https://ukraina.ru/20250416/tramp-otkazalsya-postavlyat-ukraine-rakety-dazhe-za-dengi--bild-1062554987.html

Трамп отказался поставлять Украине ракеты даже за деньги — Bild

Трамп отказался поставлять Украине ракеты даже за деньги — Bild - 16.04.2025 Украина.ру

Трамп отказался поставлять Украине ракеты даже за деньги — Bild

Президент США Дональд Трамп не намерен поставлять оружие на Украину даже за деньги. Об этом 16 апреля написало немецкое издание Bild*

2025-04-16T16:27

2025-04-16T16:27

2025-04-16T18:53

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Стоит напомнить, что ранее Владимир Зеленский заявил о готовности потратить 15 миллиардов долларов (более 1,2 триллиона рублей - Ред.) на закупку у Вашингтона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По словам главы киевского режима, Украина может приобрести у США системы ПВО Patriot на средства, выделенные европейскими партнерами. Однако, отметил Зеленский, у Киева пока что не получается договориться с Вашингтоном по данному вопросу.Немецкое издание обратило внимание на то, что такой ответ американского лидера прозвучал как отказ.*выполняет функции иностранного агента в РоссииРанее на эту тему: Зеленский запросил 10 систем Patriot "у свободного мира"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп