Двое сотрудников патрульной полиции в Сумах попали под следствие после того, как нанесли многочисленные травмы инвалиду второй группы. Об этом 2 марта сообщила пресс-службы Офиса генерального прокурора Украины

Исчезающая страна. Почему и куда из Украины уезжает население? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Несмотря на это, стражи порядка повалили мужчину на землю, и сдавливая коленями шею, надели наручники. Задержанный получил многочисленные ссадины и перелом руки.

Суд установил, что мужчину задержали незаконно, так как сопротивления сотрудникам полиции он не оказывал.

Досудебным расследованием обстоятельств происшествия занимаются Госбюро расследований (ГБР).