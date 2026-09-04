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Кремль оценил шансы на мирное урегулирование по Украине

Кремль оценил шансы на мирное урегулирование по Украине - 04.09.2026 Украина.ру

Кремль оценил шансы на мирное урегулирование по Украине

Россия не исключает возможности мирного урегулирования конфликта на Украине, однако на сегодняшний день конкретных предпосылок для этого процесса пока не наблюдается, заявил 4 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-09-04T13:20

2026-09-04T13:20

2026-09-04T13:34

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Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на отсутствие явных подвижек, соответствующая работа и международные контакты продолжаются. Он особо отметил, что Москва неизменно сохраняет полную готовность к переходу в мирное русло для достижения всех поставленных целей.Также он указал на сохранение базовых позиций участников процесса, в том числе со стороны Вашингтона. Днем ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума тему дипломатического разрешения кризиса затронул и президент России Владимир Путин. Глава государства подтвердил, что шансы на урегулирование ситуации по-прежнему существуют, и в мире есть страны, готовые поддержать этот процесс. Однако российский лидер отдельно констатировал, что для запуска реального мирного трека ключевые договоренности должны достигаться в первую очередь в ходе прямых контактов между Москвой и Киевом.Подробнее - в материале Мир возможен? Путин высказался о шансах на переговоры и скрытых контактах с Киевом на сайте Украина.ру.

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новости, россия, кремль, украина, владимир путин, дмитрий песков, украина.ру