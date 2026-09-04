https://ukraina.ru/20260904/s-flagom-i-ovatsiyami-rossiyskie-figuristy-vernulis-v-mirovoy-sport-1083015250.html

С флагом и овациями: российские фигуристы вернулись в мировой спорт

С флагом и овациями: российские фигуристы вернулись в мировой спорт - 04.09.2026 Украина.ру

С флагом и овациями: российские фигуристы вернулись в мировой спорт

Российские фигуристы официально вернулись на международную арену, несмотря на бурное недовольство Украины. Но свинью она подложить всё же успела.

2026-09-04T17:05

2026-09-04T17:05

2026-09-04T17:05

эксклюзив

россия

украина

спорт

фигурное катание

япония

соревнования

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Впервые за четыре года российские фигуристы, пережившие тотальную изоляцию, принимают участие в международном турнире. Но эту радость в последний момент омрачила неприятная новость: чемпиона Европы, бронзового призёра Олимпийских игр-2022 в командном турнире Марка Кондратюка на японском Kinoshita Group Cup заменил Владислав Дикиджи, числившийся запасным (причём сам он узнал об этом в понедельник, 31 августа, а в среду, 2 сентября, уже прилетели в Токио). Такое бывает, спортсмены могут внезапно заболеть или получить травму, но здесь дело совершенно в другом.Как оказалось, Международный союз конькобежцев временно отозвал у Кондратюка нейтральный статус (беспрецедентное событие). Причины не указаны, но одна из наиболее вероятных – письмо Федерации фигурного катания Украины в ISU с просьбой пересмотреть нейтральный статус некоторых россиян. Среди них Марк, а также Камила Валиева, серебряный призёр Олимпийских игр Александра Игнатова (в девичестве Трусова), София Дзепка, в середине августа победившая на юниорском этапе Гран при, двукратный чемпион России и чемпион мира в командных соревнованиях Евгений Семененко, Григорий Фёдоров, чемпионы Европы и призёры чемпионата мира в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.Украинские функционеры утверждают, что эти спортсмены не могут считаться нейтральными, поскольку якобы представляют структуры, связанные с Министерством обороны РФ или подсанкционными лицами.Для получения статуса спортсмены не должны проходить службу в Вооружённых силах или органах государственной безопасности в настоящий момент, участвовать в СВО и публично поддерживать военные действия против Украины.Прежде чем выступать с такими серьёзными обвинениями в адрес перечисленных фигуристов, нужно хорошенько выучить матчасть – в письме Федерации фигурного катания Украины есть множество нестыковок.К примеру, везде по тексту упомянут некий Евгений Семенко. Ладно, дикторы- японки, объявлявшие российских фигуристов-парников на тренировках на арене, где проходит Kinoshita Group Cup, в именах Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева сделали 5 ошибок, а Дмитрия Козловского назвали ДимитОрий – для японцев русские имена крайне непривычны, к тому же они так давно не звучали на мировой арене. Но для украинцев что сложного в фамилии Семененко?В письме приведена целая таблица, где поимённо указано, в чём же, по мнению украинской федерации, "провинился" каждый из российских фигуристов – за что их должны лишить нейтрального статуса.Игнатовой вменяют участие во встрече президента Владимира Путина с российскими олимпийцами 26 апреля 2022 года. Вот только глава государств в тот день принимал исключительно олимпийских чемпионов, а Трусова завоевала в личном турнире серебро (уступив Анне Щербаковой, которой в Кремле не было), в командном не участвовала. В указанную дату Александра действительно находилась в здании Большого Кремлёвского дворца, но в другое время и в другом зале, где помощник президента Игорь Левитин наградил её Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Ордена Дружбы у спортсменки нет, соответственно, Путин не мог его вручать – Украина тоже ставит это в укор Игнатовой.Присутствие на том же приёме и получение той же Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени из рук президента вменяют также Бойковой и Козловскому. А теперь вопрос: на каком основании, если в Кремль пригласили только призёров Игр, а фигуристы заняли 4-е место в соревнованиях спортивных пар, в командных не участвовали?Достаточно было бы взглянуть на совместную фотографию президента и победителей олимпийского командника (на тот момент результаты Валиевой ещё не аннулировали и золотые медали не отняли).Более того, никаких государственных наград у Александры и Дмитрия нет вообще.И ещё по логике украинских функционеров фигуристы, когда-либо тренировавшиеся в ЦСКА, – "непосредственные представители российских вооружённых сил" и Министерства обороны РФ. На этом основании требуют отстранить Кондратюка, Фёдорова и Дзепку. К тому же парни проходили военную службу по призыву в спортивной роте ВС РФ, это было несколько лет назад.Вдобавок Марка, Григория и Камилу ещё обвиняют в связях с лицом, находящимся под западными санкциями, а именно – Татьяной Навкой, супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Весной 2015 года тренер Светлана Соколовская со своими спортсменами перешла из ЦСКА в академию Навки "Наши надежды" (Кондратюк и Фёдоров уже занимались под её руководством, Валиева присоединилась позже). Но с юридической точки зрения это отделение не имеет никакого отношения к олимпийской чемпионке в танцах на льду, группа Соколовской относится к государственной школе ГБУ ДО СШОР МАФКК. Как нет никаких подтверждений прямой связи Навки со зданием, где занимаются фигуристы, хотя оно и носит название "Навка-Арена". Единственное, есть АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды", вот там Навка – учредитель, но это частная школа фигурного катания. Претензия к Семененко – участие в ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко (кстати, находящегося под санкциями Украины) "Союз чемпионов" в Туле 9 апреля 2022 года, которое, как утверждается, носило ярко выраженный патриотический характер.Несмотря на все эти глупые фактологические ошибки (а если называть вещи своими именами – подлог), ISU – Международный союз конькобежцев, судя по заморозке нейтрального статуса Кондратюка, встал на сторону Украины. Вряд ли организация внезапно узнала новые факты о Кондратюке, которого, как и остальных российских фигуристов, проверял вдоль и поперёк, прежде чем выдать нейтральный статус."Говорят, пришло какое-то письмо от украинской федерации. Но как можно рассматривать такие заявления? Всё это похоже на анонимку. Думаю, что украинская сторона просто пытается устранить сильных российских фигуристов, прикрываясь политической ширмой. А ISU идёт на поводу. Грустно всё это", — сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.В декабре 2024 года ISU объявил о допуске российских фигуристов до отборочного турнира к Олимпийским играм-2026, но вместе с тем приготовил им много неприятных сюрпризов. А Федерация фигурного катания Украины уже тогда пыталась добиться полного отстранения спортсменов из России. В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отмечает, что федерации, конечно, учитывают решение МОК по допуску российских спортсменов, но Украина очень активно продавливает свою позицию."И те федерации, которые послабее в части сопротивления украинской стороне, во избежание скандалов принимают подобные действия. А в тех организациях, которые занимают более жёсткую позицию, Украина ничего сделать не может. И когда она чувствует, что продавить никого не может и что у неё здесь нет единомышленников, которые на это ведутся, то отступает", – добавила Журова.Например, именно благодаря жёсткой позиции ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов) и WTA (Женской теннисной ассоциации) российские теннисисты продолжали участвовать в международных турнирах, пусть и в нейтральном статусе. "У украинцев в определённых международных федерациях есть своё лобби, своё влияние, и в них они ведут активную работу по недопуску российских спортсменов. И понятно, что найти единомышленников, которые хотят меньше конкурировать с нашими атлетами, не так сложно. Особенно в фигурном катании. Это завуалированная недобросовестная конкуренция", – констатировала Журова.ISU одной из последних международных федераций допустила россиян к соревнованиям (без флага и гимна). Но и после этого продолжил искать варианты, как осложнить жизнь спортсменам из России: аккурат перед первым международным турниром с их участием, 28 августа, объявил об изменении регламента отбора в Финал Гран при, в результате чего российским фигуристам туда попасть будет практически невозможно.Тем временем они на деле доказали, что, несмотря на годы изоляции, остаются очень сильными соперниками. По итогам короткой программы одиночников на Kinoshita Group Cup Камила Нелюбова занимает промежуточное 3-е место, Александра Игнатова – 4-е, Анна Фролова – 5-е (из 11 участниц). У мужчин Владислав Дикиджи идёт 2-м, Евгений Семененко – 6-м (среди 16). Судьба медалей решится на выходных. Скоро в борьбу вступят спортивные пары, включая Бойкову и Козловского, а также танцевальные дуэты.Фигуристы из разных стран рады возвращению россиян на турниры, в частности хозяева турнира."Фигурное катание — это прыжки и чистое скольжение. В этом плане российские спортсмены — звёзды. Я рад, что мы смогли посоревноваться", — сказал японец Рио Наката, лидирующий после короткой программы.А Ами Накаи просто счастлива, что исполнилась её мечта – выступить вместе с Игнатовой.Еще один большой прорыв – на международные турниры вернулся триколор: организаторы не запрещали разворачивать российские флаги на трибунах. Не рекомендовали, но не вырывали из рук и не отбирали, как прежде. А местные болельщики стоя аплодировали российским спортсменам, даже принесли баннеры со словами поддержки на русском языке.Россия официально вернулась в мировое фигурное катание.

https://ukraina.ru/20260717/evropeytsy-buntuyut-devyat-stran-es-vystupili-protiv-snyatiya-sanktsiy-s-rossiyskogo-sporta-1081572140.html

https://ukraina.ru/20241223/1059891544.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, спорт, фигурное катание, япония, соревнования