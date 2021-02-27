Власти Украины разрушили украинскую энергетику и системно финансируют «страну-агрессора», закупая энергоресурсы в РФ. Об этом сказал экс-секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов в эфире «Эспрессо ТВ» 26 февраля

Бывший секретарь СНБО Украины заявил, что власти виноваты в развале энергосистемы страны. На украинских ТЭС катастрофически не хватает угля — «Укрэнерго» © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

«Эта власть не борется с Россией, она финансирует Российскую Федерацию, финансирует страну-агрессора. <…> Почему они разрушали украинскую энергетику? Почему они так боролись с атомной энергетикой, фундаментом энергосистемы нашей страны? И, разрушив атомную энергетику, они в зимний период держат энергетический баланс за счет перетока электроэнергии из Белоруссии и России», — сказал Турчинов.

Он заявил, что за счет украинского финансового ресурса идет системное финансирование «страны-агрессора». По его мнению, это грозит Украине опасностью и возобновлением энергетической зависимости.

Ранее глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий на форуме «Украина 30. Платежки» отметил, что в стране 13 сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций.

3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля — из России.