https://ukraina.ru/20260904/reshayuschaya-bitva-za-donbass-nachnetsya-kogda-my-osvobodim-dobropole--kimakovskiy-1082956022.html

"Решающая битва за Донбасс начнется, когда мы освободим Доброполье" — Кимаковский

"Решающая битва за Донбасс начнется, когда мы освободим Доброполье" — Кимаковский - 04.09.2026 Украина.ру

"Решающая битва за Донбасс начнется, когда мы освободим Доброполье" — Кимаковский

Решающая стадия битвы за Донбасс начнётся после освобождения Доброполья. Передовые группы уже ведут бои за Краматорский аэродром, и этой осенью ВС РФ добьются серьёзных результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский

2026-09-04T16:22

2026-09-04T16:22

2026-09-04T16:25

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Ранее Владимир Зеленский сформировал две ударные группировки ВСУ, поставив во главе одиозных националистов, чтобы любой ценой удержать остатки ДНР. Одна уже вступила в бой на рубеже Красный Лиман — Боровая, вторая пытается отбить Константиновку. Так киевский режим наносит фланговые удары по группировке "Юг", с востока наступающей на Славянско-Краматорскую агломерацию.Отвечая на вопрос о возможных ходах Киева, эксперт заявил, что противник ожесточённо сопротивляется, поскольку понимает: потеря Доброполья откроет российским войскам путь ко всей Славянско-Краматорской агломерации.По словам Кимаковского, решающая фаза сражения за Донбасс наступит после того, как российские войска освободят Доброполье. Именно поэтому, подчеркнул он, противник цепляется за него с таким ожесточением.Эксперт также обратил внимание на тактическую обстановку к востоку от Славянско-Краматорской агломерации: российские подразделения, спускаясь с высот у Рай-Александровки, уже завязали бои за Краматорский аэродром."И я всё-таки убеждён, что этой осенью нас ждут серьёзные, прорывные результаты", — подчеркнул Кимаковский. Он добавил, что группировка "Центр" продолжает расширять Добропольский выступ, "нависая" над Дружковкой, и это не даёт ВСУ возможности перебросить резервы на другие участки. Российские войска последовательно улучшают свои позиции, лишая противника инициативы и свободы манёвра, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Кимаковский: ВСУ бросили в бой две мощные группировки, но Россия сумеет их растащить и уничтожить" на сайте Украина.ру.Россия наносит удары по контрольно-пропускным пунктам в Одесской области. Но надо идти дальше и работать уже по переходам на польской границе. Подробнее об этом — в материале "Владимир Евсеев: Россия нашла способ одержать победу в войне на Украине без проведения новой мобилизации" на сайте Украина.ру.

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