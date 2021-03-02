Птичий грипп стал причиной гибели лебедей в Херсонской области, поэтому ветеринары определят границы, где объявят карантин. Об этом 2 марта говорится в выпуске ТСН

Отмечается, что около 20 мертвых птиц в днепровских плавнях обнаружили байдарочники, которые вышли тренироваться на воду. Часть лебедей отправили в лабораторию, где установили причину гибели. На Украину вернулся птичий грипп © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

«Они поднимались, взлетали, пролетали буквально метров 10 и снова падали. Некоторые лежали на спине, некоторые на животе, вытянув шею», — сказал житель Олешков Даниил Шелудько.

Отмечается, что люди птичьим гриппом болеют крайне редко. При этом местным жителям рекомендуется пока не выпускать на улицу домашнюю птицу.

Ранее в Херсонской области на территории биосферного заповедника «Аскания Нова» обнаружили большое количество мертвых краснокнижных птиц.

Следователи открыли уголовное производство. Согласно основной версии, птицы склевали зерно, которое местные фермеры подготовили для травли полевых грызунов.