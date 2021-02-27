Сторонники бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко забросали Офис генпрокурора в Киеве файерами взрывпакетами и петардами. Онлайн-трансляцию протестов вела газета «Сегодня» на своей странице в Facebook 27 февраля

Выкрикивая оскорбления в адрес генпрокурора Ирины Венедиктовой, радикалы забросали здание Офиса генпрокурора пиротехникой. Полиция не реагировала на действия ультраправых.

«Лидер гомонационалистов»: почему и за что «Азов» не простил Стерненко © скриншот видео 5 канал

Неонациста взяли под стражу в зале суда, у которого собрались другие неонацисты, запалившие покрышки в поддержку радикала.

В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко.

Депутата избивали дубинкой, сдавливали ему пальцы плоскогубцами, в спину и ноги несколько раз стреляли из травматического пистолета.

Националисты и порошенковцы: кто обеспечил мобилизацию в поддержку Стерненко © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi

Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим.

Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Рады. Дело об убийстве до сих пор не дошло до суда.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.