому поводу думают эксперты — в обзоре их страниц в соцсетях и телеграм-каналах (орфография и пунктуация частично сохранены).Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Экс-министр обороны Украины и глава Palantir объявили о союзе. А вот и подтверждение теории о том, что Фёдоров — фигура, которая многим ещё аукнется. Экс-министр обороны Украины запускает новую военную компанию, говорится в пресс-релизе его команды. Причём её главным инвестором станет гендиректор небезызвестного Palantir Алекс Карп. Подробности о компании, её технологическом фокусе и инвестиционных планах пока не разглашаются. Пока это не формальный альянс двух фирм, а персональная ставка одного из самых влиятельных людей в американском ВПК на конкретного украинского политика. И происходит это в очень специфический момент. Фёдоров после ухода развивает активность сразу по нескольким направлениям. Это ВПК, инвестиционный фонд, консультирование, публичная кампания "за возвращение демократии" на Украине и международные советнические роли. Это уже никак не похоже на поиски новой работы, зато выглядит как построение целой системы.Карп сейчас фактически инвестирует в человека, который обладает редким сочетанием доступа к боевому опыту, понимания госзаказчика, знания украинского ВПК и международной политической узнаваемости. Любопытная деталь: Карп говорит, что они работают вместе около пяти лет.Для самого Карпа это очень рациональная ставка с двумя вариантами выигрыша. Если Фёдоров остаётся вне политики — можно коммерциализировать боевой опыт ВСУ: это и роботизация, и дешёвые ракеты, и искусственный интеллект, и экспорт решений на западные рынки. Если же Фёдоров возвращается в большую политику, то Карп оказывается одним из первых "внешних" людей, вложившихся в потенциального будущего лидера Украины.Но политически интереснее даже не это. Традиционная политическая машина на Украине обычно строилась вокруг партий, телеканалов, региональных элит и крупного капитала. Фёдоров потенциально строит совсем другую модель, завязанную на американских технокапиталистов. Это совершенно новое явление, требующее дополнительной оценки.Экономический обозреватель Алексей Кущ:Михаил Федоров привлек инвестиции транснациональной компании Палантир в создание милитари технологического бизнеса. Это, на мой взгляд, является уникальной иллюстрацией проникновения ТНК в нашу суверенную надстройку. Конечно, для Палантира Федоров представляет интерес исключительно как связующее звено для получения терабайтов информации, сгенерированных в результате применения БПЛА в российско-украинской войне и обработанных машинным интеллектом. Эта информация сейчас является уникальным активом с капитализацией в миллиарды долларов. Все хотят ее получить: и ТНК, и Польша, и Британия, и многие другие. По идее, данная информация, полученная в ходе войны, должна являться собственностью государства и использоваться как взнос Украины при создании с ТНК совместных военных производств. Но по странному стечению обстоятельств, эта информация стала "утекать" из страны. Сперва украинский стартап, взрощенный на платформе государственного милитарихаба и за счет бюджетного гранта, вдруг стал американской компанией и разместил IPO на фондовом рынке США, привлекая сотни миллионов долларов инвестиций. Под базы военной информации. Теперь Федоров и его совместная с Палантиром компания. Отныне - это все американские компании, которые платят налоги в США, подчиняются регуляциям Америки в сфере экспорта технологий, услуг и товаров. То есть, обратного трансферта технологий и военной продукции в сторону Украины при определенном геополитическом раскладе может и не быть.Зато несколько выходцев из Украины заработают на государственном активе в виде информации, добытой кровью, миллиарды долларов и как бонус получат легализацию в американском истеблишменте. Палантир - это Технологическая Спарта. Если б он столкнулся с субьектным партнером, ему бы пришлось заплатить за подобную информацию очень дорого: миллиарды долларов. И не просто заплатить, но еще и поделиться частью цепочек добавочной стоимости.В нашем случае, достаточно было лишь кооптировать несколько персоналий. Дешево и сердито. Федоров тут стал идеальным вариантом: за семь лет нахождения у власти он соединил в своих руках цифровые базы и военные технологии. Для Карпа, Федоров - лучшее приобретение на "летнем рынке трансфертов". Ну и трудно найти в истории страну, которая так легко отдавала бы другим свое золото, в нашем случае - цифровое. Даже ацтеки тихо курят в углу. Может даже сложиться ложное впечатление, что это "золото" безхозное.На самом деле оно не ваше и не государственное - оно "ихнее".Украинский политик Борислав Береза:… Прочитал, что Федоров делает милитаритех-компанию и главным инвестором у него будет CEO Palantir Алекс Карп. Красиво. Как метко написал Тарас Котов: Сначала с должности министра отдаешь наши военные данные Палантиру безвозмездно, потом, когда ты не министр, Палантир становится твоим главным инвестором. Федоров действительно умный мальчик. Эта история о многом говорит.Игорь Кимаковский: ВСУ бросили в бой две мощные группировки, но Россия сумеет их растащить и уничтожить
https://ukraina.ru/20260831/esch-tri-goda-byvshiy-ministr-oborony-fdorov-shokiroval-ukraintsev-i-zapad-1082919654.html
https://ukraina.ru/20260829/verntsya-v-plombirovannom-vagone-novaya-dolzhnost-fdorova-obernulas-golovnoy-bolyu-dlya-zelenskogo-1082889912.html
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соцсети, впк, михаил федоров, украина, россия, китай, елена панина, вооруженные силы украины, пентагон, алексей кущ, эксклюзив
соцсети, ВПК, Михаил Федоров, Украина, Россия, Китай, Елена Панина, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Алексей Кущ, Эксклюзив

Технологический террор и бизнес на войне: экс-министр обороны продаёт страшный опыт Украины

15:20 04.09.2026 (обновлено: 15:33 04.09.2026)
 
© X / PalantirПавильон Palantir в Давосе
Павильон Palantir в Давосе - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© X / Palantir
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров будет заниматься разработкой военных технологий, используя боевой опыт своей страны на деньги американского IT-гиганта Palantir.
То, что у Украины нет государственных тайн ни от американцев, ни от европейцев, — давно известный факт. Но этот проект — не просто бизнес-стартап, а гибридный "военно-технический альянс", который создаёт долгосрочные вызовы и для России, и для, например, Китая.
О чём речь? Интеграция боевого опыта ВСУ с ИИ-платформами Palantir выведет прогнозирование ударов на уровень, где российские тыловые логистические цепочки станут "читаемыми" в режиме реального времени даже без спутников. Россия вынуждена будет отвечать на эти вызовы глобально, ведь Украина получит прямой доступ к вычислительным мощностям и данным Пентагона.
Кроме того, участие экс-министра обороны в коммерческой компании создаёт прецедент, который Россия будет расценивать как канал передачи западных tech-стандартов на постсоветское пространство.
Для Китая риски сотрудничества "боевого" Федорова и главы Palantir Алекса Карпа тоже высоки. Успех этой модели (опыт войны + Big Data) для Украины — это готовый шаблон, который может быть передан партнёрам США в Азии, чтобы ограничить действия Китая в морских зонах и вокруг Тайваня.
Если компания соберёт массивы данных о транзакциях и перемещениях грузов в Чёрном и Балтийском морях, это позволит Западу создать систему раннего предупреждения, нейтрализующую китайское торговое влияние в регионе. Цифровая модель управления рисками, созданная Федоровым, будет продвигаться как стандарт для стран "Большой семёрки", что может вынудить Китай перестраивать свои внешнеэкономические процессы в обход привычных цифровых коридоров.
Поэтому очевидно, что и Россия, и Китай должны синхронизировать усилия по созданию альтернативных систем ИИ-аналитики, чтобы создать защиту от технологического террора.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
31 августа, 17:03
"Ещё три года": бывший министр обороны Фёдоров шокировал украинцев и ЗападВ интервью изданию Financial Times экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров презентовал масштабный замысел: создание наднационального военно-технологического фонда, ориентированного на долгую позиционную войну с Россией.
Что по этому поводу думают эксперты — в обзоре их страниц в соцсетях и телеграм-каналах (орфография и пунктуация частично сохранены).
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:
Экс-министр обороны Украины и глава Palantir объявили о союзе. А вот и подтверждение теории о том, что Фёдоров — фигура, которая многим ещё аукнется.
Экс-министр обороны Украины запускает новую военную компанию, говорится в пресс-релизе его команды. Причём её главным инвестором станет гендиректор небезызвестного Palantir Алекс Карп. Подробности о компании, её технологическом фокусе и инвестиционных планах пока не разглашаются.
Пока это не формальный альянс двух фирм, а персональная ставка одного из самых влиятельных людей в американском ВПК на конкретного украинского политика. И происходит это в очень специфический момент. Фёдоров после ухода развивает активность сразу по нескольким направлениям. Это ВПК, инвестиционный фонд, консультирование, публичная кампания "за возвращение демократии" на Украине и международные советнические роли. Это уже никак не похоже на поиски новой работы, зато выглядит как построение целой системы.
Карп сейчас фактически инвестирует в человека, который обладает редким сочетанием доступа к боевому опыту, понимания госзаказчика, знания украинского ВПК и международной политической узнаваемости. Любопытная деталь: Карп говорит, что они работают вместе около пяти лет.
Для самого Карпа это очень рациональная ставка с двумя вариантами выигрыша. Если Фёдоров остаётся вне политики — можно коммерциализировать боевой опыт ВСУ: это и роботизация, и дешёвые ракеты, и искусственный интеллект, и экспорт решений на западные рынки. Если же Фёдоров возвращается в большую политику, то Карп оказывается одним из первых "внешних" людей, вложившихся в потенциального будущего лидера Украины.
Но политически интереснее даже не это. Традиционная политическая машина на Украине обычно строилась вокруг партий, телеканалов, региональных элит и крупного капитала. Фёдоров потенциально строит совсем другую модель, завязанную на американских технокапиталистов. Это совершенно новое явление, требующее дополнительной оценки.
Экономический обозреватель Алексей Кущ:
Михаил Федоров привлек инвестиции транснациональной компании Палантир в создание милитари технологического бизнеса. Это, на мой взгляд, является уникальной иллюстрацией проникновения ТНК в нашу суверенную надстройку.
Конечно, для Палантира Федоров представляет интерес исключительно как связующее звено для получения терабайтов информации, сгенерированных в результате применения БПЛА в российско-украинской войне и обработанных машинным интеллектом. Эта информация сейчас является уникальным активом с капитализацией в миллиарды долларов. Все хотят ее получить: и ТНК, и Польша, и Британия, и многие другие.
По идее, данная информация, полученная в ходе войны, должна являться собственностью государства и использоваться как взнос Украины при создании с ТНК совместных военных производств. Но по странному стечению обстоятельств, эта информация стала "утекать" из страны.
Сперва украинский стартап, взрощенный на платформе государственного милитарихаба и за счет бюджетного гранта, вдруг стал американской компанией и разместил IPO на фондовом рынке США, привлекая сотни миллионов долларов инвестиций. Под базы военной информации. Теперь Федоров и его совместная с Палантиром компания. Отныне - это все американские компании, которые платят налоги в США, подчиняются регуляциям Америки в сфере экспорта технологий, услуг и товаров. То есть, обратного трансферта технологий и военной продукции в сторону Украины при определенном геополитическом раскладе может и не быть.
Зато несколько выходцев из Украины заработают на государственном активе в виде информации, добытой кровью, миллиарды долларов и как бонус получат легализацию в американском истеблишменте.
- РИА Новости, 1920, 29.08.2026
29 августа, 13:01
Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для ЗеленскогоВ пятницу, 28 августа, бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров стал внештатным советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто по оборонным инновациям
Палантир - это Технологическая Спарта. Если б он столкнулся с субьектным партнером, ему бы пришлось заплатить за подобную информацию очень дорого: миллиарды долларов. И не просто заплатить, но еще и поделиться частью цепочек добавочной стоимости.
В нашем случае, достаточно было лишь кооптировать несколько персоналий. Дешево и сердито. Федоров тут стал идеальным вариантом: за семь лет нахождения у власти он соединил в своих руках цифровые базы и военные технологии.
Для Карпа, Федоров - лучшее приобретение на "летнем рынке трансфертов". Ну и трудно найти в истории страну, которая так легко отдавала бы другим свое золото, в нашем случае - цифровое. Даже ацтеки тихо курят в углу. Может даже сложиться ложное впечатление, что это "золото" безхозное.
На самом деле оно не ваше и не государственное - оно "ихнее".
Украинский политик Борислав Береза:
… Прочитал, что Федоров делает милитаритех-компанию и главным инвестором у него будет CEO Palantir Алекс Карп. Красиво. Как метко написал Тарас Котов: Сначала с должности министра отдаешь наши военные данные Палантиру безвозмездно, потом, когда ты не министр, Палантир становится твоим главным инвестором.
Федоров действительно умный мальчик. Эта история о многом говорит.
Игорь Кимаковский: ВСУ бросили в бой две мощные группировки, но Россия сумеет их растащить и уничтожить
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