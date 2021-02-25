Ранее депутаты от президентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную Раду два законопроекта о наказании за так называемый коллаборационизм, к которому причисляют «отрицание вооруженной агрессии против Украины», сотрудничество с Россией или ДНР и ЛНР.
Если законопроект будет принят, то за все это полагается уголовная ответственность вплоть до пожизненного срока.
«Закон о государственном языке, а также проекты законов об интернировании и о так называемых коллаборантах — все это звенья одной цепи, последовательные политические решения, принимаемые режимом Владимира Зеленского для укрепления его власти в условиях глубокого кризиса легитимности», — приводит агентство слова Онопко.
Он выразил уверенность в том, что в последние месяцы на Украине ведется «активное институциональное строительство авторитарного политического режима».
В частности, разрабатываются и принимаются законы, нарушающие права людей, подрывающие основы мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Онопко отметил, что Зеленский на фоне потери доверия избирателей стремится любыми способами избежать досрочного отстранения от должности.
Ради этого он готов жертвовать не только декларируемыми им ценностями демократии, но и жизнями своих сограждан, констатировал донецкий депутат.
Все это дополнительно указывает на неадекватность и враждебность украинского режима, а также еще раз подтверждает верность выбора, который был сделан русским народом Донбасса в 2014 году, подчеркнул Онопко.