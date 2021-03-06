Ранее Совбез Украины (СНБО) ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.
По словам Лесева, главным бенефициаром этого решения выступают США, так как Медведчук на Украине «очень прямолинейно» ассоциируется с президентом РФ Владимиром Путиным и представляет собой «легализованную ру-партию».
При этом Зеленский, по мнению писателя, ничего не выигрывает от этой конфигурации.
«Он атаковал не олигархов и не тех, кто был у власти до него. Он атаковал оппозиционеров, с которыми делил одно электоральное поле юго-востока страны, но при этом не дав простым людям ничего взамен — ни хлеба, ни зрелищ. А потому будущие перспективы Зеленского-политика, собственно, уже закончились», — заявил Лесев.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.