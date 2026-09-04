Русофобия и безнадега: что нужно знать о новом президенте Эстонии - 04.09.2026 Украина.ру
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Русофобия и безнадега: что нужно знать о новом президенте Эстонии
Русофобия и безнадега: что нужно знать о новом президенте Эстонии - 04.09.2026 Украина.ру
Русофобия и безнадега: что нужно знать о новом президенте Эстонии
Маленькая Эстония, член НАТО и Евросоюза, является едва ли не самым большим русофобом на континенте, в последнее время призывающим на голову России самые невероятные беды. А виной тому – страх и, ясное дело, Украина.
2026-09-04T16:25
2026-09-04T16:25
мнения
эстония
россия
украина
еврокомиссия
ес
нато
владимир скачко
весь скачко
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Точнее, начало в 2022 году специальной военной операции России по ликвидации угроз своей национальной безопасности, исходящих из планов ставшего неонацистским Киева стать еще и частью НАТО – и угрожать ракетами Москве.На тот момент премьер Эстонии, всем известная сегодня Кая Каллас, выступила едва ли не радикальнее всех с осуждением СВО и призвала оборвать с Россией все связи. В статье в британской газеты The Telegraph она написала: "…При необходимости остановить агрессора мы должны быть готовы к долгой и страшной войне. Не надо бояться плохих отношений или отсутствия отношений с военными преступниками. […] Нам нужно истощить военную машину России, сделав так, чтобы у российских войск закончилось оборудование, а у Кремля – деньги".Мощный план, что и говорить, а главное – осуществим так, что Европа до сих пор над его реализацией бьется. И, как та же Эстония, страшно боится, что Россия разделает её под орех, если захочет, и потому дальше грозно надувает щеки и поигрывает дряблой мышцей.Но конкретно Каллас за такие речи получила свой коржик-бонус и даже стала еврокомиссаром по иностранным делам в Еврокомиссии, а Эстония покатилась вниз по пути русофобии и нарастающей украинизации. И уже практически стала Украиной. Точнее – мини-Украиной, масштаб, всё же, не тот.Буквально на днях подал в отставку министр обороны Эстонии Ханно Певкур, обвиненный в нецелевом использовании 70 миллионов евро, которые он должен был отдать за снаряды для Украины. И якобы отдал, но ни денег, ни снарядов – всё, как на Украине, где в зияющей пропасти мздоимства и коррупции под откаты пропадают суммы гораздо крупнее.Но пахнет и Украиной: в августе эстонский Госконтроль опубликовал результаты аудита деятельности минобороны – оно так и не смогло представить информацию об имуществе на сумму в 1,2 миллиарда евро.Но, как говорится, общий курс выбран правильно: Эстония уже в Европе, Украина – "цэ Европа", а Эстония – с Украиной, дает ей свой и перенимает украинский опыт.Все зациклилось.Но с некоторых пор даже в эстонской политике начали пробиваться проблески здравого смысла. Пока еще действующий президент Эстонии Алар Карис, тоже записной русофоб, оказывается, все же сохранил остатки разума и задумался: а что, если у Европы заломать Россию не получится и русские, как и обещался канцлер Германии Отто фон Бисмарк, придут за своим? И начал подавать сигналы, что неплохо было бы подумать, как примириться с Россией, наладить мостики и восстановить связи. Хоть какие-то.Раньше, в прошлом году, именно Карис ради мира в эстонском обществе дважды ветировал новый закон, по которому Эстонскую православную церковь ставили перед выбором: или разорвать все канонические связи с Московским патриархатом, или угодить под запрет.В начале текущего года именно эстонец Карис призвал коллег-европейцев назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Кремлем и подумать, с чего и как начать переговоры. Потом он же допустил, что Украина ради мира могла бы уступить России часть тех своих территорий, что уже потеряны для Киева и стали российскими.Это сделало Кариса самым популярным политиком в Эстонии: его рейтинг превысил 70%, в то время как уровень популярности тамошнего правительства, правящей коалиции и премьера Кристена Михала, составляет всего 15%.Этого оказалось достаточно для скрытой расправы. Премьер Михал еще в мае нынешнего года сказал, что "парламенту придется заняться поиском президента". А сам Карис заявил, что не будет баллотироваться в президенты на второй срок.И 2 сентября 2026 года парламент Эстонии (Рийгикогу) избрал нового президента страны. Им стала 51-летняя Юлле Мадизе, за которую проголосовал 71 депутат из 101. 12 октября текущего года она станет полноценным президентом, окончательно сменит Кариса.По эстонской Конституции президент избирается в Рийгикогу двумя третями голосов (их для избрания нужно 68). Для правящей сегодня в Эстонии элиты Мадизе была "нужным" кандидатом – президентом, который не допускал бы вольностей в проведении общей европейской политики, где русофобия является мобилизатором всех сил, главным стержнем и скрепляющим материалом для европейского единства перед "общим врагом".Член Экспертного совета "Офицеров России" и зампредседателя Союза политэмигрантов Европы Руслан Панкратов в интервью Общественной службе новостей (ОСН) по этому поводу сказал:"Избрание Юлле Мадизе президентом Эстонии — это не признак готовности Таллина к пересмотру антироссийской линии, а кадровая операция по укреплению прежнего политического курса. Россия не должна строить иллюзий: смена фигуры в президентском дворце не означает смены внешнеполитической архитектуры страны, давно встроенной в военно-политическую стратегию НАТО и санкционную дисциплину".Четко и ясно.Юлле Мадизе, урожденная Юлле Антон, – даже в Эстонии малоизвестная личность. До избрания президентом она, выпускница юридического факультета Тартуского университета, повышала квалификацию в аспирантуре и даже получила степень доктора философии в области государственного управления, а также работала по специальности в различных органах управления: парламенте, центризбиркоме и министерстве юстиции – вплоть до администрации президента Тоомаса Хендрика Ильвеса (2009-2016), гражданина США, присланного Вашингтоном в качестве наместника-куратора-контролера.Муж у Юлле – юрист Лаури Мадизе, работающий судьей Европейского суда общей юрисдикции.В 2015 году Мадизе стала канцлером юстиции, то есть конституционным омбудсменом. В Эстонии это человек, который назначается парламентом по предложению президента, но полностью независим и подчиняется исключительно Конституции и законам, когда контролирует соответствие законов и других правовых актов Конституции Эстонии и следит, чтобы чиновники не нарушали законодательства.По мнению многих обозревателей, в этой должности Юлле могла бы серьезно корректировать эстонскую политику, но все время она соответствовала "линии партии" и была практически незаметна.Должность канцлера юстиции Юлле, скорее всего, получила от президента-американца за то, что, будучи его юридическим советником, помогла разрулить скандал с обвинениями в том, что у него есть любовница – некто Ииви Анна Массо, живущая в Хельсинки эстонская социолог, тоже работавшая советником президента Эстонии.Возник скандальчик, мнимую любовницу уволили, а Мадизе шустренько помогла обеспечить юридическое и публичное обоснование ее увольнения, подготовив документы таким образом, чтобы они выглядели законными. При этом Юлле, похоже, еще и убирала конкурентку, потому что сама уволенная советница с обидкой жаловалась и рассказывала: Мадисе в личных беседах советовала ей воспринимать сообщения в СМИ, в которых рассказывалось о любовных похождениях президента, как лестные.Как бы там ни было, Мадисе теперь будет рулить Эстонией. По мнению эксперта Руслана Панкратова, сам безальтернативный характер избрания Мадисе "показывает не широкую политическую конкуренцию, а заранее согласованный консенсус эстонской правящей политической элиты: стране требовался не самостоятельный политик с иной программой, а предсказуемый хранитель действующей конструкции власти".В предыдущей деятельности Мадизе, правда, было одно светлое пятно, свидетельствующее, что нечто человеческое в ней осталось: хотя она и поддерживает переход всех школ Эстонии на эстонский язык обучения, но признает право людей использовать русский язык в частной жизни. Также она критиковала власти за чрезмерность в ограничениях въезда в страну и выдаче вида на жительство (особенно граждан России), так как считает, что необходимо рассматривать каждый такой случай индивидуально.В остальном она – типичная европейка, говорящая больше о социалке, а не о политике.Многие прогнозируют, что Мадисе в должности президента – это, с одной стороны, страховка системы: она должны сохранять лояльность внешнему прозападному курсу и сдерживать внутреннюю напряженность из-за жестких решений. С другой стороны, Мадизе должна быть индикатором того, что защита национальной безопасности, служащая сегодня поводом для любых ограничений и даже репрессий, не превратится в откровенную дискриминацию.А Эстония именно этим и славится: как и во всей Прибалтике, там любят геноцидничать в отношении русских особенно люто.Еще о кадрах Эстонии читайте в статье Владимира Скачко "Из животноводов-генетиков в русофобы-нытики. Смешные лица президента Эстонии Алара Кариса"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20260724/v-estonii-vypustili-reklamu-myasa-s-rusofobskim-sloganom-1081807460.html
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Владимир Скачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, эстония, россия, украина, еврокомиссия, ес, нато, владимир скачко, весь скачко
Мнения, Эстония, Россия, Украина, Еврокомиссия, ЕС, НАТО, Владимир Скачко, весь Скачко

Русофобия и безнадега: что нужно знать о новом президенте Эстонии

16:25 04.09.2026
 
© commons.wikimedia.org / Kaido HaagenЮлле Мадизе
Юлле Мадизе - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© commons.wikimedia.org / Kaido Haagen
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Маленькая Эстония, член НАТО и Евросоюза, является едва ли не самым большим русофобом на континенте, в последнее время призывающим на голову России самые невероятные беды. А виной тому – страх и, ясное дело, Украина.
Точнее, начало в 2022 году специальной военной операции России по ликвидации угроз своей национальной безопасности, исходящих из планов ставшего неонацистским Киева стать еще и частью НАТО – и угрожать ракетами Москве.
На тот момент премьер Эстонии, всем известная сегодня Кая Каллас, выступила едва ли не радикальнее всех с осуждением СВО и призвала оборвать с Россией все связи. В статье в британской газеты The Telegraph она написала: "…При необходимости остановить агрессора мы должны быть готовы к долгой и страшной войне. Не надо бояться плохих отношений или отсутствия отношений с военными преступниками. […] Нам нужно истощить военную машину России, сделав так, чтобы у российских войск закончилось оборудование, а у Кремля – деньги".
Мощный план, что и говорить, а главное – осуществим так, что Европа до сих пор над его реализацией бьется. И, как та же Эстония, страшно боится, что Россия разделает её под орех, если захочет, и потому дальше грозно надувает щеки и поигрывает дряблой мышцей.
Но конкретно Каллас за такие речи получила свой коржик-бонус и даже стала еврокомиссаром по иностранным делам в Еврокомиссии, а Эстония покатилась вниз по пути русофобии и нарастающей украинизации. И уже практически стала Украиной. Точнее – мини-Украиной, масштаб, всё же, не тот.
Буквально на днях подал в отставку министр обороны Эстонии Ханно Певкур, обвиненный в нецелевом использовании 70 миллионов евро, которые он должен был отдать за снаряды для Украины. И якобы отдал, но ни денег, ни снарядов – всё, как на Украине, где в зияющей пропасти мздоимства и коррупции под откаты пропадают суммы гораздо крупнее.
Но пахнет и Украиной: в августе эстонский Госконтроль опубликовал результаты аудита деятельности минобороны – оно так и не смогло представить информацию об имуществе на сумму в 1,2 миллиарда евро.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Но, как говорится, общий курс выбран правильно: Эстония уже в Европе, Украина – "цэ Европа", а Эстония – с Украиной, дает ей свой и перенимает украинский опыт.
Все зациклилось.
Но с некоторых пор даже в эстонской политике начали пробиваться проблески здравого смысла. Пока еще действующий президент Эстонии Алар Карис, тоже записной русофоб, оказывается, все же сохранил остатки разума и задумался: а что, если у Европы заломать Россию не получится и русские, как и обещался канцлер Германии Отто фон Бисмарк, придут за своим? И начал подавать сигналы, что неплохо было бы подумать, как примириться с Россией, наладить мостики и восстановить связи. Хоть какие-то.
Раньше, в прошлом году, именно Карис ради мира в эстонском обществе дважды ветировал новый закон, по которому Эстонскую православную церковь ставили перед выбором: или разорвать все канонические связи с Московским патриархатом, или угодить под запрет.
В начале текущего года именно эстонец Карис призвал коллег-европейцев назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Кремлем и подумать, с чего и как начать переговоры. Потом он же допустил, что Украина ради мира могла бы уступить России часть тех своих территорий, что уже потеряны для Киева и стали российскими.
Это сделало Кариса самым популярным политиком в Эстонии: его рейтинг превысил 70%, в то время как уровень популярности тамошнего правительства, правящей коалиции и премьера Кристена Михала, составляет всего 15%.
Этого оказалось достаточно для скрытой расправы. Премьер Михал еще в мае нынешнего года сказал, что "парламенту придется заняться поиском президента". А сам Карис заявил, что не будет баллотироваться в президенты на второй срок.
И 2 сентября 2026 года парламент Эстонии (Рийгикогу) избрал нового президента страны. Им стала 51-летняя Юлле Мадизе, за которую проголосовал 71 депутат из 101. 12 октября текущего года она станет полноценным президентом, окончательно сменит Кариса.
- РИА Новости, 1920, 24.07.2026
24 июля, 13:17
В Эстонии выпустили рекламу мяса с русофобским слоганомЭстонская компания Rannarootsi Lihatööstus оказалась в центре скандала после публикации откровенно русофобской рекламы. Об этом 24 июля сообщает "Sputnik.Литва"
По эстонской Конституции президент избирается в Рийгикогу двумя третями голосов (их для избрания нужно 68). Для правящей сегодня в Эстонии элиты Мадизе была "нужным" кандидатом – президентом, который не допускал бы вольностей в проведении общей европейской политики, где русофобия является мобилизатором всех сил, главным стержнем и скрепляющим материалом для европейского единства перед "общим врагом".
Член Экспертного совета "Офицеров России" и зампредседателя Союза политэмигрантов Европы Руслан Панкратов в интервью Общественной службе новостей (ОСН) по этому поводу сказал:
"Избрание Юлле Мадизе президентом Эстонии — это не признак готовности Таллина к пересмотру антироссийской линии, а кадровая операция по укреплению прежнего политического курса. Россия не должна строить иллюзий: смена фигуры в президентском дворце не означает смены внешнеполитической архитектуры страны, давно встроенной в военно-политическую стратегию НАТО и санкционную дисциплину".
Четко и ясно.
Юлле Мадизе, урожденная Юлле Антон, – даже в Эстонии малоизвестная личность. До избрания президентом она, выпускница юридического факультета Тартуского университета, повышала квалификацию в аспирантуре и даже получила степень доктора философии в области государственного управления, а также работала по специальности в различных органах управления: парламенте, центризбиркоме и министерстве юстиции – вплоть до администрации президента Тоомаса Хендрика Ильвеса (2009-2016), гражданина США, присланного Вашингтоном в качестве наместника-куратора-контролера.
Муж у Юлле – юрист Лаури Мадизе, работающий судьей Европейского суда общей юрисдикции.
В 2015 году Мадизе стала канцлером юстиции, то есть конституционным омбудсменом. В Эстонии это человек, который назначается парламентом по предложению президента, но полностью независим и подчиняется исключительно Конституции и законам, когда контролирует соответствие законов и других правовых актов Конституции Эстонии и следит, чтобы чиновники не нарушали законодательства.
По мнению многих обозревателей, в этой должности Юлле могла бы серьезно корректировать эстонскую политику, но все время она соответствовала "линии партии" и была практически незаметна.
Должность канцлера юстиции Юлле, скорее всего, получила от президента-американца за то, что, будучи его юридическим советником, помогла разрулить скандал с обвинениями в том, что у него есть любовница – некто Ииви Анна Массо, живущая в Хельсинки эстонская социолог, тоже работавшая советником президента Эстонии.
Возник скандальчик, мнимую любовницу уволили, а Мадизе шустренько помогла обеспечить юридическое и публичное обоснование ее увольнения, подготовив документы таким образом, чтобы они выглядели законными. При этом Юлле, похоже, еще и убирала конкурентку, потому что сама уволенная советница с обидкой жаловалась и рассказывала: Мадисе в личных беседах советовала ей воспринимать сообщения в СМИ, в которых рассказывалось о любовных похождениях президента, как лестные.
Как бы там ни было, Мадисе теперь будет рулить Эстонией. По мнению эксперта Руслана Панкратова, сам безальтернативный характер избрания Мадисе "показывает не широкую политическую конкуренцию, а заранее согласованный консенсус эстонской правящей политической элиты: стране требовался не самостоятельный политик с иной программой, а предсказуемый хранитель действующей конструкции власти".
- РИА Новости, 1920, 27.05.2026
27 мая, 22:57
Эстония хочет стать жертвой украинской агрессииМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна дал украинскому агентству "УНИАН" крайне запутанный комментарий по поводу отношения Эстонии к тому факту, что украинские БПЛА наносят удары по российской территории из эстонского воздушного пространства.
В предыдущей деятельности Мадизе, правда, было одно светлое пятно, свидетельствующее, что нечто человеческое в ней осталось: хотя она и поддерживает переход всех школ Эстонии на эстонский язык обучения, но признает право людей использовать русский язык в частной жизни. Также она критиковала власти за чрезмерность в ограничениях въезда в страну и выдаче вида на жительство (особенно граждан России), так как считает, что необходимо рассматривать каждый такой случай индивидуально.
В остальном она – типичная европейка, говорящая больше о социалке, а не о политике.
Многие прогнозируют, что Мадисе в должности президента – это, с одной стороны, страховка системы: она должны сохранять лояльность внешнему прозападному курсу и сдерживать внутреннюю напряженность из-за жестких решений. С другой стороны, Мадизе должна быть индикатором того, что защита национальной безопасности, служащая сегодня поводом для любых ограничений и даже репрессий, не превратится в откровенную дискриминацию.
А Эстония именно этим и славится: как и во всей Прибалтике, там любят геноцидничать в отношении русских особенно люто.
Еще о кадрах Эстонии читайте в статье Владимира Скачко "Из животноводов-генетиков в русофобы-нытики. Смешные лица президента Эстонии Алара Кариса"
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