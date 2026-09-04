Михаил Делягин: Проблемы с бензином будут до тех пор, пока мы не усилим ПВО и не отменим налоговый маневр - 04.09.2026 Украина.ру
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Михаил Делягин: Проблемы с бензином будут до тех пор, пока мы не усилим ПВО и не отменим налоговый маневр
Михаил Делягин: Проблемы с бензином будут до тех пор, пока мы не усилим ПВО и не отменим налоговый маневр - 04.09.2026 Украина.ру
Михаил Делягин: Проблемы с бензином будут до тех пор, пока мы не усилим ПВО и не отменим налоговый маневр
Конечно, мы наносим Украине больше ущерба, но общий принцип остается прежним. Люди будут голодать и замерзать, а у киевского режима все будет хорошо. И чем хуже будут жить люди, тем лучше для режима
2026-09-04T07:00
2026-09-04T07:00
интервью
украина
россия
британия
михаил делягин
урсула фон дер ляйен
госдума
нпз
экономика
бензин
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин- Михаил Геннадьевич, российские удары по логистической инфраструктуре Киева привели к тому, что там начались перебои с продовольствием. Что же там начнется к зиме, если все так и будет продолжаться?- Задача киевского режима заключается в уничтожении украинского народа. Они ее и выполняют. Не так эффективно, как хотелось бы западным хозяевам, которые тем самым хотят расчистить себе "жизненное пространство", но выполняют. А что касается трудностей украинской экономики, то у меня только три вопроса.На Украине электричество есть? Есть. А почему?На Украине железнодорожные перевозки сохраняются? Сохраняются. А почему?На Украине центры принятия (передачи) решений уничтожены? Нет. А почему?Пока ответы на эти вопросы такие же, как в марте 2022 года. Поэтому киевский режим чувствует себя прекрасно. А то, что украинцы голодают, так это их проблемы.- Мы наносим удары по тем объектам, которые вы перечислили.- На Украине есть 10-12 крупных подстанций, которые нужно один раз разрушить. После этого сопротивление закончится, потому что воевать без электричества невозможно. Почему бы это не делаем? "Мы не такие". Мы инициативу не проявляем вообще. Мы только зеркально отвечаем киевскому режиму. Не дай бог кто-то подумает, что мы смеем защищать российские интересы, проявляя инициативу.Конечно, мы наносим Украине больше ущерба, но общий принцип остается прежним. Люди будут голодать и замерзать, а у киевского режима все будет хорошо. Более того, чем хуже будут жить люди, тем лучше для режима. Почему? Единственное место, где можно будет поесть и согреться, — это армия.- Почему же украинцы не восстанут, если им так плохо?- В условиях террора восстание невозможно. Если в Британии за лайки сажают в тюрьму, то на Украине за это калечат и убивают.- Поговорим о непростой ситуации с топливом на российских АЗС. Месяц назад ситуация стабилизировалась, но мы с вами говорили, что потом этот кризис повторится снова. Это теперь так и будет волнообразно?- Разумеется.Во-первых, нам нужна система ПВО, адекватная современным условиям. Во-вторых, нам нужно принуждение нефтепереработки к развитию. А для этого нужно, чтобы нефтепереработка перестала быть убыточной.Мы с вами уже обсуждали, что причина бензинового кризиса состоит не только в ударах БПЛА, но и в проведении налогового маневра 2018 года. Именно он закрепил положение России как страны, которая экспортирует сырье и, если позволят, покупает продукцию ее переработки.Почему? Потому что освобождение экспорта сырья от фискального бремени перенесло это бремя на переработку. Для чего это нужно было? Чтобы не было в России производительных сил в рамках политики "охлаждения экономики", которая тогда еще так не называлась. В результате НПЗ стали убыточными. И теперь приходится выпускать указы президента, что нужно защищать стратегические объекты от дронов и что нельзя искусственно затягивать с ремонтом.Почему это неочевидно? Когда у вас центр прибыли превращен в центр убытков, развивать и защищать его противоестественно.- Тем временем Урсула фон дер Ляйен предложила задействовать в экономике триллионные сбережения европейцев.- Я вообще не понял, что она имела в виду. Сбережения европейцев лежат в банках. И деньги, которые лежат в банках, в экономике уже работают.В целом Европа давно утратила политическую субъектность. Она находится под контролем Британии. Судьба Европы – это превращение в Индию, за счет эксплуатации которой будут существовать несколько поколений англичан.Это общий консенсус европейских элит, за исключением отдельных патриотов, которые еще пытаются за что-то бороться.- А не говорят ли эти заявления о том, что затея с конфискацией российских замороженных активов полностью провалилась?- Нет. Это совершенно разные вещи.Замороженные активы никто размораживать не будет. Это деньги, которые использует финансовая система. Это деньги банкстеров. Это ресурс, который не будет изъят, и по которому не надо платить особо значимые проценты. Используются только доходы от них, которые были бы частью Россию. А на доходы с них, которые остаются частью банкстеров, никто внимания не обращает.Это идеальная поляна. Поэтому бельгийцы уже сделали две вещи.Во-первых, они официально заявили, что не позволят конфисковать эти деньги. "Это наше, господа европейцы. Мы вам это не отдадим".Во-вторых, они изменили законодательство, которое крайне затруднило все попытки российских юристов добиться разморозки этих активов.И на самом деле эти деньги используются как обеспечение под кредит, который выдается киевскому режиму. То есть 90 миллиардов евро, которые Украине обещали и частично выдали, обеспечивают российские 200 миллиардов, которые заморожены в Бельгии. И когда Украина их не вернет или она исчезнет, наши деньги будут изъяты.Повторюсь, наши замороженные деньги уже давно убивают наших людей. Не надо быть экономистом, чтобы это понять.- То есть эти деньги нам не вернут даже в случае заключения мира по Украине?- Какие вообще договоренности с Россией могут быть? Они у нас украли наши деньги и очень этим довольны. Тем более, они на нас в 2030 году нападать собираются. Это официальные заявления действующих европейских военных.- Совсем скоро приближаются выборы в Госдуму. А что будет потом? Народ очень переживает, что у нас отменят семейную ипотеку и объявят мобилизацию.- Самое главное – это повышение тарифов с 1 октября. Их должны были ввести 1 июля, но перенесли, чтобы создать более красивый фон для политических сил, которые считают, что вместо аудита ЖКХ надо повышать тарифы. И когда люди видят, что все плохое у нас переносится на после выборов, то думают, что еще какие-то совсем уж страшные события тоже перенесут.Мобилизация нам не нужна. Во-первых, сейчас война дронов, а не людей. Во-вторых, это будет крайне разрушительно для государства. Я понимаю, что российская бюрократия любит принимать решения, которые бессмысленны и вредны. Но на такие шаги у нас все же не пойдут.
https://ukraina.ru/20260802/mikhail-delyagin-pochemu-dzhaveliny-est-u-vsu-no-ikh-net-u-band-ssha-pora-bit-vraga-ego-zhe-metodami-1082035816.html
https://ukraina.ru/20260901/1082950507.html
https://ukraina.ru/20260902/vygodnee-vkladyvat-v-voynu-kogda-u-evropy-zakonchatsya-dengi-na-podderzhku-ukrainy-1082946494.html
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, британия, михаил делягин, урсула фон дер ляйен, госдума, нпз, экономика, бензин, сво, пво, мобилизация, европа, бельгия, замороженные активы
Интервью, Украина, Россия, Британия, Михаил Делягин, Урсула фон дер Ляйен, Госдума, НПЗ, экономика, Бензин, СВО, ПВО, мобилизация, Европа, Бельгия, замороженные активы

Михаил Делягин: Проблемы с бензином будут до тех пор, пока мы не усилим ПВО и не отменим налоговый маневр

07:00 04.09.2026
 
© ФотоМихаил Делягин интервью
Михаил Делягин интервью - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
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Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
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Конечно, мы наносим Украине больше ущерба, но общий принцип остается прежним. Люди будут голодать и замерзать, а у киевского режима все будет хорошо. И чем хуже будут жить люди, тем лучше для режима
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин
- Михаил Геннадьевич, российские удары по логистической инфраструктуре Киева привели к тому, что там начались перебои с продовольствием. Что же там начнется к зиме, если все так и будет продолжаться?
- Задача киевского режима заключается в уничтожении украинского народа. Они ее и выполняют. Не так эффективно, как хотелось бы западным хозяевам, которые тем самым хотят расчистить себе "жизненное пространство", но выполняют. А что касается трудностей украинской экономики, то у меня только три вопроса.
На Украине электричество есть? Есть. А почему?
На Украине железнодорожные перевозки сохраняются? Сохраняются. А почему?
На Украине центры принятия (передачи) решений уничтожены? Нет. А почему?
Пока ответы на эти вопросы такие же, как в марте 2022 года. Поэтому киевский режим чувствует себя прекрасно. А то, что украинцы голодают, так это их проблемы.
- Мы наносим удары по тем объектам, которые вы перечислили.
- На Украине есть 10-12 крупных подстанций, которые нужно один раз разрушить. После этого сопротивление закончится, потому что воевать без электричества невозможно. Почему бы это не делаем? "Мы не такие". Мы инициативу не проявляем вообще. Мы только зеркально отвечаем киевскому режиму. Не дай бог кто-то подумает, что мы смеем защищать российские интересы, проявляя инициативу.
Михаил Делягин интервью - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
2 августа, 06:06
Михаил Делягин: Почему "Джавелины" есть у ВСУ, но их нет у банд США? Пора бить врага его же методамиМы обязаны обнулить интеллектуальную собственность Запада и запустить аварийность в Европе. Шапкозакидательство Россию погубит — пока мы гордимся санкциями, враг грабит наш теневой флот.
Конечно, мы наносим Украине больше ущерба, но общий принцип остается прежним. Люди будут голодать и замерзать, а у киевского режима все будет хорошо. Более того, чем хуже будут жить люди, тем лучше для режима. Почему? Единственное место, где можно будет поесть и согреться, — это армия.
- Почему же украинцы не восстанут, если им так плохо?
- В условиях террора восстание невозможно. Если в Британии за лайки сажают в тюрьму, то на Украине за это калечат и убивают.
- Поговорим о непростой ситуации с топливом на российских АЗС. Месяц назад ситуация стабилизировалась, но мы с вами говорили, что потом этот кризис повторится снова. Это теперь так и будет волнообразно?
- Разумеется.
Во-первых, нам нужна система ПВО, адекватная современным условиям. Во-вторых, нам нужно принуждение нефтепереработки к развитию. А для этого нужно, чтобы нефтепереработка перестала быть убыточной.
Мы с вами уже обсуждали, что причина бензинового кризиса состоит не только в ударах БПЛА, но и в проведении налогового маневра 2018 года. Именно он закрепил положение России как страны, которая экспортирует сырье и, если позволят, покупает продукцию ее переработки.
Почему? Потому что освобождение экспорта сырья от фискального бремени перенесло это бремя на переработку. Для чего это нужно было? Чтобы не было в России производительных сил в рамках политики "охлаждения экономики", которая тогда еще так не называлась. В результате НПЗ стали убыточными. И теперь приходится выпускать указы президента, что нужно защищать стратегические объекты от дронов и что нельзя искусственно затягивать с ремонтом.
Почему это неочевидно? Когда у вас центр прибыли превращен в центр убытков, развивать и защищать его противоестественно.
- Тем временем Урсула фон дер Ляйен предложила задействовать в экономике триллионные сбережения европейцев.
- Я вообще не понял, что она имела в виду. Сбережения европейцев лежат в банках. И деньги, которые лежат в банках, в экономике уже работают.
Дмитрий Бавырин интервью - РИА Новости, 1920, 01.09.2026
1 сентября, 20:00
Дмитрий Бавырин: Россия завершит СВО летом, если этой зимой Украина потерпит поражение в войне ущербовШтатам сейчас вообще не до нас. У них внутренняя политика и Иран, и в центре всего выборы. А то, что Трамп сказал, что "мы снова вернемся к украинской теме", я бы всерьез не воспринимал. Я не вижу ни у кого в США, включая противников Трампа, активно к этому возвращаться
В целом Европа давно утратила политическую субъектность. Она находится под контролем Британии. Судьба Европы – это превращение в Индию, за счет эксплуатации которой будут существовать несколько поколений англичан.
Это общий консенсус европейских элит, за исключением отдельных патриотов, которые еще пытаются за что-то бороться.
- А не говорят ли эти заявления о том, что затея с конфискацией российских замороженных активов полностью провалилась?
- Нет. Это совершенно разные вещи.
Замороженные активы никто размораживать не будет. Это деньги, которые использует финансовая система. Это деньги банкстеров. Это ресурс, который не будет изъят, и по которому не надо платить особо значимые проценты. Используются только доходы от них, которые были бы частью Россию. А на доходы с них, которые остаются частью банкстеров, никто внимания не обращает.
Это идеальная поляна. Поэтому бельгийцы уже сделали две вещи.
Во-первых, они официально заявили, что не позволят конфисковать эти деньги. "Это наше, господа европейцы. Мы вам это не отдадим".
Во-вторых, они изменили законодательство, которое крайне затруднило все попытки российских юристов добиться разморозки этих активов.
И на самом деле эти деньги используются как обеспечение под кредит, который выдается киевскому режиму. То есть 90 миллиардов евро, которые Украине обещали и частично выдали, обеспечивают российские 200 миллиардов, которые заморожены в Бельгии. И когда Украина их не вернет или она исчезнет, наши деньги будут изъяты.
Повторюсь, наши замороженные деньги уже давно убивают наших людей. Не надо быть экономистом, чтобы это понять.
- То есть эти деньги нам не вернут даже в случае заключения мира по Украине?
- Какие вообще договоренности с Россией могут быть? Они у нас украли наши деньги и очень этим довольны. Тем более, они на нас в 2030 году нападать собираются. Это официальные заявления действующих европейских военных.
- Совсем скоро приближаются выборы в Госдуму. А что будет потом? Народ очень переживает, что у нас отменят семейную ипотеку и объявят мобилизацию.
- Самое главное – это повышение тарифов с 1 октября. Их должны были ввести 1 июля, но перенесли, чтобы создать более красивый фон для политических сил, которые считают, что вместо аудита ЖКХ надо повышать тарифы. И когда люди видят, что все плохое у нас переносится на после выборов, то думают, что еще какие-то совсем уж страшные события тоже перенесут.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
2 сентября, 05:55
Выгоднее вкладывать в войну: когда у Европы закончатся деньги на поддержку УкраиныЕвропейская комиссия планирует заложить в проект бюджета на 2028-2034 годы 100 млрд евро на поддержку Украины, хотя все еще не до конца разобралась с выделением Украине кредита в 90 млрд евро в 2026-2027 годах
Мобилизация нам не нужна. Во-первых, сейчас война дронов, а не людей. Во-вторых, это будет крайне разрушительно для государства. Я понимаю, что российская бюрократия любит принимать решения, которые бессмысленны и вредны. Но на такие шаги у нас все же не пойдут.
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07:00Михаил Делягин: Проблемы с бензином будут до тех пор, пока мы не усилим ПВО и не отменим налоговый маневр
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