На этот раз перед поклонниками Пугачева предстала в белых кедах, коротком красном платье с летящей многоярусной юбкой и в кожаной куртке, накинутой поверх. Завершили образ белый пояс и яркие румяна в цвет платья.
«Как в фильме Морозко. Перебор с румянами», «Жуткий румянец у Аллы на щеках», «Вы с какого парада?», «Нафталином пахнет», «На бабушку хоть что напяль, один фиг бабушкой останется», — прокомментировали подписчики группы.
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Ранее Пугачева также нарвалась на критику, выложив в сеть видео, где она занимается музыкой с младшей дочерью Лизой, сидя за роялем в коротком черном платье, полностью оголив ноги.