"Решающая битва за Донбасс начнется, когда мы освободим Доброполье" — Кимаковский - 04.09.2026 Украина.ру
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"Решающая битва за Донбасс начнется, когда мы освободим Доброполье" — Кимаковский
"Решающая битва за Донбасс начнется, когда мы освободим Доброполье" — Кимаковский - 04.09.2026 Украина.ру
"Решающая битва за Донбасс начнется, когда мы освободим Доброполье" — Кимаковский
Решающая стадия битвы за Донбасс начнётся после освобождения Доброполья. Передовые группы уже ведут бои за Краматорский аэродром, и этой осенью ВС РФ добьются серьёзных результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский
2026-09-04T16:22
2026-09-04T16:25
украина
александр перенджиев
донбасс
россия
донецкая народная республика
игорь кимаковский
украина.ру
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Ранее Владимир Зеленский сформировал две ударные группировки ВСУ, поставив во главе одиозных националистов, чтобы любой ценой удержать остатки ДНР. Одна уже вступила в бой на рубеже Красный Лиман — Боровая, вторая пытается отбить Константиновку. Так киевский режим наносит фланговые удары по группировке "Юг", с востока наступающей на Славянско-Краматорскую агломерацию.Отвечая на вопрос о возможных ходах Киева, эксперт заявил, что противник ожесточённо сопротивляется, поскольку понимает: потеря Доброполья откроет российским войскам путь ко всей Славянско-Краматорской агломерации.По словам Кимаковского, решающая фаза сражения за Донбасс наступит после того, как российские войска освободят Доброполье. Именно поэтому, подчеркнул он, противник цепляется за него с таким ожесточением.Эксперт также обратил внимание на тактическую обстановку к востоку от Славянско-Краматорской агломерации: российские подразделения, спускаясь с высот у Рай-Александровки, уже завязали бои за Краматорский аэродром."И я всё-таки убеждён, что этой осенью нас ждут серьёзные, прорывные результаты", — подчеркнул Кимаковский. Он добавил, что группировка "Центр" продолжает расширять Добропольский выступ, "нависая" над Дружковкой, и это не даёт ВСУ возможности перебросить резервы на другие участки. Российские войска последовательно улучшают свои позиции, лишая противника инициативы и свободы манёвра, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Кимаковский: ВСУ бросили в бой две мощные группировки, но Россия сумеет их растащить и уничтожить" на сайте Украина.ру.Россия наносит удары по контрольно-пропускным пунктам в Одесской области. Но надо идти дальше и работать уже по переходам на польской границе. Подробнее об этом — в материале "Владимир Евсеев: Россия нашла способ одержать победу в войне на Украине без проведения новой мобилизации" на сайте Украина.ру.
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донбасс
россия
донецкая народная республика
славянск
славянско-краматорская агломерация
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украина, александр перенджиев, донбасс, россия, донецкая народная республика, игорь кимаковский, украина.ру, сво, новости сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, славянск, славянско-краматорская агломерация, краматорск, главные новости, главное
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"Решающая битва за Донбасс начнется, когда мы освободим Доброполье" — Кимаковский

16:22 04.09.2026 (обновлено: 16:25 04.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета Мста-С группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Решающая стадия битвы за Донбасс начнётся после освобождения Доброполья. Передовые группы уже ведут бои за Краматорский аэродром, и этой осенью ВС РФ добьются серьёзных результатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский
Ранее Владимир Зеленский сформировал две ударные группировки ВСУ, поставив во главе одиозных националистов, чтобы любой ценой удержать остатки ДНР. Одна уже вступила в бой на рубеже Красный Лиман — Боровая, вторая пытается отбить Константиновку. Так киевский режим наносит фланговые удары по группировке "Юг", с востока наступающей на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Отвечая на вопрос о возможных ходах Киева, эксперт заявил, что противник ожесточённо сопротивляется, поскольку понимает: потеря Доброполья откроет российским войскам путь ко всей Славянско-Краматорской агломерации.
По словам Кимаковского, решающая фаза сражения за Донбасс наступит после того, как российские войска освободят Доброполье. Именно поэтому, подчеркнул он, противник цепляется за него с таким ожесточением.
Эксперт также обратил внимание на тактическую обстановку к востоку от Славянско-Краматорской агломерации: российские подразделения, спускаясь с высот у Рай-Александровки, уже завязали бои за Краматорский аэродром.
"И я всё-таки убеждён, что этой осенью нас ждут серьёзные, прорывные результаты", — подчеркнул Кимаковский. Он добавил, что группировка "Центр" продолжает расширять Добропольский выступ, "нависая" над Дружковкой, и это не даёт ВСУ возможности перебросить резервы на другие участки.
Российские войска последовательно улучшают свои позиции, лишая противника инициативы и свободы манёвра, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Игорь Кимаковский: ВСУ бросили в бой две мощные группировки, но Россия сумеет их растащить и уничтожить" на сайте Украина.ру.
Россия наносит удары по контрольно-пропускным пунктам в Одесской области. Но надо идти дальше и работать уже по переходам на польской границе. Подробнее об этом — в материале "Владимир Евсеев: Россия нашла способ одержать победу в войне на Украине без проведения новой мобилизации" на сайте Украина.ру.
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