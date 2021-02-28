Эксперт отметил, что глава государства объявил массовые протесты инспирированными извне мятежом, который был успешно подавлен доблестными силовиками.
«То есть никакого гражданского общества нет и быть не может, а есть только симулятивные конструкции — либо созданные белорусской властью, либо внешними силами», — подчеркнул Бышок.
На самом же деле, добавил политолог, белорусы требовали честных выборов, освобождения политзаключённых, свободу политической деятельности и наказание виновных в пытках и убийствах, а не перераспределения полномочий и конституционной реформы, потому что это не гарантирует соблюдения их прав.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.