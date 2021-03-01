«Сегодня на 80-м году жизни скончался известный отечественный философ и политолог Николай Михальченко. Светлая память. Эпоха…» — написал Кулик.
Николай Иванович Михальченко служил руководителем службы по вопросам внутренней политики в администрации президента Украины Леонида Кравчука с декабря 1991 года по июль 1994 года.
С 1993 года по 2012 год Михальченко был президентом Украинской академии политических наук и генеральным директором всеукраинской социологической службы.
Также работал в Институте социологии и Институте политических и этнонациональных исследований им. Кураса.