Эксперт отметил, что жители Минска плохо приняли участников собрания, и все эти два, в течение которых проходило собрание, Лукашенко приходилось успокаивать делегатов.
«Он предлагал им чуть не насильно сфотографироваться срочно, они как-то уклонялись от этого, а на второй день, когда говорил о конституционных изменениях, сказал, что, что бы ни было, он где-то кровью вывел, чтобы с голов депутатов не упал ни единый волос. То есть депутаты понимали, что они под угрозой, и этот страх ощущался», — указал Суздальцев.
Политолог добавил, что Лукашенко сейчас серьезно не хватает легитимности, поскольку он прекрасно понимает, что выборы проиграл.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.