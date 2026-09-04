https://ukraina.ru/20260904/rossiyskaya-armiya-lomaet-oboronu-vsu-glavnye-sobytiya-svo-za-nedelyu-1083018215.html

Российская армия ломает оборону ВСУ. Главные события СВО за неделю

Российская армия ломает оборону ВСУ. Главные события СВО за неделю - 04.09.2026 Украина.ру

Российская армия ломает оборону ВСУ. Главные события СВО за неделю

Российская армия, владея инициативой на всех участках фронта, продвигается вперёд. Министерство обороны сообщило об освобождении сразу нескольких важных населённых пунктов в Харьковской области и на территории ДНР.

2026-09-04T18:00

2026-09-04T18:00

2026-09-04T18:00

эксклюзив

россия

донецкая народная республика

харьковская область

владимир путин

вооруженные силы украины

вкс

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Подразделения группировки "Север" взяли под контроль Казачью Лопань, Василевку, Благодатное и Должанку. Параллельно официально подтвердили освобождение Святогорска и Ижевки в Донецкой Народной Республике.При помощи видео опровергнута "перемога" ВСУ в Кучеров Яре — подразделения из состава группировки "Центр" по-прежнему контролируют село.Кроме того, наши бойцы отбили у врага логистические и транспортные артерии переброски дополнительных сил и средств. Наносятся мощные удары по военным объектам, логистике и энергетике в Киеве и Одессе, Харькове и Полтаве.В зоне ответственности группировки "Север" в освобожденных Садках (Сумская область) поднят российский флаг. Бои в этом районе шли давно. Отсюда противник проводил контратаки на позиции наших подразделений, в том числе задействуя наемников из Латинской Америки.В Сумском приграничье продолжаются бои в районе Могрицы – враг отчаянно цепляется за село, но российские бойцы методично выдавливают его с занимаемых рубежей. Позиционные боестолкновения продолжаются в лесной зоне к югу от дороги Иволжанское – Храповщина. Наши подразделения увеличили площадь контроля и заняли новые позиции на рубеже Покровка – Новодмитровка.Интенсивность боевых действий в Харьковской области нарастает. "Северяне" взяли под контроль Казачью Лопань, Василевку, Благодатное и Должанку. Также нанесено поражение формированиям противника в районах Гоптовки, Новоалександровки, Ольховатки, Погорелого, Приколотного, Хотомли и Шевченково. Но говорить о плотном контроле пока рано. Это скорее серая зона, которая уже серьёзно осложняет снабжение украинской группировки севернее, в районе Варваровки и местного плато.Если удастся основательно зачистить этот участок фронта, у противника в районе выступа Уды — Золочев в обороне может случиться настоящий коллапс. В таком случае наши войска расширят зону безопасности южнее Белгородской области.Восточная часть Купянска (данные объективного контроля это подтверждают) полностью зачищена от противника. Кадры с геолокацией свидетельствуют, что армия России продвинулась на несколько километров около Боровой и заняла новые позиции на северной окраине Богуславки – рядом с сельскохозяйственными постройками.Противник несколько дней подряд пытался штурмовать наши позиции в районе Западного, чтобы разделить наш плацдарм на западном берегу Оскола, но безуспешно. Штурмовые группы ВС РФ продвигаются в Великой Шапковке и Купянске около железнодорожной станции Купянск-Сортировочный.Украинские подразделения проводят контратаки на нескольких участках, пытаясь остановить продвижение российских войск и изменить конфигурацию линии фронта вокруг Лимана. В районе Редкодуба и Нового продолжаются встречные бои.ВСУ также предпринимают попытки атаковать между Дробышево и Лиманом, пытаясь оказать давление на российские позиции в районе Шандриголово. Наши ВКС и артиллерия отвечают плотными ударами, взаимодействую с ударными беспилотниками. Основная задача на данный момент– дожать ситуацию и, опираясь на Лиман, в дальнейшем охватывать Славянск уже с севера.Войска южной группировки прорвались в направлении Краматорска с востока, обойдя Константиновку и Дружковку. Штурмовые группы форсировали канал Северский Донец — Донбасс и продвинулись по направлениям Федоровка — Никоноровка, Приволье — Малиновка и Маньковка — Васютинское.Одновременно штурмовики обходят украинские позиции западнее Часова Яра в сторону Дружковки. Это создает реальные предпосылки для выполнения уже нынешней осенью первого этапа войсковой наступательной операции — выхода непосредственно к Славянску и Краматорску.Армейские подразделения двигаются со стороны Рай-Александровки и выполняют трёхкилометровый бросок к Николаевке, приступив к штурму вражеских укреплений в юго-восточной части населённого пункта.На Константиновском участке российские подразделения продолжают зачистку лесополос в кармане у Николайполья и продвигаются в Алексеево-Дружковке. На правом фланге завершена зачистка Николаевки, войска увеличили зону контроля к северу от Константиновки, заняв новые позиции в окрестностях Стенок.Одним из наиболее напряженных участков фронта остается Добропольское направление. Российская армия ведет бои в районе самого Доброполья, Новогришино, Золотого Колодезя, Кучерова Яра и Рубежного.По данным военкоров с мест, штурмовые подразделения пытаются расширить зону контроля в районе Новогришино и создать давление на оборону ВСУ с нескольких направлений. Противник отвечает контратаками и перебрасывает дополнительные силы.Высокую интенсивность боевых действий подтверждает и официальная сводка Минобороны России. Группировка войск "Центр" наносит поражение украинским подразделениям в районах Андреевки, Белозерского, Федоровки и Доброполья в ДНР, а также Ивановки в Днепропетровской области.По данным российского оборонного ведомства, подразделения группировки улучшили тактическое положение. Противник не смог этому противодействовать – не распределил силы по местности, не прочёсывал дома и подвалы, и в результате быстро потерял занятые позиции.Флаги уже подняты в Рубежном, Новоандреевке и на прилегающих промышленных территориях.В зоне ответственности группировки "Восток" противник продолжает безуспешные попытки остановить продвижение наших штурмовых подразделений. Бойцы ВС РФ овладели опорными пунктами западнее рубежа Александровка — Коммунаровка, имеют тактический успех в районах Общего, Никольского и Василевского, а также продолжили продвижение западнее Новоселовки.Что касается Запорожской области, здесь одним из основных центров противостояния остается район Орехова. Бои продолжаются непосредственно в городской застройке.Одновременно сохраняется высокая активность противника восточнее. На линии Новосолошино – Любицкое – Рождественское – Терноватое ВСУ предпринимают попытки усилить давление, активно используя беспилотные подразделения. Российские части ведут встречные действия и пытаются улучшить положение в районах Новоселовки, Копаней и Долинки.Вокруг Орехова продолжаются упорные боестолкновения. Наши подразделения, опираясь на Малую Токмачку и Новоданиловку, постепенно наращивают силы внутри города. Фланги более-менее прикрыты, снабжение у противника здесь уже не такое ровное, как раньше.В целом на фоне успехов нашей армии всё чаще звучат прогнозы о возможных сроках завершения специальной военной операции. Конкретные даты назвать практически невозможно — есть слишком много переменных.Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума ответил на вопрос о шансах на урегулирование."На мой взгляд, да, они есть", — сказал он.При этом глава государства подчеркнул, что в конечном счёте проблему должны решить вовлечённые стороны, прежде всего Россия и Украина.

https://ukraina.ru/20260902/rossiya-nashla-protivoyadie-protiv-raket-flamingo-no-voennye-preduprezhdayut-chto-rasslablyatsya-rano--1082934646.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, россия, донецкая народная республика, харьковская область, владимир путин, вооруженные силы украины, вкс