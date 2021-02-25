Всебелорусское народное собрание состояло из представителей той части общества, которая поддерживает президента Александра Лукашенко. Она не доминирует в обществе, и это чувствовалось на собрании. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Лукашенко приехал в Сочи за деньгами © Владимир Трефилов

«Он предлагал им чуть не насильно сфотографироваться срочно, они как-то уклонялись от этого, а на второй день, когда говорил о конституционных изменениях, сказал, что, что бы ни было, он где-то кровью вывел, чтобы с голов депутатов не упал ни единый волос. То есть депутаты понимали, что они под угрозой, и этот страх ощущался», — указал Суздальцев.

Политолог добавил, что Лукашенко сейчас серьезно не хватает легитимности, поскольку он прекрасно понимает, что выборы проиграл.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.