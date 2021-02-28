В результате крушения один человек погиб. Других подробностей не приводится.
Позже в Минобороны России заявили, что информация о крушении не соответствует действительности. На самом деле вертолету пришлось совершить вынужденную посадку в ходе планового патрулирования. При этом инцидент был связан с техническими причинами, огневого воздействия по вертолету не было, подчеркнули в министерстве. Там также добавили, что поисково-спасательная группа оперативно доставила экипаж Ми-35 на аэродром базирования вертолета.
«Жизни летчиков ничего не угрожает», — уточнили в Минобороны.
Весной 2020 года американское издание The National Interest сообщило, что с 2015 по 2018 год Россия потеряла в Сирии не менее 19 пилотируемых летательных аппаратов (11 вертолетов и 8 самолетов), что привело к гибели 23 членов экипажа и 37 пассажиров.