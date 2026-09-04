Дрон прилетел в кабинет главы СБУ Поклада: что известно - 04.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260904/dron-priletel-v-kabinet-glavy-sbu-poklada-chto-izvestno-1083017067.html
Дрон прилетел в кабинет главы СБУ Поклада: что известно
Дрон прилетел в кабинет главы СБУ Поклада: что известно - 04.09.2026 Украина.ру
Дрон прилетел в кабинет главы СБУ Поклада: что известно
В главном здании Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева произошел взрыв. Об этом 4 сентября сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники
2026-09-04T16:50
2026-09-04T17:47
новости
киев
украина
россия
владимир зеленский
украина.ру
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/04/1083016948_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_938c1d0aa3f328c74e8818fca8ec9d28.jpg
"Все экстренные службы на месте", — заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что уже переговорил с Покладом после атаки. По данным "Украинской правды", самого главы СБУ в момент удара в кабинете не было.Зеленский заявил, что поставил перед спецслужбой задачу подготовить "адекватный, ощутимый и по возможности зеркальный ответ" для России. Впрочем, официальных подтверждений того, что дрон был российским, нет.Любопытная деталь: в среду, украинские СМИ сообщили о перестрелке в Киеве между сотрудниками ГУР и СБУ. Причиной, по данным изданий, стали мошеннические колл-центры, которые спецслужбы не могли поделить между собой. В результате один сотрудник ГУР погиб, двое ранены. Позднее СБУ заявила о нападении военных на своих сотрудников "во время спецоперации". Подробнее – в материале Зеленский уволил заместителей глав СБУ и ГУР после перестрелки в КиевеБольше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/04/1083016948_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2bcd4332f271342a7e73057a455c82a8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, украина.ру, сбу
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Украина.ру, СБУ

Дрон прилетел в кабинет главы СБУ Поклада: что известно

16:50 04.09.2026 (обновлено: 17:47 04.09.2026)
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
В главном здании Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева произошел взрыв. Об этом 4 сентября сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники
"Все экстренные службы на месте", — заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что уже переговорил с Покладом после атаки.
По данным "Украинской правды", самого главы СБУ в момент удара в кабинете не было.
Зеленский заявил, что поставил перед спецслужбой задачу подготовить "адекватный, ощутимый и по возможности зеркальный ответ" для России. Впрочем, официальных подтверждений того, что дрон был российским, нет.
Любопытная деталь: в среду, украинские СМИ сообщили о перестрелке в Киеве между сотрудниками ГУР и СБУ. Причиной, по данным изданий, стали мошеннические колл-центры, которые спецслужбы не могли поделить между собой.
В результате один сотрудник ГУР погиб, двое ранены. Позднее СБУ заявила о нападении военных на своих сотрудников "во время спецоперации".
Подробнее – в материале Зеленский уволил заместителей глав СБУ и ГУР после перестрелки в Киеве
Больше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийУкраина.руСБУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:00Российская армия ломает оборону ВСУ. Главные события СВО за неделю
17:40Удар по СБУ – Зеленский пророчит месть, слив данных эсбэушников. Итоги 4 сентября
17:24Украина на грани дефолта: Минфин признал нехватку $32,6 млрд внешнего финансирования
17:05С флагом и овациями: российские фигуристы вернулись в мировой спорт
16:50Дрон прилетел в кабинет главы СБУ Поклада: что известно
16:32За семь месяцев с улиц Украины похищены 228 тысяч мужчин - СМИ
16:25Русофобия и безнадега: что нужно знать о новом президенте Эстонии
16:22"Решающая битва за Донбасс начнется, когда мы освободим Доброполье" — Кимаковский
16:00"Шельменко-денщик": как Пуговкин нашёл в съёмочной группе "китаянку"
15:45Парадокс 2%: почему украинская армия еще может удерживать фронт
15:44НАБУ раскрыло: Галущенко тайно управлял энергетикой даже с кресла министра юстиции
15:20Технологический террор и бизнес на войне: экс-министр обороны продаёт страшный опыт Украины
15:06Польша начала рассылку мобилизационных карточек: к чему готовится Варшава
15:01В Киеве неизвестные в балаклавах окружили суд по делу о бойне между СБУ и ГУР
14:32В МИД России раскрыли, какое обещание Запад мог дать Киеву
14:19Вымирание Украины сорвало планы НАТО по истощению России - СВР
13:52Рада досрочно завершила работу из-за сирен в Киеве
13:31На Украине сменили главу Агентства восстановления: кресло занял Фёдоров, но не Михаил
13:20Кремль оценил шансы на мирное урегулирование по Украине
13:15Российские дроны с ИИ стали новым кошмаром для Киева: на Украине паника
Лента новостейМолния