https://ukraina.ru/20260904/za-sem-mesyatsev-s-ulits-ukrainy-pokhischeny-228-tysyach-muzhchin---smi-1083016206.html

За семь месяцев с улиц Украины похищены 228 тысяч мужчин - СМИ

За семь месяцев с улиц Украины похищены 228 тысяч мужчин - СМИ - 04.09.2026 Украина.ру

За семь месяцев с улиц Украины похищены 228 тысяч мужчин - СМИ

Российские хакеры получили доступ к закрытым данным украинской Национальной полиции через сотрудницу, которая попалась на фейковую скидку на маникюр. Об этом 4 сентября сообщил Телеграм-канал Mash

2026-09-04T16:32

2026-09-04T16:32

2026-09-04T16:32

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Как сообщают источники, женщина, соблазнившись тремя бесплатными посещениями модного салона, предоставила доступ к служебной информации, которая оказалась настоящей находкой для российских киберспециалистов.Полученные данные проливают свет на реальные масштабы мобилизации в Украине. Согласно информации, с начала 2026 года с улиц было похищено 228 тысяч украинцев. Всех их отправили на военно-врачебную комиссию, которую прошли 174 тысячи человек. Из них насильно мобилизовали 102 тысячи, при этом часть прошедших комиссию — около 70 тысяч — записали как добровольцев.Всего с начала года повестки получили 148 тысяч мужчин, а в реестр данных единого учета внесли 1,4 миллиона украинцев. Больше всего людей мобилизовали с улиц Днепропетровской (13 тысяч), Киевской (10 тысяч) и Одесской (9 тысяч) областей. Самый низкий показатель зафиксирован во Львовской области, но там же — наибольшее число "добровольцев": около 4 тысяч. Меньше всего энтузиастов оказалось в прифронтовых регионах и Одесской области.Хакеры получили доступ к департаменту внутренней безопасности Национальной полиции Украины, информационному порталу ведомства, базе данных по судимостям "Запит", внутренним документам и рабочим местам. Через камеры в залах совещаний они слушали закрытые брифинги, в том числе отчёты о погибших и прилётах.О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября.

https://ukraina.ru/20260904/polsha-nachala-rassylku-mobilizatsionnykh-kartochek-k-chemu-gotovitsya-varshava-1083013407.html

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новости, украина, львовская область, одесская область, мобилизация на украине, мобилизация, всу