Исчезающая страна. Почему и куда из Украины уезжает население?
Исчезающая страна. Почему и куда из Украины уезжает население?
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
В ответ на требование полицейских предъявить документы мужчина заявил, что общественный порядок он не нарушал и сообщил о своей инвалидности. На его сторону встали и очевидцы происшествия, которые заявили, что документы инвалида скоро принесет его начальник.

Несмотря на это, стражи порядка повалили мужчину на землю, и сдавливая коленями шею, надели наручники. Задержанный получил многочисленные ссадины и перелом руки.

Суд установил, что мужчину задержали незаконно, так как сопротивления сотрудникам полиции он не оказывал.

Досудебным расследованием обстоятельств происшествия занимаются Госбюро расследований (ГБР).

 

 

 