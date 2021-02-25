Певица Алла Пугачева, много лет одевавшаяся в безразмерные балахоны, в свой 71 год чаще стала появляться на публике в игривых молодежных нарядах, все больше оголяя ноги. Фото с очередного такого выхода появилось на фан-странице звезды в Instagram 24 февраля

«А похож был на натурала»: лидер «Воплей Видоплясова» Скрипка примерил образ «брутального мачо» © Олег Скрипка/Инстаграм

«Как в фильме Морозко. Перебор с румянами», «Жуткий румянец у Аллы на щеках», «Вы с какого парада?», «Нафталином пахнет», «На бабушку хоть что напяль, один фиг бабушкой останется», — прокомментировали подписчики группы.

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Ранее Пугачева также нарвалась на критику, выложив в сеть видео, где она занимается музыкой с младшей дочерью Лизой, сидя за роялем в коротком черном платье, полностью оголив ноги.