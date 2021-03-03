Депутаты украинского парламента поддержали в первом чтении законопроект № 3711-д, который восстанавливает работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады 3 марта

За принятие законопроекта проголосовали 227 парламентариев.

В законопроекте определяется порядок создания Высшей квалификационной комиссии судей. США могут изменить судебную систему Украины — Корнилов © пресс-служба НАБУ

Согласно документу, в ВККС будет входить 16 членов, которых по результатам конкурса назначит Высший совет правосудия сроком на четыре года.

Предлагается, чтобы в состав конкурсной комиссии по вопросам добродетели входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей, и три человека, предложенные соответственно Советом прокуроров, Советом адвокатов, Национальной академией правовых наук в лице президиума.

Также законопроект устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности судьи ВККС.

Число судей Верховного суда не должно превышать 200 человек. Кроме того, документ определяет полномочия членов ВККС.

Ранее сообщалось, что Рада пересмотрит судебную реформу после критики Зеленского. По его словам, судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Также он назвал судебную систему на Украине одной из крупнейших сегодняшних проблем страны.