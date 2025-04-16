Трамп отказался поставлять Украине ракеты даже за деньги — Bild - 16.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250416/tramp-otkazalsya-postavlyat-ukraine-rakety-dazhe-za-dengi--bild-1062554987.html
Трамп отказался поставлять Украине ракеты даже за деньги — Bild
Трамп отказался поставлять Украине ракеты даже за деньги — Bild - 16.04.2025 Украина.ру
Трамп отказался поставлять Украине ракеты даже за деньги — Bild
Президент США Дональд Трамп не намерен поставлять оружие на Украину даже за деньги. Об этом 16 апреля написало немецкое издание Bild*
2025-04-16T16:27
2025-04-16T18:53
новости
украина
сша
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062246595_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_31ba7faf4eaa077cfa55beacdba7cfbf.jpg
Стоит напомнить, что ранее Владимир Зеленский заявил о готовности потратить 15 миллиардов долларов (более 1,2 триллиона рублей - Ред.) на закупку у Вашингтона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По словам главы киевского режима, Украина может приобрести у США системы ПВО Patriot на средства, выделенные европейскими партнерами. Однако, отметил Зеленский, у Киева пока что не получается договориться с Вашингтоном по данному вопросу.Немецкое издание обратило внимание на то, что такой ответ американского лидера прозвучал как отказ.*выполняет функции иностранного агента в РоссииРанее на эту тему: Зеленский запросил 10 систем Patriot "у свободного мира"
украина
сша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062246595_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_033e863528043a5419c5e56d854c8378.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Украина, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Трамп отказался поставлять Украине ракеты даже за деньги — Bild

16:27 16.04.2025 (обновлено: 18:53 16.04.2025)
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп не намерен поставлять оружие на Украину даже за деньги. Об этом 16 апреля написало немецкое издание Bild*
Стоит напомнить, что ранее Владимир Зеленский заявил о готовности потратить 15 миллиардов долларов (более 1,2 триллиона рублей - Ред.) на закупку у Вашингтона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
По словам главы киевского режима, Украина может приобрести у США системы ПВО Patriot на средства, выделенные европейскими партнерами. Однако, отметил Зеленский, у Киева пока что не получается договориться с Вашингтоном по данному вопросу.
"Знаете, [Зеленский] всегда хочет покупать ракеты. Но послушайте, если вы начинаете войну, вы должны знать, что можете ее выиграть. Нельзя начинать войну против противника, который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст вам ракеты", — ответил Трамп на вопрос о возможности продажи Patriot.
Немецкое издание обратило внимание на то, что такой ответ американского лидера прозвучал как отказ.
*выполняет функции иностранного агента в России
Ранее на эту тему: Зеленский запросил 10 систем Patriot "у свободного мира"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАВашингтонВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43Прилетели "цветочки": Алехин о том, как стаи "Гераней" атакуют объекты ВСУ в разных регионах Украины
21:15"Штучные люди". Ищенко рассказал о непростых задачах, которые стоят перед Дмитриевым на переговорах
20:15"Заградотряды" висят прямо над ВСУ и безжалостно приводят в исполнение смертные приговоры — Алехин
20:00"Мы можем оставить эти кусочки": Ищенко о том, будет ли Россия полностью освобождать Сумскую область
19:50На переговорах России надо добиться "конкретного успеха" и соглашения, которое будет выполняться — Ищенко
19:44Экс-губернатор Курской области Смирнов и его зам обвиняются в мошенничестве – МВД РФ
19:30Видеть мир в глобальном фокусе: Ищенко назвал главную задачу на переговорах между Россией и США
19:30Сергей Сазонов: Если Сумы станут городом-призраком, Курск и Белгород вздохнут спокойно
19:29НАБУ предъявила новые обвинения бывшему замглавы офиса президента Смирнову
18:48Офис Зеленского: Трамп будет продавать оружие Украине
18:48А когда украинская политика пахла розами? Верховная Рада продлила военное положение
18:27Украинский взгляд: "Трампу пора прекращать спасать Россию, это уже невозможно"
18:13Украина игнорирует мораторий, Россия освобождает ДНР, ЕС героизирует пособников нацистов. Итоги 16 апреля
18:04Репарации после войны с США и потеря трубы "Газпрома": неприятный сюрприз для Украины в сделке по недрам
17:52"Разрушитель Европы". Зачем Джей Ди Вэнс едет в Рим
17:46Дубинский предсказал гибель еще 30 тысяч солдат ВСУ
17:44С чем столкнётся Китай, если он не поможет России быстро разгромить Украину — Перенджиев
17:14Экс-губернатор Курской области задержан: правоохранители раскрыли, в чем его подозревают
17:02Попса и рэп - неожиданное оружие России в борьбе за Украину
16:53Украина атаковала Ивановскую область: выяснилось, откуда ВСУ запустили дроны
Лента новостейМолния