Крупные украинские операторы связи «Киевстар» и «Укртелеком» не знают, как заблокировать отдельные Telegram-каналы, не блокируя мессенджер полностью. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщило агентство Интерфакс-Украина

«У операторов и провайдеров нет технической возможности осуществлять "выборочную" блокировку отдельных групп, каналов или аккаунтов в социальных сетях, не задевая при этом доступ ко всему интернет-ресурсу», — объяснили в пресс-службе «Киевстара».

Представители оператора также отметили, что арест имущественных прав при посещении интернет-ресурса — это спорная юридическая конструкция, и оператор последовательно заявляет об этом в судах при получении разъяснений или оспаривании подобных определений.

«Помойку можно расширять»: член Интернет-ассоциации Украины о блокировке сайтов © Facebook, Александр Глущенко

Ранее стало известно, что на Украине запретили функционирование 426 сайтов, в том числе российских и украинских средств массовой информации. В Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, заявили, что решение принято по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о мошенничестве, совершенном в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

За день до этого решением суда операторов обязали блокировать несколько популярных политических Telegram-каналов, которые якобы управляются из Москвы.