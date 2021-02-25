Украинский законопроект о «коллаборантах» показывает неадекватность руководства страны, сказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Олег Онопко. Его слова приводит РИА Новости 25 февраля

Ранее депутаты от президентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду два законопроекта о наказании за так называемый коллаборационизм, к которому причисляют «отрицание вооруженной агрессии против Украины», сотрудничество с Россией или ДНР и ЛНР.

Если законопроект будет принят, то за все это полагается уголовная ответственность вплоть до пожизненного срока.

«Закон о государственном языке, а также проекты законов об интернировании и о так называемых коллаборантах — все это звенья одной цепи, последовательные политические решения, принимаемые режимом Владимира Зеленского для укрепления его власти в условиях глубокого кризиса легитимности», — приводит агентство слова Онопко.

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В частности, разрабатываются и принимаются законы, нарушающие права людей, подрывающие основы мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Онопко отметил, что Зеленский на фоне потери доверия избирателей стремится любыми способами избежать досрочного отстранения от должности.

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Все это дополнительно указывает на неадекватность и враждебность украинского режима, а также еще раз подтверждает верность выбора, который был сделан русским народом Донбасса в 2014 году, подчеркнул Онопко.