Зеленский-политик практически превратился в Порошенко. В этом главное предательство Зеленским своих избирателей, считает киевский писатель Игорь Лесев

- Игорь, последние числа февраля ознаменовались столпотворением заробитчан на польско-украинской границе: тысячи граждан Украины стремятся выехать с родины в соседние государства на работу, куда их неохотно пускают из-за коронавирусной пандемии.

Как вы считаете, в связи с этим почему для тысяч, если не миллионов, украинцев остается актуальной работа вне пределов страны, куда они едут в основном на неквалифицированную работу — сборщиками урожаев, разнорабочими… Это благо для Украины или вред? Почему Украина последние 6-7 лет остается поставщиком рабочей силы, а не квалифицированных кадров? Как это связано с произошедшей в 2014 году Революцией гидности?

— Тот случай, когда в серии вопросов зарыты все ответы. У моей мамы в Гайсине (Винницкая область) ее ближайшая подруга работает за 3 тысячи гривен администратором в сауне. Это 110 долларов. Кассир в Киеве, которого еще могут уволить за вопрос к посетителю на русском языке, получает 8-10 тысяч гривен. Это 350-400 долларов. Сборщик клубники в Польше меньше 500 долларов точно не получит. В этих цифрах ответы о причинах столпотворений на границах.

Ну и вопрос о «квалифицированных кадрах» несколько устарел. В какой сфере у нас квалифицированные кадры? Кораблестроение? Станкостроение? Самолетостроение? «Квалифицированный кадр» — это специалист-практик, который после получения диплома работает непрерывно в своей сфере. В стране, где практически не осталось наукоемкого производства, не может быть в массовом количестве квалифицированных кадров.

Кстати, это во многом проблема и России. Проложить собственными силами несколько сотен километров трубопровода «Севпотока-2» — это стало технологическим вызовом для страны. Построить свой авианосец, которые еще в 80-е клепались в Союзе серийно, пока тоже не получается.

Другое дело, что когда есть хотя бы понимание у власти и общества, что квалифицированная рабочая сила — это главная основа национального богатства, то и общество с государством движутся в правильном направлении. Украина пока движется в направлении польских грядок.

- При вступлении во власть президент Зеленский обещал обеспечить людей работой, поднять доходы населения, снизить тарифы на ЖКХ и т.д. Скоро будет два года, как он стал президентом. Как вы считаете, насколько ему удалось реализовать свои обещания? И что и почему не получилось? Есть ли объективные причины ухудшения экономической и политической жизни страны. Каковы они?

— Зеленский обещал ровно то, что и все остальные кандидаты. Плюс-минус то же самое обещал даже Порошенко. Вопрос ведь не в предвыборных обещаниях. От Зеленского особо никто ничего сверхуникального не ожидал. Да, если бы чем-то приятно удивил, никто бы не возражал. Но вот так, чтобы он тут построил Сингапур, каждой бабе по мужику, а мужикам — по бутылке водки, этого от него точно не ждали.

Негласный общественный договор был составлен по одному-единственному принципу — Зеленский должен был заменить Порошенко, потому что Порошенко был вообще невыносимым. Но Зеленский заменил Порошенко только по фамилии, а сам практически стал своим предшественником. В этом главное предательство Зеленским своих избирателей.

При этом Зеленский стал еще и худшей репликой Порошенко. Тот, загоняя Украину под внешнее управление, делал это во многом ради легализации своего режима, который после кровавых событий 14-го года критично нуждался в западной поддержке. При этом принцип «Техас грабят техасцы» для Порошенко всегда оставался основным. Он предпочитал мародерить самостоятельно, очень часто выполняя директивы Запада только формально.

Зеленский же всю страну пускает с молотка, превратив ее в разновидность Ост-Индской Британской компании. Спекуляции с облигациями внешнего займа происходят под диктовку внешних кредиторов. Рынок земли принят под скупку иностранных банков. Судебная реформа проталкивается под управление западных структур. На всех ведущих госпредприятиях сидят в набсоветах иностранные управляющие.

Да и вообще, любое стратегическое решение — от продажи частного предприятия «Мотор Сич» китайцам до подписания правительственного контракта с той же китайской «Хуавей» — может быть заблокировано одним звонком из посольства США.

Поэтому прогнозировать «экономические и политические перспективы Украины» — дело весьма специфическое. Ключевые решения принимаются не в Украине. А то, что зависит от команды Зеленского, умещается в генеральный план — будет день, и будет пища.

- Готовы ли вы спрогнозировать ближайшее будущее Украины? Если да, то чего стоит ожидать в ближайшие месяцы, исходя из тех действий, которые в последние недели принимала власть? (Имеется в виду закрытие телеканалов, введение санкций на граждан Украины Медведчука, Марченко и Козака)? Насколько эти решения усилят (ослабят) власть? Почему Зеленский пошел на эти шаги: из непонимания ситуации? По принуждению (кого)? Или из-за плохого понимания природы политической жизни?

— Решение по Медведчуку однозначно принималось не в Украине. По крайней мере, на стратегическом уровне. Да, у Зеленского очень болезненно относятся к падению рейтинга. Он вообще в этом плане оказался ранимым персонажем. Но Медведчук в Украине очень прямолинейно ассоциируется с Путиным и пророссийскостью. Это такая легализованная ру-партия, аккумулирующая немалый, но все же ограниченный в рамках роста электорат.

В этом плане беспредельно гасить эту партию означает только одно — Зеленский смещается радикально вправо. Но проблема в том, что у Зеленского в классическом плане вообще нет ни своей партии, ни хоть какой-то внятной идеологии. До атаки на Медведчука «слуги» были таким себе симулякром «третьей силы», которая вроде бы над вечной украинской схваткой между Востоком и Западом. Но как только ты начинаешь мочить одну из цивилизационных сторон, то тут же лишаешься статуса этой пусть и виртуальной, но все же «третьей силы».

Поэтому отмашка и согласие было дано из Вашингтона — это бесспорно. Американцы этим «мочиловом» Медведчука практически застопорили даже теоретические подвижки по Донбассу. К тому же они нивелировали возможность эволюционного примирения в обществе, где между Майданом и Антимайданом ставился бы знак равенства. Зеленский уже провозгласил, что Майдан — это Революция достоинства, а не какой-то там пошлый госпереворот. А значит, и вся дальнейшая идеологическая парадигма его власти будет выстраиваться по этим канонам.

Так что главным бенефициаром здесь выступают американцы. Они застолбили на оставшуюся пятилетку Зеленского явно непримиримый антироссийский курс. А вот что выигрывает в этой конфигурации сам Зеленский — вопрос. Да, он все еще остается самым популярным политиком страны. Но это уже инерционная популярность. Он атаковал не олигархов, и не тех, кто был у власти до него. Он атаковал оппозиционеров, с которыми делил одно электоральное поле юго-востока страны, но при этом не дав простым людям ничего взамен — ни хлеба, ни зрелищ.

А потому будущие перспективы Зеленского-политика, собственно, уже закончились. Окружение его думает иначе, но это их персональные иллюзии.

- Как вы считаете, какое ближайшее будущее у Медведчука, Марченко, Козака? Какие есть варианты? Ведь в настоящее время на их имущество и счета в банках наложены аресты, и они не имеют к ним доступа. А что ждет ОПЗЖ?

— У меня нет каких-то глубоких инсайдов в тусовке ОПЗЖ, поэтому могу только предполагать. Физически ни Медчедчуку, ни Козаку ничего не угрожает, это точно. Их обвинили по особо тяжкой статье — финансирование терроризма, — но при этом оба депутата не получили даже подозрения. Просто представьте себе всю абсурдность ситуации.

Обвинения против Медведчука и Козака — такого же уровня. Задача стоит не их закрыть, а прикрыть легальную пророссийскую фракцию в украинской политике. И в этом плане удар по ОПЗЖ таки достиг своей цели.

А вот будущее партии теперь подвешенное. Медведчука заведомо заводят в ранг токсичности. Вообще все, кто с ним связан, от медиа до политтехнологов, теперь находятся под ударом. Одновременно Банковая через Левочкина будет пытаться провести раскол партии. Удастся ли это — вопрос открытый. Медведчук как раз для упреждения вводит в политику свою жену, достаточно популярную медийную персону. Пока преувеличивать этот ход не стоит, хотя для своей электоральной базы Медведчук показал, что будет держать удар и в Россию уезжать не намерен.

А вот дальше ситуация непонятная для всех сторон. Команда Зеленского прикрыла информационную площадку Медведчука, но пока еще не решилась перейти на точечные аресты. Но при этом «зеленые» потеряли электорально очень здорово на юго-востоке и к тому же настроили против себя очень радикально «ватную» журналистику в стране.

Но также непростая ситуация и у Медведчука. Его сделали максимально токсичным для власти и бизнеса внутри страны.

- Какова, с вашей точки зрения, в целом политическая атмосфера на Украине?

— Украина — страна очень особенная и во многом иррациональная. В 2004 году Украина показывала один из самых высоких темпов роста ВВП в мире — 12%, но при этом случился первый «оранжевый» Майдан. То же самое можно сказать и о 2013 годе. Темпы роста экономики не были такими огромными, но та Украина Януковича по уровню всего-всего — от социальных стандартов до промышленного производства — сейчас видится «золотой эпохой». Но тоже случился бунт — безжалостный и беспощадный.

Украина 2021 — это страна очень неоднородная. Неудовлетворенная. Разочарованная. Все это есть. Но Украина — это еще и очень разобщенная страна. Страна, в которой невозможно людей массово поднять на протест, как и подвигнуть на какое-то глобальное начинание. Украина и украинцы разбиты на стаи. Это же показали местные выборы. В большинстве регионов страны победили местные политпроекты. Украинцы вернулись в 90-е, где каждый выживает сам по себе.

И да, власти очень опасаются бунтов, особенно социальных. Но далеко не факт, что они произойдут. Я больше склоняюсь к эволюционному негативу, какой был при Порошенко. Люди дотерпели до дня выборов, а потом вынесли режим на свалку. Правда, поменяли шило на мыло, но это уже особенности украинского избирателя.