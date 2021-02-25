Певец Филипп Киркоров поделился с поклонниками информацией, что в данный момент находится в ливанской столице Бейруте, где в августе прошлого года прогремел взрыв на складе аммиачной селитры, разрушивший больше половины города. Свой пост об этом Киркоров выложил в Instagram 25 февраля

«Ливан. Бейрут. Утро 25 февраля. Полгода с момента страшной трагедии… Кто бы мог подумать, что окажусь на этом месте, если бы не…», — написал Киркоров, приложив фото на фоне разрушений.

«Ужас как вспомню этот взрыв, мурашки по телу до сих пор», «А зачем вы приехали?», «Очень жаль, такая трагедия, у нас там родственники слава Богу все целы!», «Ужас…, до сих пор не восстановили город… как же там было здорово», — вспомнили трагедию подписчики поп-короля.

А вот его коллега композитор, уроженец Украины Игорь Крутой решил, что информационный повод, заданный Киркоровым — хорош для шутки о спецагентах.

«Филя, ты по линии какой спецслужбы там? Все помнишь — явки, пароли?… Яд зашил в воротничок?… Держись, чувствую, нас с Колей (Басковым — ред.) тоже скоро забросят…», — отреагировал на пост коллеги.

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В начале августа 2020 года в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Он унес жизни 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Без крова осталось более 300 тысяч человек, большинство зданий в городе оказались разрушены.

Причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе.