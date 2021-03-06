Президент Украины Владимир Зеленский атаковал оппозиционеров, с которыми делил одно электоральное поле юго-востока страны, не дав избирателям ничего взамен, и это его ошибка. Об этом киевский писатель Игорь Лесев сказал в интервью изданию Украина.ру

Якубин объяснил атаку Зеленского на оппозиционеров © president.gov.ua Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

По словам Лесева, главным бенефициаром этого решения выступают США, так как Медведчук на Украине «очень прямолинейно» ассоциируется с президентом РФ Владимиром Путиным и представляет собой «легализованную ру-партию».

При этом Зеленский, по мнению писателя, ничего не выигрывает от этой конфигурации.

«Он атаковал не олигархов и не тех, кто был у власти до него. Он атаковал оппозиционеров, с которыми делил одно электоральное поле юго-востока страны, но при этом не дав простым людям ничего взамен — ни хлеба, ни зрелищ. А потому будущие перспективы Зеленского-политика, собственно, уже закончились», — заявил Лесев.

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