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НАБУ раскрыло: Галущенко тайно управлял энергетикой даже с кресла министра юстиции

НАБУ раскрыло: Галущенко тайно управлял энергетикой даже с кресла министра юстиции - 04.09.2026 Украина.ру

НАБУ раскрыло: Галущенко тайно управлял энергетикой даже с кресла министра юстиции

Экс-министр энергетики Герман Галущенко, став министром юстиции, продолжал тайно дёргать за нити в НКРЭКУ и Минэнерго. Компромат обнаружился в его телефоне. О деталях 4 сентября рассказал нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на детектива НАБУ Александра Абакумова

2026-09-04T15:44

2026-09-04T15:44

2026-09-04T15:44

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Среди находок — согласование встреч в здании Минэнерго, обсуждение запросов антикоррупционного бюро и указания по проверкам конкретных компаний. В переписке также фигурировал допрос члена регулятора по делу о выплатах за электроэнергию с неподконтрольных территорий.Параллельно вскрылись протоколы комитета при Офисе президента: Шурма и Галущенко систематически ставили НКРЭКУ задачи с жёсткими сроками, превращая независимый орган в послушный инструмент.Ранее Галущенко уже проходил по делу о хищениях в энергетике. Он внёс залог в 150 млн гривен, который следствие считает "отмытым". Теперь экс-министру грозит возвращение за решётку, а его покровители из Офиса президента один за другим оказываются под арестом.Подробнее – в материале САП требует арестовать 150 миллионов залога за экс-министра ГалущенкоБольше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, ярослав железняк, набу, нкрэку, минэнерго