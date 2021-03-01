Украине нужно наладить нормальную работу общественного транспорта, в противном случае в стране может произойти транспортный коллапс, как в некоторых странах Азии. Об этом эксперт по транспортной безопасности Дмитрий Беспалый сообщил в эфире телеканала «Украина 24» 28 февраля

Украинцев обяжут слушать симфонии в транспорте © РИА Новости, Александр Кожохин | Перейти в фотобанк

«Высокая автомобилизация провоцирует покупать альтернативные автомобилю виды транспорта, например электросамокаты. Если тенденция продлится, то через 5-10 лет мы превратимся в то, над чем смеемся сейчас, когда в Азии облако мотороллеристов каким-то образом по непонятным траекториям пересекает перекресток», — сказал Беспалый.

По его словам, чтобы этого не допустить, необходимо поменять общественный транспорт.