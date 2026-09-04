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Дрон прилетел в кабинет главы СБУ Поклада: что известно

Дрон прилетел в кабинет главы СБУ Поклада: что известно - 04.09.2026 Украина.ру

Дрон прилетел в кабинет главы СБУ Поклада: что известно

В главном здании Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева произошел взрыв. Об этом 4 сентября сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники

2026-09-04T16:50

2026-09-04T16:50

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"Все экстренные службы на месте", — заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что уже переговорил с Покладом после атаки. По данным "Украинской правды", самого главы СБУ в момент удара в кабинете не было.Зеленский заявил, что поставил перед спецслужбой задачу подготовить "адекватный, ощутимый и по возможности зеркальный ответ" для России. Впрочем, официальных подтверждений того, что дрон был российским, нет.Любопытная деталь: в среду, украинские СМИ сообщили о перестрелке в Киеве между сотрудниками ГУР и СБУ. Причиной, по данным изданий, стали мошеннические колл-центры, которые спецслужбы не могли поделить между собой. В результате один сотрудник ГУР погиб, двое ранены. Позднее СБУ заявила о нападении военных на своих сотрудников "во время спецоперации". Подробнее – в материале Зеленский уволил заместителей глав СБУ и ГУР после перестрелки в КиевеБольше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, украина.ру, сбу