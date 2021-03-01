Он напомнил, что в сфере перевозок на общественном транспорте на Украине ежегодный оборот наличных средств составляет более 40 миллиардов гривен (105,7 миллиарда рублей). При этом из-за плачевного состояния общественного транспорта, по словам эксперта, украинцы переходят на личный транспорт, что приводит к увеличению числа автомобилей в городах.
«Высокая автомобилизация провоцирует покупать альтернативные автомобилю виды транспорта, например электросамокаты. Если тенденция продлится, то через 5-10 лет мы превратимся в то, над чем смеемся сейчас, когда в Азии облако мотороллеристов каким-то образом по непонятным траекториям пересекает перекресток», — сказал Беспалый.
По его словам, чтобы этого не допустить, необходимо поменять общественный транспорт.