Десятки волонтеров пришли в киевские заведения, чтобы помочь официантам и бариста с усовершенствованием владения украинским языком. Об этом сообщил «5 канал» 28 февраля

Чтобы работать официантом: украинская ведущая спровоцировала спор об украинском языке © Снежана Егорова/Фейсбук Ярина Семчишин согласилась принять участие в акции и создала презентацию специально для одной из киевских кофеен.

«Свою презентацию я поделила на несколько блоков. Первое — то, что я сама чувствую как клиентка, и мне важно, чтобы со мной говорили на украинском. Второе — это тоже какие-то такие общеупотребительные суржиковые формулировки, которые я слышу и пытаюсь сама искоренять из своей речи, потому что все мы люди», — рассказала она.

Будучи выпускницей филологического факультета, Семчишин также дала советы по технике речи и восстановлению уставших голосовых связок.

В самой кофейне рассказали, что присоединились к акции, потому что поддерживают переход сферы обслуживания на украинский язык и хотят развиваться.

«У нас изначально все на украинском языке, мы как соучредители тоже на украинском общаемся, наши семьи на украинском общаются, и для нас это было как-то очень естественно. Поэтому не было какого-то тяжелого перехода», — рассказал соучредитель заведения Григорий Стрюк.

Также в акции приняли участие телеведущие Андрей Сайчук и Леся Вакулюк. Сайчук родился в России и перешел с русского на украинский, а Вакулюк для работы пришлось с нуля осваивать польский.

«Слушать радио, я смотрела еще польское телевидение, читала польские книги, читала польские медиа, чтобы видеть, как они выстраивают предложения, ходила в театры. И собственно разговаривать, не бояться — это самое главное», — посоветовала телеведущая.

Идею помочь украинским работникам сферы обслуживания подал соучредитель проекта о путешествиях по Украине Богдан Логвиненко. На призыв откликнулись около двух десятков волонтеров и почти столько же заведений из разных уголков страны.

После встреч организаторы планируют создать сборник советов для работников сферы обслуживания.

С 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке, так как требование соответствующей статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступило в силу.