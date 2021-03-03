Ответственность России за невыполнение Минских соглашений состоит в том, что она не довела это до явной победы, она зафиксировала статус-кво на тот момент. Об этом рассказал директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: На Украине началось переформатирование олигархического ландшафта © РИА Новости, Нина Зотина Петра Порошенко, рассуждает эксперт.

«Это же был 2015 год, к Порошенко в Москве было другое отношение, считалось, что он будет проводить более взвешенную политику», — пояснил Рудяков.

Политолог считает, что в отсутствии прогресса больше ответственности Германии и Франции, которые не советовали Украине двигаться по пути реализации Минских соглашений, а у украинской элиты не было интереса реинтегрировать Донбасс потому, что тогда любые ближайшие выборы они бы проигрывали с треском.

Так что это вопрос, который, выходил за рамки компетенции одной только России, заключил собеседник издания.

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