Парадокс 2%: почему украинская армия еще может удерживать фронт - 04.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260904/paradoks-2-pochemu-ukrainskaya-armiya-esche-mozhet-uderzhivat-front-1083013897.html
Парадокс 2%: почему украинская армия еще может удерживать фронт
Парадокс 2%: почему украинская армия еще может удерживать фронт - 04.09.2026 Украина.ру
Парадокс 2%: почему украинская армия еще может удерживать фронт
Как уже писало издание Украина.ру, до фронта из общего числа мобилизованных украинцев доходит всего 2%. По классическим уставам такая брешь в живой силе должна была бы привести к моментальному коллапсу линии фронта, паническому бегству ВСУ, а российские танки уже давно должны были бы стоять под Киевом.
2026-09-04T15:45
2026-09-04T15:45
эксклюзив
украина
киев
авдеевка
михаил драпатый
вооруженные силы украины
украина.ру
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/19/1082768549_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_337c02ef6536bf8a67e443d1f5fab34a.jpg
Но этого не происходит. Да, украинская оборона скрипит, проседает, допускает локальные обвалы и "котлы", но также и пытается проводить контрнаступления, а главное – в общем и целом, держится. Коллапса нет, это нужно признать.Этот парадокс порождает опасную развилку в головах наблюдателей. Одни объявляют признания омбудсмена Дмитрия Лубинца дезинформацией, другие ищут заговор генералов.Но всё проще и сложнее одновременно. Оборона ВСУ не рухнула лишь потому, что сама природа современной войны изменилась до неузнаваемости. Плотность живых тел в траншеях перестала быть главным мерилом устойчивости позиций.Тыл и подготовкаЧеловек, затолканный патрулем ТЦК в микроавтобус первого числа месяца, по закону (и по здравому смыслу) не должен оказаться в стрелковой ячейке уже тридцатого. Попытка бросить мобилизованного в бой без прохождения курса молодого бойца даже в условиях текущего кризиса в ВСУ означает бессмысленную гибель бойца при первом же артиллерийском налете.Согласно обновленному регламенту ВСУ, продолжительность базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) законодательно увеличена до 51 дня. К этому сроку прибавляется время на распределение, медицинские дообследования и курс специальной подготовки по воинской специальности, занимающий от одного до двух месяцев.Те, кто не откупился взяткой в десять тысяч долларов и не сбежал через забор в первую неделю, физически зависают в тыловом контуре на квартал вперед. Эти люди просто слишком медленно ползут по бюрократическому и подготовительному конвейеру, чтобы украинский генералитет хоть сколько-то смог снизить потери.Также нужно понимать, что современный фронт требует чудовищного плеча тылового обеспечения. На каждого пехотинца с автоматом в грязи работают минимум пять человек, которые никогда не увидят противника через оптический прицел.Это операторы мобильных групп ПВО, выслеживающие дроны-камикадзе в глубоком тылу, техники полевых мастерских, паяющие платы для квадрокоптеров, саперы инженерных батальонов, возводящие бетонированные линии, водители подвоза боеприпасов и штабные координаторы.Если вдруг условный Драпатый ради красивой отчётности решит загнать эти девяносто восемь процентов прямиком в окопы, боевая машина ВСУ встанет через двое суток — не будет ни патронов, ни топлива, ни аккумуляторов для раций и дронов.Основа фронта — не новобранцыТакже нужно понимать, на ком сейчас со стороны Украины держится линия фронта. Это не те незадачливые "ухилянты", которым не повезло быть бусифицированными, их боевая ценности в первые дни на передовой стремится к нулю.Настоящий кадровый каркас — это ветераны: сержанты, младшие офицеры и выжившие контрактники волн 2022–2023 годов. Они прошли мясорубки Бахмута, Авдеевки, Работино, Херсона и Малой Токмачки, знают каждый метр своего сектора ответственности и научились выживать под градом непрерывных обстрелов.Всё как в поговорке: за одного битого двух небитых дают — и то не берут.Да, с каждым днём эта прослойка ветеранов первых волн мобилизации истончается, несет потери, эти бойцы страдают от хронической контузии и бессменной усталости — но при этом нужно отдавать отчёт, что во всём мире солдаты лучше, чем они, находятся только по другую сторону линии боевого соприкосновения.И эти люди в массе своей совершенно не горят желанием видеть рядом с собой новобранцев, которым только-только объяснили, как держать автомат и как рулить FPV-дроном. Опытный взводный не отправит свежемобилизованного новичка на смертельно опасный выносной наблюдательный пункт — скорее он уедет на второй эшелон копать блиндаж, таскать цинки с патронами и учиться слушать небо под присмотром более опытных "дядек".Также одновременно с уличным отловом по всей Украине действует параллельная система добровольного привлечения. Боевые бригады с громкими именами открыли собственные независимые рекрутинговые центры.Мотивированные мужчины, не желающие играть в рулетку с военкоматами, идут напрямую в подразделения, уже себя зарекомендовавшие, причём на конкретную специальность. Так что даже в статистике мобилизованных в последние месяцы лучшие кадры уходят на фронт мимо отчётов, которые попадают на счёт омбудсмену.Государственной воронке принуждения остаётся только наименее мотивированная и физически изношенная часть мужского населения.Кремний вместо углеродаЕщё одна причина парадокса 2% кроется в технологической мутации самого боя. В 2026 году попытка набить роту пехоты в один лесной массив приводит к ее гарантированному уничтожению в течение менее чем часа.Важно понимать, что сам ландшафт фронта изменился, сплошных линий траншей времен Первой мировой больше нет. Поле боя стало абсолютно прозрачным на глубину в двадцать километров – благодаря круглосуточному дежурству разведывательных беспилотников с тепловизорами и интеграции данных в сетевые комплексы ситуационной осведомленности, где за всем бдит неусыпный искусственный интеллект.Огневую работу пехотных батальонов всё чаще берут на себя ударные FPV-дроны, управляемые через оптоволоконные кабели и защищенные радиоканалы, автоматические пулеметные турели с дистанционным наведением и минные поля, выставляемые тяжелыми гексакоптерами за минуты — это не фантастика, а прямое следствие того, о чём мы уже не раз писали: Украина стала главным испытательным полигоном для всего мирового ВПК, и всё, что создано и обучено убивать, в первую очередь попадает в Новороссию для обкатки в реальных боевых условиях.Так что теперь для удержания километрового участка посадки не нужен целый батальон солдат. Достаточно наблюдательного поста из трёх человек в заглубленном блиндаже под накатом бревен и взвода операторов ударных БПЛА, находящихся в подвале за семь километров от линии огня.Аналитики украинского мониторингового проекта DeepState неоднократно фиксировали, как изменилась наступательная тактика российских подразделений. Массированные танковые клинья окончательно ушли в прошлое: тяжелая бронетехника сжигается высокоточными боеприпасами еще на стадии выдвижения с исходных рубежей.Наступающая сторона вынуждена просачиваться пешими группами по одному-два человека, перебегая от воронки к воронке. Уничтожение таких одиночных целей требует не сотен стрелков с автоматами, а непрерывной работы дронов-камикадзе и точечных корректируемых сбросов. Поэтому один грамотный расчет беспилотной авиации с запасом дронов сегодня наносит противнику урон, сопоставимый с залпом дивизиона реактивной артиллерии ещё буквально пару лет назад.Кремний, оптика и литий-ионные батареи успешно заменяют физическую массу стрелковых соединений.Оборона ВСУ держится, но держится на пределе механической прочности металла и человеческих нервов. Поэтому нельзя упираться ни в одну из крайностей — ни ждать танков под Киевом через три дня, ни верить в безграничные возможности мобилизационной машины Украины.Технологии дронов, расчеты операторов и упорство ветеранского ядра лишь компенсируют управленческий провал государственной мобилизационной машины, но не могут полностью отменить законы физики и демографии.Как бы кремний ни заменял углерод, территорию на войне в конечном итоге занимает пехота. Дроны способны сжечь штурмовую колонну, артиллерия может перемешать передовую посадку с землей, но войти в разрушенный опорный пункт и физически водрузить флаг должны настоящие люди. Если на наблюдательном пункте сидят трое уставших солдат, не спавших четверо суток под дождем и непрерывными ударами дронов и КАБов, рано или поздно наступает момент физического истощения.Да и банальный фактор погоды никто не отменял. Когда опускается густой туман или поднимается шквальный ветер, ослепляющий оптику беспилотников, на передовой снова наступает эпоха винтовок и гранат. В этот момент нехватка людей оборачивается потерянными километрами территорий.Бессменная пехота ветеранов ВСУ – Бахмута и Авдеевки, – выгорает физически и создаёт опасную иллюзию устойчивости, а за ее спиной стоит развращенная взятками тыловая машина, производящая вместо стойких штыков отчеты об очередных облавах на рынках. Рано или поздно упругость материалов иссякает, и никакой кремниевый чип не сможет заменить человека, готового закрыть собой пробитую брешь.
https://ukraina.ru/20260902/na-front-popadayut-vsego-2-ukraintsev-shokirovali-tempy-mobilizatsii-1082966216.html
https://ukraina.ru/20250807/veterany-vsu-opravdyvayut-nasilstvennuyu-mobilizatsiyu-obvinyaya-rossiyu-1066635983.html
https://ukraina.ru/20260904/rossiyskie-drony-s-ii-stali-novym-koshmarom-dlya-kieva-na-ukraine-panika-1083009512.html
https://ukraina.ru/20260903/ukraina-razvyazala-novuyu-voynu-s-rossiey--i-proigrala--1082992169.html
украина
киев
авдеевка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Никита Волкович
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg
Никита Волкович
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/19/1082768549_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_5f5dbd8406877ec8e64e132960ff2bab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, киев, авдеевка, михаил драпатый, вооруженные силы украины, украина.ру, впк
Эксклюзив, Украина, Киев, Авдеевка, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВПК

Парадокс 2%: почему украинская армия еще может удерживать фронт

15:45 04.09.2026
 
© AP / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
ДзенTelegram
Никита Волкович
Все материалы
Как уже писало издание Украина.ру, до фронта из общего числа мобилизованных украинцев доходит всего 2%. По классическим уставам такая брешь в живой силе должна была бы привести к моментальному коллапсу линии фронта, паническому бегству ВСУ, а российские танки уже давно должны были бы стоять под Киевом.
Но этого не происходит. Да, украинская оборона скрипит, проседает, допускает локальные обвалы и "котлы", но также и пытается проводить контрнаступления, а главное – в общем и целом, держится. Коллапса нет, это нужно признать.
Этот парадокс порождает опасную развилку в головах наблюдателей. Одни объявляют признания омбудсмена Дмитрия Лубинца дезинформацией, другие ищут заговор генералов.
Но всё проще и сложнее одновременно. Оборона ВСУ не рухнула лишь потому, что сама природа современной войны изменилась до неузнаваемости. Плотность живых тел в траншеях перестала быть главным мерилом устойчивости позиций.
Тыл и подготовка
Человек, затолканный патрулем ТЦК в микроавтобус первого числа месяца, по закону (и по здравому смыслу) не должен оказаться в стрелковой ячейке уже тридцатого. Попытка бросить мобилизованного в бой без прохождения курса молодого бойца даже в условиях текущего кризиса в ВСУ означает бессмысленную гибель бойца при первом же артиллерийском налете.
Согласно обновленному регламенту ВСУ, продолжительность базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) законодательно увеличена до 51 дня. К этому сроку прибавляется время на распределение, медицинские дообследования и курс специальной подготовки по воинской специальности, занимающий от одного до двух месяцев.
- РИА Новости, 1920, 02.09.2026
2 сентября, 15:18
"На фронт попадают всего 2%": украинцев шокировали темпы мобилизации
Те, кто не откупился взяткой в десять тысяч долларов и не сбежал через забор в первую неделю, физически зависают в тыловом контуре на квартал вперед. Эти люди просто слишком медленно ползут по бюрократическому и подготовительному конвейеру, чтобы украинский генералитет хоть сколько-то смог снизить потери.
Также нужно понимать, что современный фронт требует чудовищного плеча тылового обеспечения. На каждого пехотинца с автоматом в грязи работают минимум пять человек, которые никогда не увидят противника через оптический прицел.
Это операторы мобильных групп ПВО, выслеживающие дроны-камикадзе в глубоком тылу, техники полевых мастерских, паяющие платы для квадрокоптеров, саперы инженерных батальонов, возводящие бетонированные линии, водители подвоза боеприпасов и штабные координаторы.
Если вдруг условный Драпатый ради красивой отчётности решит загнать эти девяносто восемь процентов прямиком в окопы, боевая машина ВСУ встанет через двое суток — не будет ни патронов, ни топлива, ни аккумуляторов для раций и дронов.
Основа фронта — не новобранцы
Также нужно понимать, на ком сейчас со стороны Украины держится линия фронта. Это не те незадачливые "ухилянты", которым не повезло быть бусифицированными, их боевая ценности в первые дни на передовой стремится к нулю.
Настоящий кадровый каркас — это ветераны: сержанты, младшие офицеры и выжившие контрактники волн 2022–2023 годов. Они прошли мясорубки Бахмута, Авдеевки, Работино, Херсона и Малой Токмачки, знают каждый метр своего сектора ответственности и научились выживать под градом непрерывных обстрелов.
Всё как в поговорке: за одного битого двух небитых дают — и то не берут.
Да, с каждым днём эта прослойка ветеранов первых волн мобилизации истончается, несет потери, эти бойцы страдают от хронической контузии и бессменной усталости — но при этом нужно отдавать отчёт, что во всём мире солдаты лучше, чем они, находятся только по другую сторону линии боевого соприкосновения.
Ветераны ВСУ оправдывают насильственную мобилизацию, обвиняя Россию - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
7 августа 2025, 22:10
Ветераны ВСУ оправдывают насильственную мобилизацию, обвиняя РоссиюОбщественная организация "Защита государства", позиционирующая себя как объединение ветеранов ВСУ, выступила с заявлением, призывающим украинцев "сохранять спокойствие" в связи с действиями сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщил 7 августа телеграм-канал Украина.ру
И эти люди в массе своей совершенно не горят желанием видеть рядом с собой новобранцев, которым только-только объяснили, как держать автомат и как рулить FPV-дроном. Опытный взводный не отправит свежемобилизованного новичка на смертельно опасный выносной наблюдательный пункт — скорее он уедет на второй эшелон копать блиндаж, таскать цинки с патронами и учиться слушать небо под присмотром более опытных "дядек".
Также одновременно с уличным отловом по всей Украине действует параллельная система добровольного привлечения. Боевые бригады с громкими именами открыли собственные независимые рекрутинговые центры.
Мотивированные мужчины, не желающие играть в рулетку с военкоматами, идут напрямую в подразделения, уже себя зарекомендовавшие, причём на конкретную специальность. Так что даже в статистике мобилизованных в последние месяцы лучшие кадры уходят на фронт мимо отчётов, которые попадают на счёт омбудсмену.
Государственной воронке принуждения остаётся только наименее мотивированная и физически изношенная часть мужского населения.
Кремний вместо углерода
Ещё одна причина парадокса 2% кроется в технологической мутации самого боя. В 2026 году попытка набить роту пехоты в один лесной массив приводит к ее гарантированному уничтожению в течение менее чем часа.
Важно понимать, что сам ландшафт фронта изменился, сплошных линий траншей времен Первой мировой больше нет. Поле боя стало абсолютно прозрачным на глубину в двадцать километров – благодаря круглосуточному дежурству разведывательных беспилотников с тепловизорами и интеграции данных в сетевые комплексы ситуационной осведомленности, где за всем бдит неусыпный искусственный интеллект.
Огневую работу пехотных батальонов всё чаще берут на себя ударные FPV-дроны, управляемые через оптоволоконные кабели и защищенные радиоканалы, автоматические пулеметные турели с дистанционным наведением и минные поля, выставляемые тяжелыми гексакоптерами за минуты — это не фантастика, а прямое следствие того, о чём мы уже не раз писали: Украина стала главным испытательным полигоном для всего мирового ВПК, и всё, что создано и обучено убивать, в первую очередь попадает в Новороссию для обкатки в реальных боевых условиях.
Боевая работа батальона Шрама спецназа Ахмат на Славянском направлении - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
13:15
Российские дроны с ИИ стали новым кошмаром для Киева: на Украине паникаСоветник президента Украины Сергей Бескрестнов признал, что Россия обогнала Украину в применении искусственного интеллекта в беспилотных летательных аппаратах. Об этом 4 сентября написало украинское издание "Страна.ua"
Так что теперь для удержания километрового участка посадки не нужен целый батальон солдат. Достаточно наблюдательного поста из трёх человек в заглубленном блиндаже под накатом бревен и взвода операторов ударных БПЛА, находящихся в подвале за семь километров от линии огня.
Аналитики украинского мониторингового проекта DeepState неоднократно фиксировали, как изменилась наступательная тактика российских подразделений. Массированные танковые клинья окончательно ушли в прошлое: тяжелая бронетехника сжигается высокоточными боеприпасами еще на стадии выдвижения с исходных рубежей.
Наступающая сторона вынуждена просачиваться пешими группами по одному-два человека, перебегая от воронки к воронке. Уничтожение таких одиночных целей требует не сотен стрелков с автоматами, а непрерывной работы дронов-камикадзе и точечных корректируемых сбросов. Поэтому один грамотный расчет беспилотной авиации с запасом дронов сегодня наносит противнику урон, сопоставимый с залпом дивизиона реактивной артиллерии ещё буквально пару лет назад.
Кремний, оптика и литий-ионные батареи успешно заменяют физическую массу стрелковых соединений.
Оборона ВСУ держится, но держится на пределе механической прочности металла и человеческих нервов. Поэтому нельзя упираться ни в одну из крайностей — ни ждать танков под Киевом через три дня, ни верить в безграничные возможности мобилизационной машины Украины.
Технологии дронов, расчеты операторов и упорство ветеранского ядра лишь компенсируют управленческий провал государственной мобилизационной машины, но не могут полностью отменить законы физики и демографии.
Как бы кремний ни заменял углерод, территорию на войне в конечном итоге занимает пехота. Дроны способны сжечь штурмовую колонну, артиллерия может перемешать передовую посадку с землей, но войти в разрушенный опорный пункт и физически водрузить флаг должны настоящие люди. Если на наблюдательном пункте сидят трое уставших солдат, не спавших четверо суток под дождем и непрерывными ударами дронов и КАБов, рано или поздно наступает момент физического истощения.
- РИА Новости, 1920, 03.09.2026
Вчера, 16:24
Украина развязала новую войну с Россией – и проиграла Начало осени – отличное время, чтобы подвести итоги инфраструктурной войны, которая для Украины выглядит не просто провальной, а откровенно катастрофической.
Да и банальный фактор погоды никто не отменял. Когда опускается густой туман или поднимается шквальный ветер, ослепляющий оптику беспилотников, на передовой снова наступает эпоха винтовок и гранат. В этот момент нехватка людей оборачивается потерянными километрами территорий.
Бессменная пехота ветеранов ВСУ – Бахмута и Авдеевки, – выгорает физически и создаёт опасную иллюзию устойчивости, а за ее спиной стоит развращенная взятками тыловая машина, производящая вместо стойких штыков отчеты об очередных облавах на рынках. Рано или поздно упругость материалов иссякает, и никакой кремниевый чип не сможет заменить человека, готового закрыть собой пробитую брешь.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаКиевАвдеевкаМихаил ДрапатыйВооруженные силы УкраиныУкраина.руВПК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:22"Решающая битва за Донбасс начнется, когда мы освободим Доброполье" — Кимаковский
16:00"Шельменко-денщик": как Пуговкин нашёл в съёмочной группе "китаянку"
15:45Парадокс 2%: почему украинская армия еще может удерживать фронт
15:44НАБУ раскрыло: Галущенко тайно управлял энергетикой даже с кресла министра юстиции
15:20Технологический террор и бизнес на войне: экс-министр обороны продаёт страшный опыт Украины
15:06Польша начала рассылку мобилизационных карточек: к чему готовится Варшава
15:01В Киеве неизвестные в балаклавах окружили суд по делу о бойне между СБУ и ГУР
14:32В МИД России раскрыли, какое обещание Запад мог дать Киеву
14:19Вымирание Украины сорвало планы НАТО по истощению России - СВР
13:52Рада досрочно завершила работу из-за сирен в Киеве
13:31На Украине сменили главу Агентства восстановления: кресло занял Фёдоров, но не Михаил
13:20Кремль оценил шансы на мирное урегулирование по Украине
13:15Российские дроны с ИИ стали новым кошмаром для Киева: на Украине паника
12:51Начало учебного года в ЗО, анализ политических событий недели. 4 сентября 2026 года, утренний эфир
12:40"Откройте глаза": премьер Болгарии предупредил ЕС о последствиях дальнобойных ударов по России
12:15Сибига: полтора года в бункере с Зеленским — и ни одного мирного плана
12:10Верховная Рада готовит онлайн-голосование из подвала
12:00"Запасайтесь генераторами": советник Зеленского признал бессилие перед баллистическими ударами
11:13ФСБ раскрыла агентурную сеть Киева в Костромской области
11:02Отвлекающий маневр: депутат Рады раскрыл реальную причину новых языковых запретов
Лента новостейМолния