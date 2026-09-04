Польша начала рассылку мобилизационных карточек: к чему готовится Варшава - 04.09.2026 Украина.ру
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Польша начала рассылку мобилизационных карточек: к чему готовится Варшава
Польша начала рассылку мобилизационных карточек: к чему готовится Варшава - 04.09.2026 Украина.ру
Польша начала рассылку мобилизационных карточек: к чему готовится Варшава
Польские военкоматы начали массовую рассылку мобилизационных карточек — документов, которые заранее закрепляют за человеком конкретную должность и место явки на случай военного конфликта. Об этом 4 сентября сообщило RMF 24
2026-09-04T15:06
2026-09-04T15:06
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Под раздачу попали не только резервисты. Карточки получают врачи, айтишники, логисты, а также гражданские, занятые в энергетике, транспорте, связи и административной сфере. Военные объясняют это просто: лучше распределить людей сейчас, чем создавать хаос в критический момент."Армия рассылает мобилизационные карточки, чтобы заранее распределить людей по конкретным задачам — в кризисной ситуации не потребуется организовывать всё с нуля", — говорится в публикации.На фоне этого замминистра обороны Польши Цезарий Томчик уже признавал: страна готовится к войне, хотя и надеется её избежать. Варшава наращивает оборонный потенциал, а граждан параллельно приучают к мысли, что "запасной план" может понадобиться каждому. Подробнее – в материале Финляндия, Балтика и Прибалтика: Ищенко о том, как НАТО растягивает силы России вторым фронтомБольше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, варшава, польша, ростислав ищенко, нато, украина.ру
Новости, Россия, Варшава, Польша, Ростислав Ищенко, НАТО, Украина.ру

Польша начала рассылку мобилизационных карточек: к чему готовится Варшава

15:06 04.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Польские военкоматы начали массовую рассылку мобилизационных карточек — документов, которые заранее закрепляют за человеком конкретную должность и место явки на случай военного конфликта. Об этом 4 сентября сообщило RMF 24
Под раздачу попали не только резервисты. Карточки получают врачи, айтишники, логисты, а также гражданские, занятые в энергетике, транспорте, связи и административной сфере. Военные объясняют это просто: лучше распределить людей сейчас, чем создавать хаос в критический момент.
"Армия рассылает мобилизационные карточки, чтобы заранее распределить людей по конкретным задачам — в кризисной ситуации не потребуется организовывать всё с нуля", — говорится в публикации.
На фоне этого замминистра обороны Польши Цезарий Томчик уже признавал: страна готовится к войне, хотя и надеется её избежать. Варшава наращивает оборонный потенциал, а граждан параллельно приучают к мысли, что "запасной план" может понадобиться каждому.
Подробнее – в материале Финляндия, Балтика и Прибалтика: Ищенко о том, как НАТО растягивает силы России вторым фронтом
Больше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября
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