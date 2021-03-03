В 2020 году Украину посетили более 3,3 миллиона человек, в то время как в 2019-м — более 13,7 миллиона. Об этом 2 марта сообщило Госагентство развития туризма Украины (ГАРТ) в Facebook

Вакцинный туризм в Россию набирает обороты © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

При этом отмечается, что большинство туристов прибыли из Молдавии — свыше 930 тысяч человек, этот показатель в четыре раза меньше, чем годом ранее; из Белоруссии — около 464 тысяч, что в пять раз меньше, чем в 2019 году; из России — более 390 тысяч, их количество упало в 5,4 раза; из Румынии — 229 тысяч, что в три раза меньше, чем годом ранее; из Турции — 149 тысяч, количество посетителей уменьшилось в два раза.

В 2020 году через сухопутную границу на Украину въехали 2,5 миллиона человек, через морскую — по меньшей мере 122 тысячи человек, а по воздуху — около 703 тысяч. Объем всех перевозок в аэропортах Украины в 2020 году составил 8,66 миллиона пассажиров, что в 2,8 раза меньше, чем годом ранее.

В агентстве подчеркнули, что в связи с карантинными ограничениями и закрытыми границами международные перелеты существенно снизились. Так, в прошлом году международными перелетами воспользовались только 7,6 миллиона человек, из которых 39% путешествовали чартерными самолетами. Объем перевозок регулярными рейсами в 2020 году сократился в 3,5 раза. В то же время чартерные перевозки — менее чем в 2 раза.

По данным АО «Укрзализныця», на которые ссылается Гостуризм, железнодорожным транспортом воспользовались 16,7 миллиона человек, что также почти в 3 раза меньше, чем в 2019 году.