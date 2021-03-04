Офис президента Украины планирует разработать механизм по анализу резонансных уголовных дел и приговоров за период с 2014 года против «ветеранов» и общественных деятелей, которые «боролись с российской агрессией». Об этом сообщили на сайте Офиса 3 марта

Инициатива предложена «в качестве ответа на запрос общества на справедливость в судах».

«В Офисе Главы государства не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подверглись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии России. Необходимо законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди подверглись несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства», — говорится в сообщении.

Кроме того, администрация Зеленского предлагает изучить уголовные производства, которые начаты с 2014 года по фактам нападений на общественных деятелей и до сих пор не завершены установлением всех виновных. Перед началом заседания СНБО под офис Зеленского пришел «Правый сектор»* © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В Офисе состоялось первое совещание под председательством Андрея Ермака, в котором приняли участие представители правоохранительных органов и депутатского корпуса, Министерства по делам ветеранов и уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

«Если начиная с 2014 года были совершены недостойные действия по отношению к ветеранам и общественным деятелям, если открывались безосновательные уголовные дела против этих граждан, но блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, то это должно получить надлежащий ответ от государства», — отмечается в сообщении.

Участники совещания пообещали «вернуть справедливость ветеранам и активистам».