Верховная Рада Украины 3 марта приняла в первом чтении проект закона, который отменяет перевод часов с зимнего времени на летнее и обратно. Трансляцию заседания вел канал «Рада»

На час дальше от России. Украина переходит на зимнее время © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Зампредседателя парламента Руслан Стефанчук сказал, что разработал законопроект для укрепления нацбезопасности Украины и обеспечения защиты ее территориальной целостности, поскольку в ДНР и ЛНР действует московское время.

Установление же во всей Украине единого киевского времени способствует укреплению оборонных позиций страны и захвату неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявил депутат.

Кроме того, он утверждает, что перевод часов приводит к ухудшению физического и психического здоровья человека и не способствует энергосбережению в стране.

Он особо подчеркнул, что законопроект создан с учетом мировой практики, так как Европарламент поддержал отмену перевода часов с 2021 года.