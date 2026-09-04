НАБУ раскрыло: Галущенко тайно управлял энергетикой даже с кресла министра юстиции - 04.09.2026 Украина.ру
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НАБУ раскрыло: Галущенко тайно управлял энергетикой даже с кресла министра юстиции
НАБУ раскрыло: Галущенко тайно управлял энергетикой даже с кресла министра юстиции - 04.09.2026 Украина.ру
НАБУ раскрыло: Галущенко тайно управлял энергетикой даже с кресла министра юстиции
Экс-министр энергетики Герман Галущенко, став министром юстиции, продолжал тайно дёргать за нити в НКРЭКУ и Минэнерго. Компромат обнаружился в его телефоне. О деталях 4 сентября рассказал нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на детектива НАБУ Александра Абакумова
2026-09-04T15:44
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Среди находок — согласование встреч в здании Минэнерго, обсуждение запросов антикоррупционного бюро и указания по проверкам конкретных компаний. В переписке также фигурировал допрос члена регулятора по делу о выплатах за электроэнергию с неподконтрольных территорий.Параллельно вскрылись протоколы комитета при Офисе президента: Шурма и Галущенко систематически ставили НКРЭКУ задачи с жёсткими сроками, превращая независимый орган в послушный инструмент.Ранее Галущенко уже проходил по делу о хищениях в энергетике. Он внёс залог в 150 млн гривен, который следствие считает "отмытым". Теперь экс-министру грозит возвращение за решётку, а его покровители из Офиса президента один за другим оказываются под арестом.Подробнее – в материале САП требует арестовать 150 миллионов залога за экс-министра ГалущенкоБольше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, ярослав железняк, набу, нкрэку, минэнерго
Новости, Украина, Россия, Киев, Ярослав Железняк, НАБУ, НКРЭКУ, Минэнерго

НАБУ раскрыло: Галущенко тайно управлял энергетикой даже с кресла министра юстиции

15:44 04.09.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкЭкс-министра энергетики Германа Галущенко задержали при попытке выехать из Украины, сообщают вражеские ТГ-каналы
Экс-министра энергетики Германа Галущенко задержали при попытке выехать из Украины, сообщают вражеские ТГ-каналы - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
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Экс-министр энергетики Герман Галущенко, став министром юстиции, продолжал тайно дёргать за нити в НКРЭКУ и Минэнерго. Компромат обнаружился в его телефоне. О деталях 4 сентября рассказал нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на детектива НАБУ Александра Абакумова
Среди находок — согласование встреч в здании Минэнерго, обсуждение запросов антикоррупционного бюро и указания по проверкам конкретных компаний. В переписке также фигурировал допрос члена регулятора по делу о выплатах за электроэнергию с неподконтрольных территорий.
Параллельно вскрылись протоколы комитета при Офисе президента: Шурма и Галущенко систематически ставили НКРЭКУ задачи с жёсткими сроками, превращая независимый орган в послушный инструмент.
Ранее Галущенко уже проходил по делу о хищениях в энергетике. Он внёс залог в 150 млн гривен, который следствие считает "отмытым". Теперь экс-министру грозит возвращение за решётку, а его покровители из Офиса президента один за другим оказываются под арестом.
Подробнее – в материале САП требует арестовать 150 миллионов залога за экс-министра Галущенко
Больше новостей представлено в обзоре SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября
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