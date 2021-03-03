«Количество иностранцев, которые въехали на территорию страны, в прошлом году составило 3 382 097 человек. Если сравнивать с 2019 годом, когда страну посетили 13 709 562 человека, произошел спад в четыре раза», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что большинство туристов прибыли из Молдавии — свыше 930 тысяч человек, этот показатель в четыре раза меньше, чем годом ранее; из Белоруссии — около 464 тысяч, что в пять раз меньше, чем в 2019 году; из России — более 390 тысяч, их количество упало в 5,4 раза; из Румынии — 229 тысяч, что в три раза меньше, чем годом ранее; из Турции — 149 тысяч, количество посетителей уменьшилось в два раза.
В 2020 году через сухопутную границу на Украину въехали 2,5 миллиона человек, через морскую — по меньшей мере 122 тысячи человек, а по воздуху — около 703 тысяч. Объем всех перевозок в аэропортах Украины в 2020 году составил 8,66 миллиона пассажиров, что в 2,8 раза меньше, чем годом ранее.
В агентстве подчеркнули, что в связи с карантинными ограничениями и закрытыми границами международные перелеты существенно снизились. Так, в прошлом году международными перелетами воспользовались только 7,6 миллиона человек, из которых 39% путешествовали чартерными самолетами. Объем перевозок регулярными рейсами в 2020 году сократился в 3,5 раза. В то же время чартерные перевозки — менее чем в 2 раза.
По данным АО «Укрзализныця», на которые ссылается Гостуризм, железнодорожным транспортом воспользовались 16,7 миллиона человек, что также почти в 3 раза меньше, чем в 2019 году.