На Украине скончался известный политолог, философ, социолог, профессор, почетный президент Украинской академии политических наук Николай Михальченко. Об этом 1 марта на своей странице в Facebook сообщил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик

«Сегодня на 80-м году жизни скончался известный отечественный философ и политолог Николай Михальченко. Светлая память. Эпоха…» — написал Кулик.

Скончался первый глава МИД Украины Анатолий Зленко © РИА Новости, Александр Макаров | Перейти в фотобанк Леонида Кравчука с декабря 1991 года по июль 1994 года.

С 1993 года по 2012 год Михальченко был президентом Украинской академии политических наук и генеральным директором всеукраинской социологической службы.

Также работал в Институте социологии и Институте политических и этнонациональных исследований им. Кураса.