Лидер «Слуги народа» Александр Корниенко заявил, что партия намерена создать молодежное крыло. Его слова 2 марта приводит агентство Интерфакс-Украина

«С инициативой о создании молодежного крыла партии выступили депутаты и молодежные лидеры со всей Украины во время встречи в Киеве 27 февраля», — рассказал Корниенко.

По его словам, одним из возможных направлений молодежной организации может стать реализация законопроекта «Об основах молодежной политики». Также среди задач обозначено информирование молодежи и коммуникация. Отмечается, что координатором «Зе! Молодежки» стал депутат Александр Санченко.

Ранее сообщалось, что партия президента Украины «Слуга народа» проведет съезд в субботу, 13 марта. По данным агентства «Украинские новости», на съезде намерены рассмотреть вопрос изменений в системе управления партией, новую редакцию устава партии и проведение выборов в руководящие органы на его основе.

Кроме того, планируется обсудить доктрину партии. Съезд будет проведен с соблюдением карантинных ограничений.