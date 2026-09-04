https://ukraina.ru/20260904/za-sem-mesyatsev-s-ulits-ukrainy-pokhischeny-228-tysyach-muzhchin---smi-1083016206.html
За семь месяцев с улиц Украины похищены 228 тысяч мужчин - СМИ
За семь месяцев с улиц Украины похищены 228 тысяч мужчин - СМИ - 04.09.2026 Украина.ру
За семь месяцев с улиц Украины похищены 228 тысяч мужчин - СМИ
Российские хакеры получили доступ к закрытым данным украинской Национальной полиции через сотрудницу, которая попалась на фейковую скидку на маникюр. Об этом 4 сентября сообщил Телеграм-канал Mash
2026-09-04T16:32
2026-09-04T16:32
2026-09-04T16:32
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Как сообщают источники, женщина, соблазнившись тремя бесплатными посещениями модного салона, предоставила доступ к служебной информации, которая оказалась настоящей находкой для российских киберспециалистов.Полученные данные проливают свет на реальные масштабы мобилизации в Украине. Согласно информации, с начала 2026 года с улиц было похищено 228 тысяч украинцев. Всех их отправили на военно-врачебную комиссию, которую прошли 174 тысячи человек. Из них насильно мобилизовали 102 тысячи, при этом часть прошедших комиссию — около 70 тысяч — записали как добровольцев.Всего с начала года повестки получили 148 тысяч мужчин, а в реестр данных единого учета внесли 1,4 миллиона украинцев. Больше всего людей мобилизовали с улиц Днепропетровской (13 тысяч), Киевской (10 тысяч) и Одесской (9 тысяч) областей. Самый низкий показатель зафиксирован во Львовской области, но там же — наибольшее число "добровольцев": около 4 тысяч. Меньше всего энтузиастов оказалось в прифронтовых регионах и Одесской области.Хакеры получили доступ к департаменту внутренней безопасности Национальной полиции Украины, информационному порталу ведомства, базе данных по судимостям "Запит", внутренним документам и рабочим местам. Через камеры в залах совещаний они слушали закрытые брифинги, в том числе отчёты о погибших и прилётах.О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября.
https://ukraina.ru/20260904/polsha-nachala-rassylku-mobilizatsionnykh-kartochek-k-chemu-gotovitsya-varshava-1083013407.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, львовская область, одесская область, мобилизация на украине, мобилизация, всу
Новости, Украина, Львовская область, Одесская область, мобилизация на Украине, мобилизация, ВСУ
За семь месяцев с улиц Украины похищены 228 тысяч мужчин - СМИ
Российские хакеры получили доступ к закрытым данным украинской Национальной полиции через сотрудницу, которая попалась на фейковую скидку на маникюр. Об этом 4 сентября сообщил Телеграм-канал Mash
Как сообщают источники, женщина, соблазнившись тремя бесплатными посещениями модного салона, предоставила доступ к служебной информации, которая оказалась настоящей находкой для российских киберспециалистов.
Полученные данные проливают свет на реальные масштабы мобилизации в Украине. Согласно информации, с начала 2026 года с улиц было похищено 228 тысяч украинцев. Всех их отправили на военно-врачебную комиссию, которую прошли 174 тысячи человек. Из них насильно мобилизовали 102 тысячи, при этом часть прошедших комиссию — около 70 тысяч — записали как добровольцев.
Всего с начала года повестки получили 148 тысяч мужчин, а в реестр данных единого учета внесли 1,4 миллиона украинцев. Больше всего людей мобилизовали с улиц Днепропетровской (13 тысяч), Киевской (10 тысяч) и Одесской (9 тысяч) областей.
Самый низкий показатель зафиксирован во Львовской области, но там же — наибольшее число "добровольцев": около 4 тысяч. Меньше всего энтузиастов оказалось в прифронтовых регионах и Одесской области.
Хакеры получили доступ к департаменту внутренней безопасности Национальной полиции Украины, информационному порталу ведомства, базе данных по судимостям "Запит", внутренним документам и рабочим местам. Через камеры в залах совещаний они слушали закрытые брифинги, в том числе отчёты о погибших и прилётах.