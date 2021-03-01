Госбюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело по факту самовольного присвоения властных полномочий отстраненным главой Конституционного суда Украины (КСУ) Александром Тупицким. Об этом говорится в материалах суда, передают «Украинские новости» 1 марта

Суд дал ГБР доступ к личному делу Тупицкого © Facebook, КСУ открыто 12 января. В рамках расследования Печерский районный суд Киева дал ГБР временный доступ к документации КС.

В частности, в феврале ГБР получило доступ ко всем документам, касающимся созыва и проведения Собрания судей КС 5 января, на котором была рассмотрена ситуация, сложившаяся в связи с отстранением Тупицкого.

Также суд дал ГБР доступ к положению о сайте Конституционного суда и другим документам, регламентирующим порядок и основания размещения публикаций на этом сайте в период с 29 декабря 2020 по 2 февраля 2021 года:

— документам с информацией о лицах (их должности и анкетные данные), которые были уполномочены давать указания и распоряжения по размещению публикаций на сайте;

— документам с информацией о дате и времени входа и выхода Тупицкого в помещение/из помещения суда;

— документам, которые регламентируют охрану и пропускной режим в здание КС;

— документам, свидетельствующим о пребывании или отсутствии на рабочем месте Тупицкого в это время;

— документам, в которых содержится информация об участии Тупицкого в заседаниях палаты, сената и коллегии судей КСУ;

— распоряжениям и других документам, изданным и подписанным Тупицким.

В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от обязанностей судьи КСУ. Однако он не отстранен от исполнения обязанностей главы Конституционного суда.

Он подозревается на Украине в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель. После скандального решения КСУ об отмене антикоррупционной реформы Тупицкого резко критиковали в Офисе президента.