В ответ на требование полицейских предъявить документы мужчина заявил, что общественный порядок он не нарушал и сообщил о своей инвалидности. На его сторону встали и очевидцы происшествия, которые заявили, что документы инвалида скоро принесет его начальник.
Несмотря на это, стражи порядка повалили мужчину на землю, и сдавливая коленями шею, надели наручники. Задержанный получил многочисленные ссадины и перелом руки.
Суд установил, что мужчину задержали незаконно, так как сопротивления сотрудникам полиции он не оказывал.
Досудебным расследованием обстоятельств происшествия занимаются Госбюро расследований (ГБР).