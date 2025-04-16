Трамп отказался поставлять Украине ракеты даже за деньги — Bild
16:27 16.04.2025 (обновлено: 18:53 16.04.2025)
© Public domain
© Public domain
Президент США Дональд Трамп не намерен поставлять оружие на Украину даже за деньги. Об этом 16 апреля написало немецкое издание Bild*
Стоит напомнить, что ранее Владимир Зеленский заявил о готовности потратить 15 миллиардов долларов (более 1,2 триллиона рублей - Ред.) на закупку у Вашингтона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
По словам главы киевского режима, Украина может приобрести у США системы ПВО Patriot на средства, выделенные европейскими партнерами. Однако, отметил Зеленский, у Киева пока что не получается договориться с Вашингтоном по данному вопросу.
"Знаете, [Зеленский] всегда хочет покупать ракеты. Но послушайте, если вы начинаете войну, вы должны знать, что можете ее выиграть. Нельзя начинать войну против противника, который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст вам ракеты", — ответил Трамп на вопрос о возможности продажи Patriot.
Немецкое издание обратило внимание на то, что такой ответ американского лидера прозвучал как отказ.
*выполняет функции иностранного агента в России
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