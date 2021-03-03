Проект закона предусматривает установление по всей Украине киевского времени (плюс 2 по Гринвичу) на постоянной основе, что означает разницу в один час с московским.
Зампредседателя парламента Руслан Стефанчук сказал, что разработал законопроект для укрепления нацбезопасности Украины и обеспечения защиты ее территориальной целостности, поскольку в ДНР и ЛНР действует московское время.
Установление же во всей Украине единого киевского времени способствует укреплению оборонных позиций страны и захвату неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявил депутат.
Кроме того, он утверждает, что перевод часов приводит к ухудшению физического и психического здоровья человека и не способствует энергосбережению в стране.
Он особо подчеркнул, что законопроект создан с учетом мировой практики, так как Европарламент поддержал отмену перевода часов с 2021 года.