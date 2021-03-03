Послы стран Евросоюза на полгода продлили санкции против физических и юридических лиц из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, двоих экс-чиновников из списка исключили. Об этом 3 марта сообщил в Twitter корреспондент «Радио Свобода»* в Брюсселе Рикард Джозвяк

«Послы ЕС договорились продлить на 6 месяцев санкции в отношении 177 человек и 48 юридических лиц, обвиняемых в подрыве территориальной целостности Украины. Отдельным решением они также продлили санкции в отношении Януковича + 7 других. Арбузов и Табачник исключены из списка», — сообщил Джозвяк.

Санкции сняли с бывшего премьер-министра Украины Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника. Ранее сообщалось, что против них недостаточно доказательств. Санкции против соратников Януковича не имеют веса — Шмыгаль © Facebook, Денис Шмигаль

Одновременно послы ЕС одобрили продолжение замораживания активов Януковича и семи человек из его окружения.

В марте 2020 года Евросоюз снял санкции с экс-премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что санкции в отношении большинства соратников бывшего президента Виктора Януковича уже не имеют веса.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.