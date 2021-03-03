Может быть, Россия проявила излишнюю деликатность, а может, недооценила некооперативность бывшего на тот момент президентом Украины Петра Порошенко, рассуждает эксперт.
«Это же был 2015 год, к Порошенко в Москве было другое отношение, считалось, что он будет проводить более взвешенную политику», — пояснил Рудяков.
Политолог считает, что в отсутствии прогресса больше ответственности Германии и Франции, которые не советовали Украине двигаться по пути реализации Минских соглашений, а у украинской элиты не было интереса реинтегрировать Донбасс потому, что тогда любые ближайшие выборы они бы проигрывали с треском.
Так что это вопрос, который, выходил за рамки компетенции одной только России, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.