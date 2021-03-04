Инцидент произошел во время обсуждения проекта решения об утверждении отчета о выполнении Программы социального и экономического развития Харьковской области за 2020 год.
Дорошенко с трибуны на русском языке начал критиковать программу. В ответ на замечание коллеги он заявил, что не станет выступать на украинском.
«Я буду тем языком, на котором я, как говорится, лучше и увереннее себя чувствую», — заявил Дорошенко.
Отмечается, что председатель Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук также отвечала на вопросы депутата на русском языке.
В апреле 2019 года парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.