Дело было открыто 12 января. В рамках расследования Печерский районный суд Киева дал ГБР временный доступ к документации КС.
В частности, в феврале ГБР получило доступ ко всем документам, касающимся созыва и проведения Собрания судей КС 5 января, на котором была рассмотрена ситуация, сложившаяся в связи с отстранением Тупицкого.
Также суд дал ГБР доступ к положению о сайте Конституционного суда и другим документам, регламентирующим порядок и основания размещения публикаций на этом сайте в период с 29 декабря 2020 по 2 февраля 2021 года:
— документам с информацией о лицах (их должности и анкетные данные), которые были уполномочены давать указания и распоряжения по размещению публикаций на сайте;
— документам с информацией о дате и времени входа и выхода Тупицкого в помещение/из помещения суда;
— документам, которые регламентируют охрану и пропускной режим в здание КС;
— документам, свидетельствующим о пребывании или отсутствии на рабочем месте Тупицкого в это время;
— документам, в которых содержится информация об участии Тупицкого в заседаниях палаты, сената и коллегии судей КСУ;
— распоряжениям и других документам, изданным и подписанным Тупицким.
В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от обязанностей судьи КСУ. Однако он не отстранен от исполнения обязанностей главы Конституционного суда.
Он подозревается на Украине в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель. После скандального решения КСУ об отмене антикоррупционной реформы Тупицкого резко критиковали в Офисе президента.